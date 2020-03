50 Cent promet de faire venir la mère de Pop Smoke à un spectacle de prix avec un album posthume

50 Cent tire tous les arrêts.



Vendredi, 50 Cent a doublé son engagement à livrer une sortie suprême avec l’album posthume de Pop Smoke. Téléchargeant un clip de la procession funéraire du défunt rappeur, il a juré de répondre à l’un des désirs de Pop Smoke en son nom.

“R.I.P Pop Smoke 🕊” 50 pièces. “Il a dit à sa mère qu’il voulait l’emmener dans un [sic] cérémonie de prix. Je vais donc m’assurer que son album l’y amène. “

Notamment, pendant la procession, une gamme de voitures de luxe a suivi le cercueil de Pop Smoke, y compris la Lamborghini violette et or de 50 Cent parmi une foule de Bentley et similaires. C’était une marque typique de décadence d’honorer le maître de cérémonie, né Bashar Barakah Jackson, dans son quartier natal de Canarsie à Brooklyn. Nourri par l’attirance bien documentée de Canarsie pour les belles choses, le style de vie de Pop Smoke reflétait celui de l’opulence.

C’est plus tôt la semaine dernière que 50 a annoncé son intention de jouer le rôle de producteur exécutif et de terminer le prochain album de Pop Smoke. Il a immédiatement fait appel à une liste d’artistes susceptibles de contribuer à l’effort. Alors que Roddy Ricch a déjà accepté l’invitation, Fif a également utilisé sa plate-forme pour contacter Chirs Brown, Drake et Post Malone, entre autres.

