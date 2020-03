50 films que vous pouvez regarder en streaming pour survivre à l’enfermement

Chez Spaghetti Code, nous connaissons l’importance de rester à la maison. Pas seulement dans l’isolement volontaire avec lequel nous vivons, de bons enfants rats, depuis des années, mais respecter la saine distance qui peut nous faire combattre cette crise virale. En tout cas, nous ne voulons pas non plus que leurs yeux finissent par saigner en jouant trop à des jeux vidéo ou qu’ils finissent par prêter attention, Dieu nous en préserve, à l’algorithme de Netflix.

C’est pourquoi j’ai choisi pour vous, chers amis, plus d’une cinquantaine de films, parmi les grands classiques et les choses cachées pour que vous vous régaliez. Cette sélection est basée sur des choses qui ne sont pas trop évidentes et que je pensais qu’elles n’avaient peut-être pas été découvertes ou qu’elles seraient heureuses de les retrouver. Tous les films sont sur Netflix, Amazon Prime et Youtube, qui, je pense, sont les trois services les plus utilisés au Mexique pour le streaming.

Bien sûr, j’espère que ce catalogue pourra servir de guide en ces temps de fermeture. Donc, aussi, pour votre confort, J’ai classé ces films par genre qui m’est venu à l’esprit. Quelque chose comme ceux qui ont commandé les films dans les centres vidéo pour leur plus grande nostalgie et confort.

J’espère que vous les apprécierez et laissez-nous vos propres recommandations dans les commentaires!

Science fiction

Sous la peau (Amazon Prime Video)

Ce joyau de Jonathan Glazer a figuré dans nos dix meilleurs films de la dernière décennie. Un chef-d’œuvre de science-fiction contemplatif qui nous fait nous interroger, en temps opportun, sur notre peur des autres. Dans le même temps, vous pouvez voir Scarlett Johansson, avec une caméra cachée, en train de rencontrer des gars des Highlands (qui ne sont pas des acteurs) dans une camionnette délabrée. À ne pas manquer.

L’hôte (2006) (Netflix)

L’un des meilleurs films Kaijus jamais réalisés. Avant que Bong Joon-Ho n’efface toutes les cérémonies de remise des prix et pour avoir Parasite, il a fait de nombreux films de genre. Et, parmi ceux que vous trouvez sur Netflix, c’est sans aucun doute le plus charmant. Monstres géants fils du capitalisme, une jeune fille kidnappée par la bête, un père inutile qui veut faire ses preuves… la formule de la folie familiale, politique et sérieusement divertissante.

Arrivée (2017) (Netflix)

Si vous n’avez pas vu l’arrivée de Denis Villeneuve, vous manquez l’une des meilleures adaptations de science-fiction de l’histoire. Il s’agit d’une brillante réflexion sur le temps, la mortalité et la manière dont la langue précède toute connaissance dans le monde. La profondeur de ce film, ancré dans la boucle temporelle sans fin de ses caprices, réside dans la création de sa propre ligne narrative qui le sépare de notre monde et lui donne une totale indépendance fictionnelle. Là, dans ces presque deux heures, c’est l’histoire d’une vie; et dans cette vie il y a aussi l’histoire de tous.

Timecop (Amazon Prime)

Jean Claude Van Damme voyage dans le temps avec un mulet tout en effectuant de nombreuses divisions sur les comptoirs de cuisine. Je ne pense pas avoir à dire autre chose.

Je suis mère (2019) (Netflix)

Un joyau caché original de Netflix qui tourne autour d’une fille élevée à la machine après l’apocalypse. Un film claustrophobe et paranoïaque parfait, excusez-moi, pour les temps que nous vivons. Ne vous méprenez pas, je ne veux pas augmenter votre angoisse ou votre paranoïa, mais il semble raisonnable de vous montrer que tout pourrait être bien pire …

Annihilation (2017) (Netflix)

J’étais fatigué d’écrire des articles et des louanges lorsque cette adaptation inattendue de Jeff Vandermeer réalisée par le grand Alex Garland est sortie. Que puis-je dire de plus sur l’annihilation? Il s’agit d’un film de science-fiction difficile qui soulève de vraies questions sur notre relation avec la nature., avec Dieu et avec notre capacité de reproduction. Là-bas aussi, vous allez rencontrer certains des visuels les plus magnifiquement vicieux qui ont été faits depuis longtemps. Matière culte.

