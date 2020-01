50 Cent tourne une nouvelle feuille après la mort de Kobe Bryant

La mort tragique de la superstar de la NBA, Kobe Bryant, de sa fille de 13 ans, et des autres hommes, femmes et enfants dimanche a donné une pause au monde. Les amis et les fans de Bryant sont encore sous le choc des nouvelles et de nombreuses célébrités qui connaissaient le baller à la retraite réfléchissent à leurs propres expériences avec lui et à leur propre vie.

Alors que le chagrin est palpable, certaines célébrités (et non-célébrités aussi) trouvent l’inspiration au milieu de la tragédie. L’une de ces personnes est le rappeur / acteur Curtis “50 Cent” Jackson.

Curtis ’50 Cent ‘Jackson | . / Dave Simpson / WireImage

50 Cent prévoit de changer ses habitudes

À la lumière de la mort de Bryant, 50 Cent s’est rendu sur les réseaux sociaux pour publier des photos et des hommages à la jeune légende du basket-ball. Comme beaucoup d’autres, il a eu une bonne camaraderie avec Bryant et trouve la perte particulièrement douloureuse. L’un des messages récents de 50 Cent à propos de la tragédie fait allusion à l’idée qu’il ne participera plus aux bœufs. Il a écrit:

“J’ai l’impression d’avoir

pour réaliser ce que je veux dans la vie maintenant après cela. je dois me concentrer, je ne discute pas

avec qui que ce soit, je vais gérer ça d’une autre manière s’il y a un problème. “

Beaucoup pensent que le changement d’avis de 50 Cent est dû au «Mamba

Effect “, qui fait référence à la motivation et à la netteté de Bryant.

50 Cent a une longue histoire de querelles et de pêche à la traîne

Bien que ce soit parfois unilatéral, 50 Cent est connu pour

s’engager dans des querelles de médias sociaux avec quiconque il choisit. Rien qu’en 2019, il a lancé

ombre à Floyd Mayweather (une cible répétée), Lala Kent, Teairra Mari, Young

Buck et son ennemi de longue date, Ja Rule. Les gens notent même

le boeuf qu’il avait avec son fils Marquise et la mère du jeune homme.

Plus récemment, il a pris des photos de Naturi Naughton of Power (son émission) et de Taraji Henson et de son émission Empire. La semaine dernière, il a nargué Henson après qu’elle se soit plainte de la destruction d’Empire, une série différente de Power en termes d’arcs et de personnages.

50 Cent n’a épargné aucun mème ni commentaire sur elle, mais a ensuite publié des excuses non excuses.

Alors que certains fans trouvent sa trolling et ses plaisanteries sans fin divertissantes, certaines personnes l’encouragent à se reposer. Les allers-retours peuvent parfois devenir méchants, mais le rappeur / entrepreneur est connu pour doubler avec les insultes. Pourrait-il vraiment y renoncer?

Ce que les fans pensent du changement

Ceux qui suivent 50 Cent sur les réseaux sociaux le sont aussi

familier avec ses pitreries, et certains fans ne sont pas sûrs s’il s’en tiendra à la

nouveau vœu. Sur Twitter, les commentaires se multiplient en disant qu’ils ne croient pas

il. Un utilisateur

a écrit: “Rappelez-vous ce que vous venez de tweeter ..

Tout argument de votre part et je vais vous rappeler ce que vous avez tweeté. “

Il y en a qui veulent qu’il continue la pêche à la traîne et les blagues, mais d’autres fans veulent qu’il grandisse. Convaincu qu’il est prêt à choisir le pardon ou la voie rapide plutôt que les querelles, les observateurs de 50 cents adorent l’idée de vouloir essayer quelque chose de nouveau.

Les fans réclament en plaisantant des collaborations avec The Game, Ja Rule et d’autres anciens destinataires de sa colère. S’il retourne cette feuille pour de bon pour s’éloigner des bœufs, les gens regarderont.