50 cents évitent de boire son propre champagne

50 Cent s’abstient de boire, même en ce qui concerne sa propre liqueur.

Dans son nouveau livre, Hustle Harder, Hustle Smarter, le magnat du hip-hop ouvre les défis de rester sobre tout en étant investi dans le commerce des alcools avec son champagne Branson Cognac et Le Chemin Du Roi. Mais il a trouvé un moyen de rester social quand il sort avec des amis au club. Au lieu de champagne dans sa tasse, 50 le troque pour quelque chose de plus léger.

«Je vais d’abord verser des boissons dans une bouteille de champagne pour tous ceux qui sont en VIP avec moi. Lorsque la bouteille est vide, je la donnerai à l’un de mes gars et je lui demanderai de la remplir tranquillement avec du soda au gingembre », écrit-il, selon Page Six.

Le producteur «Power» s’assure de promouvoir ses marques même s’il s’agit d’une boisson non alcoolisée dans sa bouteille. “Pour le reste de la nuit, je vais avoir cette bouteille dans la main”, ajoute-t-il. “Je prends des gorgées de temps en temps juste pour garder l’ambiance juste, mais je ne bois rien d’autre que Canada Dry.”

Non seulement il ne boit pas, mais il ne fume pas non plus. Il a été confronté à un dilemme lorsque Snoop Dogg lui a offert un joint lors de son Tycoon Pool Party l’été dernier. «Tout le monde autour de nous a commencé à applaudir pour que je le frappe. Ne voulant pas tuer l’humeur, j’ai pris un gros coup… puis j’ai laissé la fumée tourbillonner dans ma bouche avant de la refouler », dit-il. “C’est aussi loin que ça a été. Bill Clinton a probablement inhalé plus de fumée de mauvaises herbes que moi. »

Plus tôt cette semaine, 50 joueurs ont fermé un défi de Ja Rule pour le combattre dans le cadre de la série «Verzuz» de Swizz Beatz et Timbaland. Il s’est moqué de son rival sur Instagram, affichant un mème de lui en tant que sans-abri et le qualifiant de “stupide”.

Hustle Harder, Hustle Smarter sortira le 28 avril.