Prospect (2018) (Netflix)

Un autre de ces joyaux Netflix originaux qui sont passés inaperçus. C’est un occidental à part entière … mais il a une torsion: cela se produit sur une planète lointaine, dans un avenir lointain. Cette planète a été abandonnée et exploitée par une ressource très coûteuse que toutes sortes de mercenaires continuent de poursuivre. Une fille et son père ambitieux tentent de trouver une séquence cachée, mais ils tombent sur un méchant particulier joué par Pedro Pascal. De là, la chose devient assez intéressante. L’un des films de science-fiction les plus surprenants depuis longtemps. Jetez-y un œil.

La vie (2017) (Netflix)

Si Life avait accepté d’être le prequel de Venom, ce serait un film culte. Et par là je veux dire que ce bel hommage à la terreur spatiale il devait avoir plus d’amour qu’il n’en avait.

Looper (2012) (Amazon Prime)

Bien avant que Rian Johnson n’énerve tout le monde avec sa vision réformiste de Star Wars, il a pensé à des moyens créatifs de jouer avec d’autres genres intouchables. C’est sa tentative de perturber le sous-genre du voyage dans le temps. Le résultat est un film d’action rapide et intelligent avec le toujours formidable patron John McClane du futur. Un classique du contre-la-montre absolu.

Horreur / Horreur / Suspense

La cabane dans les bois (2012) (Amazon Prime Video)

D’où viennent les films d’horreur? Que diriez-vous que ce ne sont pas des inventions? Que diriez-vous qu’ils rencontrent un modèle? Que diriez-vous de chaque adolescent qui meurt dans un slasher est un sacrifice aux dieux éternels dans leur besoin insatiable de sang? Que diriez-vous que nous sommes les dieux qui tuent sans fin des personnages fictifs pour un pur divertissement?

Apôtre (Netflix) / Le rituel (Netflix)

Deux productions originales de Netflix qui, malheureusement, sont passées sous le radar de tout le monde. Je les rassemble car ce sont une bonne paire de films dans la réinvention du genre abandonné de l’horreur populaire. Ici, cependant, contrairement à Wicker Man (1974) et Midsommar (2019) l’horreur n’est pas seulement dans le peuple, mais dans les échanges pervers lovecraftiens que les hommes font avec les anciens dieux de la nature. Deux films aussi amusants que dérangeants.

L’invitation (Netflix)

Un joyau de suspense absolu du grand Karyn Kusama. Regardez le film, installez-vous confortablement dans l’inconfort et lorsque la paranoïa des cultes religieux commence, laissez-vous conduire à l’une des fins les plus dévastatrices de l’horreur contemporaine.

Veronica (Netflix)

Paco Plaza est notre pasteur et nous ne manquerons de rien. L’un des deux films de ce grand réalisateur d’horreur espagnol sur Netflix et une merveille idiosyncratique de Madrid des années 80 sur les possessions. Le diable et les héros du silence, Rayo Vallecano et, enfin, un film de possédé qui ne se termine pas comme un drogué bâclé. Très recommandable.

Sous l’ombre (2016) (Netflix)

Under the Shadow est un film d’horreur iranien qui joue sur les vieux mythes des Djinns ou des démons de la culture islamique. Situé dans la guerre entre l’Iran et l’Irak, dans la destruction totale de Téhéran, le film se concentre sur une femme au foyer qui est laissée seule avec son fils. Dans la vulnérabilité de son abandon, tout à coup quelque chose commence à la hanter dans les ruines. Une horreur surprenante et inattendue qui, au lieu de compter sur nos fables chrétiennes répétées, est incarnée dans le monde lointain d’une autre foi.

