50 cents émet un avertissement à quiconque ose aller contre lui

50 Cent est passé du rappeur multi-platine à l’exécutif hollywoodien. Au cours des dernières années, il s’est imposé comme producteur avec Power et maintenant, For Life. Ce dernier est basé sur la vie d’Isaac Wright Jr. qui a annulé une condamnation injustifiée après avoir été condamné à perpétuité en vertu des lois du New Jersey sur les drogues.

La puissance est devenue un succès immédiat qui a aidé Fif à obtenir quatre retombées. Bien que ceux-ci aient été suspendus pour le moment en raison de la pandémie de COVID-19, For Life est toujours diffusé sur ABC et a reçu des éloges dans tous les domaines, y compris de ceux qui ont peut-être déjà douté de Fif. Plus tôt dans la journée, le rappeur et exécutant a frappé Instagram où il a parlé de Greg Braxton de la récente revue de For Life par le L.A. Times. Le ton du post, cependant, avait des paillettes de Trump tout au long de celui-ci.

“Greg braxton de Los Angeles Times m’a donné une critique foutue pour le pouvoir. Je ne comprenais pas son opinion, mais j’ai pris note de lui parce que je pensais que c’était peut-être quelqu’un qui décidait d’aller contre moi. Maintenant, il me donne beaucoup commentaires sur FOR LIFE Je vais gagner tous ceux qui doutent de moi “, at-il légendé le message.

Pour une raison quelconque, le message se lit comme un tweet de Trump. C’était peut-être intentionnel. Peut-être que non. Mais clairement, Fif garde un œil sur ses sceptiques.

