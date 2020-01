50 Cent ne se soucie pas de l’événement de Floyd Mayweather dans un “Roach Motel”

50 Cent ne veut plus entendre parler de Floyd.



Si vous pouvez penser aussi loin, vous vous souviendrez d’une époque où 50 Cent et Floyd Mayweather Jr. étaient en fait des amis. Quelque part au cours de leur histoire, les choses ont changé et maintenant, ils se méprisent tous les deux. Peut-être le plus féroce des rivaux de 50 Cent, Floyd Mayweather et le rappeur ont fait des va-et-vient pendant des années, se taisant récemment et mettant fin aux blagues d’analphabétisme. Au sommet de 2020, Fif a affirmé qu’il ne se concentrerait que sur la positivité à l’avenir et il semblerait qu’il reste fidèle à sa parole. Vous savez ce qu’ils disent … si vous n’avez rien de gentil à dire, ne dites rien du tout. Il adopte cette approche avec le champion de boxe multiple.

Jeff Bottari / .

Lorsqu’un fan a commenté l’un des messages sociaux de 50 Cent, lui demandant ce qu’il pensait de la prétendue séance de rencontre de Mayweather avec des fans dans un “roach motel” au Royaume-Uni, l’entrepreneur a aimablement demandé que l’attention soit déplacée. de son ennemi. “Veuillez ne pas écrire ceci sur ma page”, a écrit 50 Cent comme légende, republiant une capture d’écran de la remarque en question. “Je me fiche de ce que fait le champion.”

Si 50 Cent n’était vraiment pas dérangé, il ne publierait probablement pas le commentaire et n’y répondrait pas en premier lieu. De toute évidence, il ressent toujours un léger besoin de troller ses cibles habituelles, mais il le fait de manière moins mesquine. Ne vous méprenez pas, c’est encore assez mesquin.

.