La brume (2007) (Amazon Prime Video)

Il y a des fins terribles et déroutantes et la fin de ce classique lovecraftien. The Mist n’est pas un film cher et ce n’est pas nécessaire. Avec quelques effets de churreros et beaucoup de poids dans la performance des villageois effrayés dans un dépanneur, tout est suffisant et rien n’est laissé. C’est le film qui a profondément inspiré les monstres de Gareth Edwards (2010) et qui a fait l’une des adaptations les meilleures et les plus vivaces de Stephen King dans l’histoire. Un classique récent.

Las Tinieblas (2016) (Amazon Prime Video) / It Comes at Night (2018) (Netflix)

Daniel Castro Zimbrón a fait un grand film d’horreur paranoïaque mexicain qui s’est malheureusement trop rapproché de It Comes at Night. Les deux films partagent une prémisse, mais sont séparés dans la réalisation et, surtout, à la fin. Oui, dans les deux, nous sommes dans un univers dystopique, avec une obscurité qui traque une famille diluée par la peur et l’habitude la nuit. Pourrait-il vraiment y avoir une obscurité à l’extérieur? Ou tout cela, en tant qu’ancien usage de la terreur dans le fascisme, est-il un mécanisme de contrôle? Les deux films répondent d’une manière intéressante et les deux sont des paris dignes de l’horreur de l’enfermement.

Le cadeau (2015) (Amazon Prime Video)

Ruban dérangeant qui n’est pas exactement une invasion de domicile. Réalisé, écrit et interprété par Joel Edgerton, Ce film mélange une critique profonde du système d’intimidation américain avec la glorification du patanisme. et un personnage singulièrement effrayant: de Gordo, personne n’oublie.

Trauma (2017) (Amazon Prime Video)

Ce film, la vérité, je ne les recommande pas. C’est l’une des expériences les plus violentes que j’ai vues à l’écran. C’était une représentation de minuit du Festival Morbid et plus d’un ont quitté la salle avec la première séquence. Une chose brutale d’inceste et de violence; une chose brutale de droits sexuels et d’exploitation; un reflet totalement tordu des ravages de la dictature chilienne qui emprunte une voie beaucoup plus radicale que d’autres explorations du sujet comme, par exemple, Polansky’s Death and the Maiden (1994). Lucio Rojas est un psychopathe … et c’est pourquoi nous l’aimons.

Suspiria (2018) (Amazon Prime Video)

Si vous n’avez pas vu le remake de Suspiria de Luca Guadagnino, vous manquez quelque chose de fabuleux. Non seulement pour le soin des plans, des couleurs, des sensations qui sauvent le Berlin de Fassbinder, mais pour la réinterprétation du mythe des trois sorcières d’Argento qui se traduit par quelque chose de tout à fait unique. Un film tout aussi froid que violent, chorégraphié comme guttural. Une expérience belle et dérangeante.

Cam (2018) (Netflix)

Un autre film que j’ai pu voir grâce au Morbid Fest et, heureusement, il est sorti rapidement sur Netflix. Écrit et réalisé par Isa Mazzei, ce film raconte les vrais cauchemars dont elle a souffert et les réflexions qui sont venues d’être une Cam Girl. Terriblement dérangeante, Cam est aussi une critique assez enragée du monde de la prostitution en ligne: Des entreprises irresponsables qui s’enrichissent du travail du sexe des autres, aux personnages qui les suivent au quotidien, en passant par la dépersonnalisation et la compétition. Hautement recommandé.

Chut (2016) (Netflix)

Un film d’invasion de maison pour les faire errer savoureusement dans la course des taureaux. À Hush, une romancière sourde-muette confronte un harceleur sadique qui profite de sa perte auditive pour la terroriser. Et oui, je sais, de nombreuses hypothèses de type Hush ont été faites ces derniers temps avec des rebondissements plus apocalyptiques (le formidable A Quiet Place et le terrible Bird Box, par exemple), mais cela n’enlève pas l’originalité de la conception audio et l’agilité en action de ce petit film d’horreur tortueux.

