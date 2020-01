50 Cent reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame

50 Cent obtient son étoile.

Dix-sept ans après la sortie de son premier album Get Rich or Die Tryin ’, le rappeur-acteur-magnat aux multiples facettes a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame jeudi 30 janvier. Des amis, dont Eminem et le Dr Dre, étaient sur place pour la cérémonie étoilée près de l’intersection d’Hollywood et de Vine.

Après quelques mots de l’ancien PDG de Starz Chris Albrecht, Eminem est monté sur scène pour rappeler la première fois qu’il a rencontré un jeune Curtis Jackson. “C’était juste un peu comme s’il allait être une star. La façon dont il se comportait, fanfaron, tout. On aurait dit qu’il faisait tout le paquet », a déclaré le rappeur de Detroit, qui a signé 50 pour Shady Records.

Em a également réfléchi à leur amitié. «Je suis ici aujourd’hui parce que ce n’est pas seulement un partenaire commercial pour moi, c’est l’un des meilleurs amis que j’ai jamais connus dans le monde et je dirais que c’est beaucoup plus amusant d’être son ami que d’être son ennemi parce que ce mec est implacable. Et il ne s’arrêtera pas. “

Eminem a énuméré les nombreuses réalisations des années 50, notamment le rappeur, l’acteur, le réalisateur et le producteur. “Il sait jongler, il est super au Scrabble”, a-t-il ajouté. «Il fait à peu près tout. Et il m’a aussi aidé à traverser beaucoup de moments difficiles de ma propre vie et il a toujours été là quand j’ai besoin de lui, alors 50 félicitations à votre star, mec. Hollywood rend officiel ce que je savais depuis le début et Dre le savait depuis le début. »

L’homme de l’heure a ensuite pris la parole sur le podium. Il a commencé par s’excuser auprès de l’ancien PDG d’Interscope Jimmy Iovine et en reconnaissant le rôle qu’il a joué dans sa carrière. “J’ai dit des choses sur Jimmy que je ne voulais pas dire”, a-t-il dit. «J’ai eu tort de ne pas l’avoir invité et de l’avoir ici aujourd’hui. Il est une grande partie du succès que j’ai eu. “

Le magnat de 44 ans a réfléchi au manque d’éloges qu’il a reçus malgré son succès commercial. “J’ai dit à Em que j’avais l’impression que c’était un prix pour toute ma vie et c’est parce que je n’avais pas reçu beaucoup de récompenses en fonction du succès de la musique”, a-t-il déclaré avant de mentionner sa perte du meilleur nouvel artiste aux Grammys 2004. . “Ils ont donné cette merde à Ervanescence [Evanescence]. Pouvez-vous trouver ce putain d’Ervanescence? »50 a plaisanté en riant.

Dans une rare émotion, il a repoussé ses larmes en se remémorant une conversation qu’il avait eue avec Mary J. Blige, qui l’avait appelé pour le féliciter plus tôt dans la journée. «C’est une expérience différente. J’ai assisté à des remises de prix et lorsque vous gagnez aux remises de prix, il y a des gens qui pensent qu’ils auraient dû gagner “, a déclaré 50.” Celui-ci est différent parce que tout le monde est dans le même espace. Tout le monde ressent la même chose à ce sujet. Je veux juste dire merci, mec, merci de m’avoir soutenu. »

Parmi les autres participants figuraient le directeur d’Eminem, Paul Rosenberg, La La Anthony, le président de TDE, Anthony «Top Dawg» Tiffith, Tony Yayo, et la personnalité de la radio Big Boy.

La cérémonie a lieu 10 jours avant la finale de la série à succès Starz «Power» des années 50 et avant la première du 11 février de son nouveau drame ABC «For Life».