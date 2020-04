50 Cent, Lil Wayne et plus

Rich The Kid admire Lil Wayne, JAY-Z, Nas, 50 Cent et autres, révélant les quatre étoiles dans le cadre de ses albums préférés de tous les temps.



Si vous demandez à Rich The Kid quels sont ses albums préférés de tous les temps, vous pouvez vous attendre à ce qu’il énumère un tas de projets qu’il a créés au fil des ans. The World Is Yours, The World Is Yours 2, BOSS MAN, peut-être une cassette Rich Forever qui y est ajoutée … Étonnamment, le rappeur d’Atlanta / New York a en fait une liste assez respectable qui ravira les historiens du hip-hop du monde entier. .

Sorti de nulle part, Rich The Kid a décidé de révéler certaines de ses œuvres préférées jamais publiées, partageant leurs couvertures sur sa page Instagram.

Frederick M. Brown / .

“Ces mes meilleurs albums n’ont jamais fait que du rap n *** comme je l’ai aussi recherché”, a écrit le joueur de 27 ans.

Placé sans ordre particulier, le rappeur a mis en évidence certains projets de Nas, Lil Wayne, JAY-Z et d’autres. La première image est celle du Fils de Dieu de Nas. Il enchaîne avec l’un des plus grands premiers albums de tous les temps, 50 Cent’s Get Rich Or Die Tryin ‘. Ensuite, nous obtenons The Blueprint de JAY-Z, l’original Tha Carter de Lil Wayne, le troisième opus de cette série et Stillmatic de Nas.

Rich The Kid est beaucoup plus une vieille tête que beaucoup ne l’auraient cru. Êtes-vous surpris qu’il ait été si fortement influencé par ces albums?