Documentaire

Jim et Andy (2017) (Netflix)

Un documentaire déchirant sur la terrible relation de Jim Carrey avec son héros d’enfance Andy Kaufman. Bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés, Carrey l’a décrit dans L’homme sur la lune de Milos Forman (1999) … et cela l’a dévasté. En devenant son héros, Carrey était perdue. Ele comédien qui a fait une telle marque sur nous dans les années 90 raconte comment il est devenu fou en essayant d’imiter une icône, comment il s’est perdu dans l’imitation d’une idole. Un conte de découverte, de vanité, d’abandon et de détachement.

Le dernier homme sur la lune (2016) (Netflix)

Un film nostalgique sur la fin de l’ère spatiale et un vrai bijou contemplatif sur la façon dont nous oublions notre désir infini d’aller dans l’espace après la guerre froide. Concentré sur le dernier homme à avoir posé le pied sur la lune, Eugene «Gene» Cernan et tous ses ressentiments, il s’agit d’un documentaire profondément humain et précieux.

Mercury 13 (2018) (Netflix)

Si la tristesse de Gene Cernan peut être atteinte, attendez de voir cette histoire. Mercury 13 raconte comment 13 femmes pilotes, extrêmement entraînées et qui avaient dépassé les astronautes masculins dans tous les tests d’aptitude, ont été rejetées des programmes de la NASA pour les petites rancunes et les appareils de traumatologie. Des histoires impressionnantes et un documentaire particulièrement émouvant ce qui nous montre aussi comment l’histoire aurait pu changer si la science, à un moment donné, n’avait pas été guidée par les préjugés.

Noix! (2016) (Amazon Prime Video)

Penny Lane est l’un des jeunes réalisateurs de documentaires les plus intéressants du circuit indépendant américain. Créative, politiquement perturbatrice et imaginative, je ne me lasse pas de regarder vos films de Our Nixon (2013) à Hail Satan? (2019) Dans l’ensemble, ce documentaire est la meilleure chose que je l’ai vu. Mélanger différents styles d’animation et des enregistrements dérangeants, Lane raconte l’histoire du médecin charlatan qui est devenu milliardaire en transplantant des testicules de chèvre pour les humains. Je ne mens pas, c’était vrai. Une vérité qui est même allée jusqu’à impliquer le gouvernement mexicain dans une bataille pour le contrôle des ondes radio et de nombreuses autres folies pertinentes à cette époque de populistes qui, en criant plus fort que tous, semblent toujours avoir raison.

Classiques

Le Cabinet du Dr Caligari (1920) (YouTube / Amazon Prime Video)

La plus grande merveille de l’expressionnisme allemand est un délice. Réalisé par Robert Wiene et mettant en vedette les énormes Werner Krauss et Conrad Veidt, cette histoire de funambules et hypnotiseurs, de tueurs et de coureurs fous, C’est la folie parfaite pour s’amuser dans la course des taureaux. En plus d’être une fenêtre éducative sur la façon dont le cinéma a été fait il y a un siècle.

M (1931) (YouTube)

M est l’un de mes films préférés. L’une des premières histoires de tueurs en série et une grande leçon sur l’hystérie de masse. Ce joyau de Fritz Lang (métropole) est l’un des rubans les plus sombres et les plus terribles de cette sélection. M commence par la disparition de petites filles à Düsseldorf … avec les rues pleines de policiers, les familles exaltées, les gens qui lynchent. Au milieu de toute cette confusion, quelque chose se cache: un homme peut-être normal, peut-être sympathique, le mal incarné en chacun de nous.

Un loup-garou américain à Londres (1981) (Amazon Prime Video)

Ce film est purement amusant, pur humour, pure beauté à des fins pratiques. Réalisé par l’irrévérencieux John Landis (maître comme peu de rires absurdes) et avec les grands effets visuels de Rick Baker (Hellboy), An American Werewolf in London C’est, peut-être, la bande de lycanthrope la plus drôle jamais réalisée. Si vous ne l’avez jamais vu, c’est maintenant votre chance et, si vous le savez déjà, ne vous privez pas du plaisir de chanter Blue Moon à plein grognement.

