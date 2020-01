50 Cent nommé comme la raison pour laquelle un adolescent est victime d’intimidation, maman poursuit le département d’Ed. Pour 5,5 millions de dollars

L’adolescent aurait été violemment agressé à l’école.



Les parents de Davian Fraser, 14 ans, affirment que la cravate de leur fils avec le rappeur 50 Cent a fait de lui une cible d’intimidation. L’élève du lycée de Williamsburg Charter aurait été agressé physiquement par ses camarades de classe parce qu’il est “proche du rappeur”, selon le New York Daily News. La mère de Davian, Myasia Dickerson, affirme que tout a commencé au début de l’année scolaire.

“Les enfants ont commencé à suivre mon fils, ont essayé de le mettre sur Snapchat, ont essayé de prendre des vidéos de lui”, a déclaré Myasia. «Ils le suivaient à la gare.» Selon elle, l’école a été informée des problèmes que Davian avait avec ses camarades de classe mais n’a rien fait pour le protéger. À la mi-décembre, il aurait été battu.

“Il a été attaqué par derrière alors qu’il tentait de s’éloigner”, a déclaré Myasia. “Il a été frappé à la tête, puis l’élève a commencé à le combattre, puis il a claqué la tête de mon fils sur le sol.” Elle a déposé un rapport de police qui déclare que son fils a été suivi autour de l’école et Davian a même tenté de chercher la sécurité dans une salle de classe, mais l’enseignant ne l’a pas laissé entrer. Ensuite, l’adolescente a essayé de trouver un agent de sécurité mais est venue vide car tous les officiers se déjeuner en même temps.

NYDN partage que “Davian a été blessé à la tête et au cou et souffre toujours de traumatismes émotionnels et psychologiques”, Myasia a déposé une poursuite de 5,5 millions de dollars contre le ministère de l’Éducation pour avoir négligé de protéger son fils. “Mon fils a été blessé”, a-t-elle dit. “Et c’est l’essentiel ici. Je ne devrais pas craindre pour la sécurité de mon enfant. Il a 14 ans. “

Bien qu’il ait déclaré que Davian n’est pas son fils, Fif a partagé des photos de sa rencontre avec l’adolescent en 2016 avec la légende: “C’est Davian qui fait le sien, je suis plus cool que mon père.” Il a ensuite publié une déclaration à E ! News: “Curtis ’50 Cent ‘Jackson n’a pas de troisième fils, mais il a tout de suite été attiré par l’histoire de ce jeune garçon un peu comme la sienne, le garçon de 10 ans grandit dans des conditions difficiles alors il a décidé d’aider à le guider et lui donner l’éducation qu’il mérite. “Davian ne serait pas retourné à l’école depuis qu’il a été attaqué.

