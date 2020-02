50 Cent s’étranglent lors de la cérémonie du Walk of Fame

Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent de Curtis

“50 Cent” Jackson, mais son 2020 démarre bien. Il fait partie

d’un

des émissions les plus chaudes de la télévision – Power – et développe son empire du divertissement

avec des projets de télévision et de cinéma supplémentaires. Le 30 janvier, 50 Cent a été honoré

avec une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Il est parmi la première récolte des lauréats 2020

et l’a mérité pour son travail dans l’industrie du disque.

Les fans qui ont rocké avec 50 Cent depuis ses débuts dans le

début des années 2000 savent

sa réputation au fil des ans. Par conséquent, il peut s’agir d’un

surprise de voir le rappeur / entrepreneur devenir un peu émotif lors de son

la cérémonie.

50 Cent à la cérémonie des stars du Hollywood Walk of Fame | Albert L. Ortega / .

50 Cent prononce un discours sincère sur la manchette

Toujours comédien, «Fif» s’est tenu sur le podium et a ouvert son discours en plaisantant sur la préparation de quelque chose d’écrit. Il a flashé quelques pages blanches à la foule et a commencé à parler de sa carrière et des personnes qui l’ont aidé et influencé en cours de route.

Bien qu’il ait admis qu’il regrettait de ne pas avoir invité Jimmy Iovine, il était heureux que Courtney Kemp, Eminem, le Dr Dre et sa famille soient parmi les VIP dans la foule.

Hip Hollywood a saisi le moment où il a parlé de Mary J.

Blige appelle pour le féliciter, et le rappeur / acteur / producteur a un peu

étouffé.

“Je lui ai dit que j’étais nerveuse et elle m’a dit:” Qu’est-ce qui vous rend nerveux? ” Tu sais, et… »

Sa voix diminua et il fit une pause d’une minute, visiblement

sentir le poids du moment de célébration. 50 Cent était quelque peu émotif

sur l’expérience et probablement penser à son voyage pour arriver à cette

point. Jetez-y un coup d’œil vers 6 h 00.

Le rappeur remercie deux autres figures du hip-hop

Comme vous l’avez peut-être deviné, 50 ont passé du temps à remercier les deux Eminem

et le Dr Dre pour l’avoir aidé dans sa carrière et pour leur amitié. Appeler le Dr

Dre un mentor, il a dit que le producteur le guiderait d’une manière qu’il n’avait même pas

prendre conscience de.

Lorsqu’on lui a donné l’occasion de parler pendant la cérémonie, Eminem a partagé l’amour à 50 Cent en disant à la foule à quel point il était heureux que lui et Dre aient fait confiance à leur instinct à son sujet.

Selon Variety, il a ajouté: «Je suis ici aujourd’hui parce qu’il n’est pas seulement un partenaire commercial pour moi, c’est l’un des meilleurs amis que je connaisse dans le monde. Il a toujours été là quand j’avais besoin de lui. »Eminem a ensuite aidé à introniser officiellement son ami dans le cercle du Walk of Fame.

50 Cent a parcouru un long chemin

Des fans familiers avec l’histoire de Curtis “50 Cent” Jackson

savoir qu’avant de devenir un célèbre rappeur et homme d’affaires, il était impliqué dans

la criminalité. Après la mort de sa mère dans un incendie à l’âge de huit ans, sa grand-mère

l’a élevé. Il a commencé à vendre de la drogue étant enfant et a été arrêté à l’adolescence

tout en étant pris dans la vie de la rue.

À ce moment-là, il a commencé à rapper et en 2000 à l’âge de 25 ans, il était

tiré neuf fois. Après la récupération, il a travaillé dur avec ses mixtapes et a pu

établir un lien avec le Dr Dre et Eminem. Depuis le début de sa carrière de rap, il a fait

l’argent de la musique, de l’eau vitaminée, des marques d’alcool, des films et des émissions de télévision. Il est

a parcouru un long chemin et il n’est pas étonnant qu’il ait eu un moment sur ce podium.