Rebecca (1940) (YouTube)

Le seul film d’Hitchcock à remporter un Oscar du meilleur film est disponible sur YouTube pour notre plus grand plaisir. Rebecca, basée sur le célèbre roman de Daphne du Maurier, raconte l’histoire d’une romance ratée. Après la mort tragique de sa femme, Rebecca, Maxim de Winter passe ses journées nostalgiques et parcourt le monde pour dilapider sa fortune. Jusqu’à ce qu’il rencontre un beau et humble jeune homme dont il tombe amoureux. Tout semble idyllique jusqu’à leur arrivée à Manderley, le luxueux manoir de De Winter. Là, l’esprit de la femme semble être présent dans tous les domestiques, dans tous les meubles, à tous les yeux … Un thriller phénoménal qu’ils apprécieront jusqu’à ce qu’ils se tirent les ongles.

La fiancée du gorille (1951) (Amazon Prime Video / YouTube)

Ils diront que je suis un gars bizarre, mais j’apprécie vraiment vraiment ce film. Un énorme classique de la série B qui est absolument original et totalement amusant. Ne soyez pas désenchanté par sa courte durée ou par le terrible costume de gorille: le moment où l’amant demande si son mari l’aime davantage ou la jungle me semblera toujours fascinant.

Suspiria (1977) (Amazon Prime Video)

Suspiria est l’un des chefs-d’œuvre de Dario Argento, le génie continu du Giallo en Italie. Un film aux couleurs magnifiquement exaltées, absolument mystérieux et guidé par la phénoménale bande originale de Goblin. Si vous n’avez jamais vu ce classique de l’horreur, il est impératif de le jeter dans cet enfermement afin de savoir comment nous pourrions réellement être enfermés dans des endroits beaucoup plus sombres.

La Jetée (1962) (Vimeo)

La Jetée n’est pas seulement l’un des meilleurs films de science-fiction jamais réalisés, c’est un pilier de l’histoire du cinéma. Ce court métrage, qui se déguise parfois en photo-roman sans jamais cesser d’être un cinéma, est un monument. Même au sein du travail vaste et riche de Chris Marker. C’est le film qui a donné l’intrigue des 12 singes de Terry Gilliam et c’est aussi un pilier de l’imagination du voyage dans le temps. Avec une énorme poésie, une sensualité énorme et une profondeur énorme, c’est un classique incontournable qui ne volera que 20 minutes de votre temps.

La Chose (1983) (Netflix)

Certains soutiennent que Carpenter’s The Thing est le meilleur film d’horreur jamais réalisé. Sans aller aussi loin, Je pense que c’est le meilleur film d’horreur de science-fiction jamais réalisé. Une vraie merveille paranoïaque sur l’enfermement et l’enfer qui sont les autres. Un film qui, en plus, vieillit à merveille pour ses effets visuels complets et la direction charismatique d’un génie inépuisable.

Little Shop of Horrors (1986) (Amazon Prime Video)

Si vous n’avez pas vu cette comédie musicale d’horreur avec Rick Moranis tant regretté, courez pour la trouver. Un classique culte qui adapte un autre classique culte, le merveilleux Little Shop of Horrors des années 1960. Cette bande, réalisée par le légendaire Frank Oz (qui a réalisé de nombreux films de Jim Henson), C’est un monument incontestable à l’humour absurde, à la culture de l’intimidation américaine et à tout ce qui nous a semblé beau et repoussant depuis les années 80 turbulentes.

