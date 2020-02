50 Cent dit que Nick Cannon est «légendaire Corny»

50 Cent continue de soutenir Eminem à la suite de sa querelle avec Nick Cannon.

Tout en faisant la promotion de sa nouvelle émission ABC “For Life” sur “The Breakfast Club”, le magnat de “Power” a confirmé qu’il avait conseillé à Em de ne pas répondre à Cannon. “J’étais comme si je n’étais rien là-bas,” a dit 50. “Parce qu’Em, il va faire du battage médiatique et faire quoi? Comme vous le défiez de cette façon – parce qu’il vient de ce format, le format de combat. Ils l’ont en fait placé dans un espace où il est le plus à l’aise quand ils l’attaquent. »

Angela Yee a également présenté le dernier morceau de diss de Cannon “Used to Look Up to You” de sa mixtape de janvier The Miseducation of the Negro You Love to Hate. Alors que beaucoup pensaient que la chanson était destinée à Slim Shady, Cannon a déclaré à VladTV que la piste était en fait d’environ 50.

Malgré le boeuf, Fif n’a aucun intérêt à émettre une réponse. “Je ne répondrais jamais à Nick Cannon”, a-t-il déclaré. “Il est ringard légendaire. Il a été ringard pour toujours – depuis le tout début. “

Bien qu’il ne soit pas fan de son rap, 50 avait des choses plus gentilles à dire sur le jeu de Cannon. Lorsqu’on lui a demandé s’il le lancerait dans l’une de ses retombées «Power», 50 ont répondu: «Oui, s’il a fait du bon travail. Il a très bien joué dans Drumline. »

50 a dit qu’il ne savait pas non plus pourquoi le multi-césure continue de violer quand il excelle dans d’autres domaines. «Je ne sais pas pourquoi il est si passionné par ça. Que diable se passe-t-il? Tu es nul, mon frère », a-t-il dit. “Je vais juste vous dire la vérité. Comme s’il n’y avait jamais un moment où tu disais quelque chose et nous nous disions «Ooh, bars». »

Mais s’il le rencontrait de nouveau, il resterait cordial. «Je ne le frapperais pas simplement au visage si je le voyais. Parce que je sais ce que c’est. Je sais ce que vous essayez de faire “, a-t-il dit, notant que Cannon” essayait de générer de l’énergie “pour ses émissions de radio et de télévision.

Ailleurs dans l’interview, Curtis a également abordé ses retombées avec DJ Khaled. “Il est l’un de ceux-là, je l’ai laissé partir”, a déclaré 50 ans, qui a confronté Khaled lors d’un récent spectacle. “Il a bien vu mes chaussures quand je lui parlais.”

Plus tôt ce mois-ci, ils étaient tous deux présents à un concert pré-Super Bowl organisé par leur ami commun Fat Joe. “Joe sait comment équilibrer ce qui se passe”, a déclaré 50. “Alors il ira,” Yo, tu vas bien? OK, restez ici. Je vais envoyer Khaled et le faire sortir d’ici, puis vous allez vite. “Il sait que s’ils me mettent cette énergie, alors je vais y répondre. Là, je vais y répondre. Je ne vais pas attendre jusqu’à demain. Si vous le faites juste là, abordons-le. “

Mais il a noté: “Je n’ai même pas de problème avec lui.”