50 Cent ramène l’esprit «Get The Strap» pour rappel

Une ère emblématique de l’histoire de la cyberintimidation à 50 cents.



Il ne semble pas si longtemps que 50 Cent allait faire la guerre à quiconque regardait dans sa direction générale. Nous l’avons vu semaine après semaine, allant même jusqu’à documenter le processus comme les historiens du théâtre que nous sommes; comment pouvons-nous oublier des classiques tels que “50 Cent’s Targets Of The Week: Hello, Old Friend.” Au plus fort de sa vague de cyberintimidation, Fif utilisait souvent un hashtag emblématique: “#GetTheStrap”. Le dicton est devenu si synonyme de sa marque de pêche à la traîne qu’il a rapidement pris vie, devenant même un hymne à part entière de Fif lui-même, Oncle Murda, Casanova et le Rainbow Wonder Tekashi 6ix9ine.

Aujourd’hui, ressentant peut-être une teinte de nostalgie nostalgique, ressentant peut-être simplement le besoin de rappeler aux gens ses prouesses lyriques, Fif s’est rendu sur Instagram pour canaliser de l’énergie #GetTheStrap. “Je ne suis pas un gang de gangs, je ne fais pas de gang bang, mais jouez-moi comme je suis une chatte, je vais tirer et frapper”, at-il sous-titré, à côté d’une image particulièrement imposante. Les lignes découlent bien sûr du “Get The Strap” susmentionné, marquant les premières lignes de Fif et l’un de ses rares retours en musique.

Il est peu probable que 50 personnes reviennent à l’âge de distribuer des coups numériques non provoqués avec une main entraînée. Mais s’il décide de s’engager dans cette voie, quel meilleur hashtag existe que #GetTheStrap?