Armée des ténèbres (1993) (Amazon Prime Video)

Le troisième opus de l’univers Evil Dead de Sam Raimi est l’une des comédies d’horreur les plus drôles jamais faites. Voyage dans le temps? Vérifiez les zombies médiévaux? Vérifiez les livres sataniques avec la peau humaine? Vérifiez Groovy? Groooovy Baby

Chronos (1993) (Amazon Prime Video)

Le premier long métrage de Guillermo del Toro et une véritable œuvre d’art prise en charge dans le maquillage, dans le travail des acteurs, dans le scénario et dans la manière amoureuse de le filmer. Un grand film qui, pour ses efforts en effets visuels, a bien vieilli singulièrement. Des vampires dans la ville? Donnez!

Crime et réalité

Bêtes d’aucune nation (Netflix)

Ceci est un autre film original spectaculaire de Netflix que personne n’a jamais regardé. Un film cruel et brutal sur les enfants soldats, l’endoctrinement et surtout la fine barrière qui existe entre abus de pouvoir et abus sexuels. L’une des performances les plus impressionnantes d’Idris Elba et un film douloureux sur les crimes trop courants en temps de guerre.

Gravure (2018) (Netflix)

Basé sur le conte “Burning Farm” de Murakami, ce chef-d’œuvre de Lee Chang-Dong est un autre exemple de la force actuelle du cinéma sud-coréen. Un film qui montre les deux faces du machisme violent et les conséquences fatales de son sentiment d’autonomisation. La gravure est terriblement sombre, mais elle a aussi, au rythme de Miles Davis, des moments intimes de poésie infinie.

Qui tue le fer (2019) (Netflix)

Nous retournons à Paco Plaza avec son meilleur film après la folie qui a été REC (2008). Mettant en vedette le magnétique Luis Tosar, ce film relate la relation tordue entre une infirmière en chef et un trafiquant de drogue mourant dont il a la garde. Un film de vengeances multiples, de trahisons et de douleurs indescriptibles, qui parle d’une stupidité humaine infinie et comment on mélange, à partir de la tétine, le sang avec le lait.

Nous devons parler de Kevin (2011) (Amazon Prime Video)

Je l’ai dit maintes fois et je le redis, Lynne Ramsay ne fait pas de mauvais films. Peut-être que nous devons parler de Kevin est son travail le plus atypique et le plus critiqué. Cependant, c’est toujours un spectacle visuel monumental qui se déroule dans une terrible histoire de haine utérine. Un enfant peut-il détester sa mère dès le ventre de sa mère? D’où viendrait cette haine? Quelqu’un peut-il naître mal? Un film aussi déroutant que génial.

Donnie Brasco (1997) (Amazon Prime Video)

Quel classique des années 90 qui nous rappelle ces moments où Pacino agissait toujours et Johnny Deep agissait bien. C’est l’histoire d’un véritable infiltré mafieux, Joseph Pistone qui, dans les années 1970, est devenu le meilleur ami et apprenti du tueur à gages Lefty Ruggiero de la famille Bonnano à New York. Comme toutes les bonnes histoires d’infiltration, c’est aussi une histoire d’amitié et de trahison, de limites éthiques et de codes d’honneur qui s’estompent peu à peu.

Uncut Gems (2019) (Netflix)

Le dernier film des folies cinétiques de Safdie à New York (après Heaven Knows What et Good Time) est un voyage rapide. Un film qui ne vous laissera pas respirer une seconde entre les paris et la vente aux enchères du parlay. Avec Adam Sandler jouant le rôle de sa vie d’usurier juif, avec Kevin Garnett et The Weeknd, avec un imposant Keith Stanfield, c’est peut-être le meilleur film de la carrière fulgurante des Safdies. Ne manquez pas cette journée dans la vie d’un homme misérable qui ne s’est jamais ennuyé.

Action

La nuit vient pour nous (2018) (Netflix)

Lorsque le cinéma d’action est mort en Amérique, le cinéma d’action asiatique a poursuivi son bel âge d’or. L’un des produits les plus récents de cette formidable industrie est The Night Comes for Us; un film indonésien réalisé par Timo Tjahjanto, le jeune co-réalisateur de l’hilarant Macabre (2009). C’est une histoire d’action classique, de frères d’enfance qui doivent s’affronter, après le quartier, dans le grand théâtre des mafias impitoyables. Un film plein de combats de balles éloquents et d’une violente épreuve de force. Une folie solennelle et drôle mettant en vedette avec une force formidable le champion de judo et acteur du Raid, Joe Taslim.

