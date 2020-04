50 Cent – La série «Black Mafia Family» obtient une commande de série chez Starz

HISTOIRES CONNEXES

Curtis ’50 Cent ‘Jackson vient de faire un autre mouvement de puissance: Black Mafia Family, un nouveau spectacle de la star du rap / Power star et producteur exécutif, a reçu une commande de série chez Starz.

Le drame racontera la vie de Demetrius «Big Meech» Flenory et de son frère, Terry «Southwest T» Flenory, pivots d’un syndicat de la drogue de grande envergure qui est arrivé au pouvoir à la fin des années 1990 / début des années 2000.

“Je vous ai dit que la famille Black Mafia allait venir, et ce sera la plus grande émission de télévision”, a déclaré Jackson dans un communiqué. “Meech et Terry sont des légendes, et je suis ravi d’apporter leur histoire à Starz.”

Le logline officiel de la série est ci-dessous:

La famille Black Mafia est inspirée par l’histoire vraie de deux frères qui sont sortis des rues en décomposition du sud-ouest de Détroit à la fin des années 1980 et ont donné naissance à l’une des familles criminelles les plus influentes de ce pays. Le leadership charismatique de Demetrius “Big Meech” Flenory, le sens des affaires de Terry “Southwest T” Flenory et la vision du partenariat fraternel au-delà du commerce de la drogue et dans le monde du Hip Hop rendraient les frères emblématiques au niveau mondial. Leur croyance inébranlable en la loyauté familiale serait la pierre angulaire de leur partenariat et le nœud de leur éloignement éventuel. C’est une histoire d’amour, de famille et de capitalisme dans la poursuite du rêve américain.

Randy Huggins (Star, Power) écrira et produira la série exécutive; Jackson, Terri Kopp (The Chi, Proven Innocent) et Anthony Wilson feront également office d’EP.

En plus de Power, qui a diffusé la finale de sa série en février, Jackson produit exécutif pour la vie d’ABC et les prochains spin-offs de Power Book II: Ghost, Power Book III: Raising Kanan (qui est une préquelle de son personnage de la série originale ), Power Book IV: Influence et Power Book V: Force.