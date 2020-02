50 cents sortent de l’interview sur une question de lutte contre le Montana français

Il ne l’avait pas.



Power a solidifié la réputation de 50 Cent en tant que producteur exécutif à Hollywood pour les opposants qui ont remis en question son expansion dans la télévision. Maintenant, le magnat des médias est de retour avec une autre série, For Life, qui devrait être diffusée sur ABC le 11 février. Le rappeur du Queens a rencontré Complex News pour parler de sa dernière série, mais ce n’était pas le seul point fort de leur mémoire conversation.

Il a parlé de son bon ami Eminem et a appelé le Music To Be Murdered By emcee un “rat de laboratoire” qui reste dans le studio. “Même quand ils ne font pas attention, il enregistre un nouveau record”, a déclaré Fif. “Faire un nouvel album et [another]. Il en a toujours été ainsi. Ce n’est pas comme s’il y avait un intérêt – s’il y a un intérêt pour le cinéma et la télévision, je ne le vois pas vraiment. “Fif a révélé qu’il avait approché Em et lui avait dit qu’il y avait huit millions de dollars sur la table pour un film sur les deux. d’entre eux étant des membres de gangs rivaux, mais il a refusé. “Ce n’est pas une de ces personnes qui va passer avec de l’argent.”

À la fin de l’interview, les choses sont devenues difficiles quand Fif a été interrogé sur son bœuf Internet en cours avec French Montana. “Je ne m’y intéresse pas vraiment”, a-t-il dit calmement. “Il ne se passe pas grand-chose.” On a ensuite demandé à Fif s’il y avait du vrai dans les rumeurs sur Internet selon lesquelles il avait récemment agressé le Montana à Miami.

“Non, il n’y a pas de vérité là-dessus”, a déclaré le rappeur. “Est-ce que je ferais une chose comme ça?” Lorsque l’intervieweur a dit qu’il “le dépasserait”, cela a donné à Fif la place de mettre fin à l’interview de manière ludique mais sérieuse. “Pourquoi penseriez-vous de cette façon? Penseriez-vous que Will Smith ferait ça?” demanda-t-il en enlevant son microphone.

“Je ne peux pas croire que tu dirais ces choses à mon sujet”, a poursuivi Fif. “Paix mon frère. Ne laisse pas ma paix intérieure déranger ton démon intérieur.” Découvrez ce que 50 Cent avait à dire sur son nouveau spectacle, étant un fan de Roddy Ricch, de son héritage et plus encore ci-dessous.

