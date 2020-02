50 Cent, Young Thug et Travis Scott Headlining Metro Metro Festival

Travis Scott, 50 Cent et Young Thug complètent le célèbre festival de hip-hop canadien Metro Metro.



Bien qu’il soit relativement nouveau dans le jeu, le Metro Metro de Montréal s’est instantanément imposé comme l’un des plus importants festivals de hip-hop au Canada. Dans sa deuxième édition, prévue pour les 15, 16 et 17 mai, les organisateurs de Metro Metro semblent déterminés à se surpasser. Le festival a officiellement dévoilé sa vaste programmation, qui comprend trois performances en tête d’affiche de Travis Scott, 50 Cent et Young Thug – le spectacle sera l’un des premiers retours majeurs de Fif au Canada depuis sa première tournée au début du millénaire.

Scott Gries / .

À côté du trio empilé de gros frappeurs, recherchez des sets de Roddy Ricch, Sheck Wes, Killy, Fetty Wap, DaBaby, Lil Pump, Moneybagg Yo, Lil Xan, Pardison Fontaine, Booba, etc. Malheureusement, l’affiche de la programmation originale présente toujours Pop Smoke, qui a été tragiquement tué le 19 février lors d’une invasion de domicile. L’émission aurait été sa première apparition au Canada. Repose en paix.

Si vous souhaitez assister à un festival exclusivement axé sur le hip-hop, pensez à ajouter Metro Metro à votre horaire d’été. Les billets sont actuellement disponibles en laissez-passer d’une journée ou de trois jours. Il devrait être particulièrement intéressant de voir 50 Cent le maintenir en tête d’affiche, étant donné le temps écoulé depuis qu’il a sorti un nouvel album – quel jour seriez-vous le plus intéressé à attraper?

.