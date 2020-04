50 cents dit qu’il aurait plutôt 6ix9ine que Marquise pour un fils

Il y a plus de mauvais sang entre 50 Cent et son fils.

Mardi, lors de sa mise en ligne sur Instagram, on a demandé au magnat du hip-hop s’il avait entendu parler de 6ix9ine depuis sa sortie de prison. “Non, je n’ai pas de ses nouvelles. Il est l’enfant de sa mère maintenant. Il a dit à tout le monde », a déclaré 50 du rappeur devenu vif.

Il a ensuite commencé à tirer sur son propre fils, Marquise Jackson, qu’il partage avec Shaniqua Tompkins. «Il vaut mieux que Marquise. Je vais le prendre avant de prendre mon vrai [son],” il rit. “Fuck that ni ** a.”

Il ne fallut pas longtemps avant que Marquise n’ait vent de ses commentaires et applaudisse son histoire Instagram. “Est-ce qu’il vient de dire qu’il réclamerait un rat?” demanda l’incrédule, 24 ans. «Aww nah, je ne veux pas participer à ce fromage. Je ne sais pas ce que vous avez là-bas. C’est une autre merde. Stupide!”

50 et l’ancienne relation de Marquise font l’objet de chroniques depuis des années, notamment des échanges animés sur les réseaux sociaux. En 2017, Marquise a abandonné son premier single “Different” sur lequel il a parlé de son célèbre père. “J’ai perdu mon pop, il est toujours en vie”, raconte-t-il.

Marquise a parlé de son père lors d’une interview en 2017 avec Rap-Up. “En grandissant, mon père était mon super-héros”, a-t-il déclaré. «C’était comme avoir un père qui était Superman, plus ou moins. Mais alors, en vieillissant, vous commencez à réaliser des choses ou vous commencez à voir certains schémas et cela a un effet sur votre relation avec les gens. C’est ce qui m’est arrivé avec moi et mon père. “

Alors que lui et Marquise peuvent être en mauvais termes, 50 a une relation beaucoup plus saine avec Sire, son fils cadet avec Daphne Joy. Pour Noël l’année dernière, il a fermé un «R» Us du New Jersey Toys pour offrir à l’enfant de 7 ans une virée shopping privée.