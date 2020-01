50 Cent s’associe à Ray J pour L.A.Rencontres et salutations et les choses sont devenues un peu chaotiques

Disons simplement que la ponctualité n’est pas le point fort de Ray.



C’était une scène étrange dans un marché de L.A.il y a quelques jours à peine lorsque 50 Cent a visité un marché local. Le rappeur voyage régulièrement à travers le pays et organise des rendez-vous pour les fans dans le but de promouvoir ses différentes marques d’alcool, notamment Branson Cognac et Le Chemin Du Roi Champagne.

Frederick M. Brown / Intermittent / .

Cette fois, Fif s’est associé à Ray J pour une apparition conjointe afin que la star de Love & Hip Hop Hollywood puisse également promouvoir ses marques, y compris ses écouteurs. Eh bien, la journée a commencé de façon cahoteuse après que tout le monde soit arrivé à l’heure, sauf Ray. Il aurait plutôt montré 90 minutes de retard avec son affiche Raycon dans ses bras, se frayant un chemin à travers la foule bourdonnante.

“Je suis sur le terrain avec mon sh * t”, dit Ray à un caméraman. Ensuite, il erre dans la zone photo de 50 Cent où le rappeur pose pour des photos avec des fans excités. Fif ne peut s’empêcher de rire de la situation avant de plaisanter, “Qu’est-ce que le Ray J se passe?” La scène, qui comprend également l’acteur Jackie Long, était un peu chaotique alors que Ray essayait de placer sa bannière à l’endroit parfait, mais Fif a simplement roulé avec. Découvrez le clip de Ray J et les faits saillants de l’événement 50 Cent ci-dessous.

.