Triple frontière (2019) (Netflix)

Triple Frontier n’a jamais eu le succès escompté par Netflix. Et pourtant, c’est un film d’action intéressant qui remet en question l’abandon des anciens combattants dans le pays le plus riche et le plus belliqueux du monde. Trois anciens combattants qui, après avoir terminé leur service, en ont marre des missions dénuées de sens, décident de voler une fortune aux trafiquants de drogue colombiens. Sans tenir compte, bien sûr, que plus tard, ils ont dû le transporter. Une histoire tragique aux fondements mythiques et cela finit par être beaucoup plus réfléchi qu’il n’y paraît.

Mise à niveau (2018) (Amazon Prime Video)

Ce film était l’un de nos favoris de 2018. Une histoire tordue de vengeance, d’action et de science-fiction avec une touche finale qui vous laissera trébucher. Avant de se lancer dans une solide adaptation de The Invisible Man, Leigh Whannel a absolument démontré qu’il était un réalisateur avec des idées et, surtout, il savait filmer de bons pomps d’action classiques comme personne d’autre. Ces caméras liées au sujet ni Aronofsky ne les ont.

Ip Man (2008) (Netflix)

Si nous devions avoir une sélection de films d’action, nous ne pourrions pas oublier Hong Kong. Ce film a commencé une longue série de films autour du mythique Ip Man, le maître des arts martiaux qui a enseigné à Bruce Lee l’art martial délicat de Wing Chun. Avec le maître Wushu et superstar de l’action Donnie Yen, cette bande est un beau film vintage qui dépeint la guerre sino-japonaise et une histoire amusante des arts martiaux traditionnels du sud de la Chine. À ne pas manquer.

La méchante (2017) (Netflix)

L’un des meilleurs films de genre de la dernière décennie, The Villainess a révolutionné la façon de filmer des séquences cinétiques d’action. Si les images fixes de Whannel sont intéressantes, l’utilisation par Jung Byung-gil de POV, de caméras fixes et mobiles dans les combats et les poursuites ici est tout simplement incroyable. Un ami l’a justement décrit comme: “Un film d’action conventionnel formidable qui a mangé trop de goujons et de stéroïdes.” Si cela ne les vend pas, ce film a eu l’honneur particulier de sortir à Cannes (hors compétition) et de recevoir une ovation de quatre minutes. Pas mal pour un genre aussi méprisé.

Heat (1995) (Amazon Prime Video)

L’un des meilleurs films d’action jamais réalisés. Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire. Si vous n’avez pas vu ce chef-d’œuvre de Michael Mann avec Pacino et De Niro au sommet de leur carrière, vous avez raté le film des années 90 le plus élégant de Heist. Une vraie merveille d’un vrai professeur.

L’animation

Ghost in the Shell (1995) (Amazon Prime Video)

Que pouvez-vous dire de cet immense classique culte? Les implications philosophiques du film, les questions qu’il soulève sur le genre, la sexualité et l’éveil de la conscience dans les machines ne sont dépassées que par une animation minutieuse et incroyablement bien dirigée. Il y a peu d’endroits où vous trouverez, comme dans cette adaptation du célèbre manga, une promenade plus charmante dans les ruelles d’une ville japonaise futuriste. Des éléments précis de la cinématographie – y compris les fusées éclairantes, les plans, les reflets et les voyages des patients – sont soigneusement mélangés ici avec une animation de la plus haute qualité, une palette de couleurs choisie avec dévouement et une histoire fascinante. Un jalon anime.

J’ai Perdu mon Corps (Netflix)

J’ai Perdu Mon Corps est un beau film d’animation français ringard. La bande raconte le voyage d’une main coupée essayant de retrouver son corps. En même temps, nous voyons l’histoire qui a conduit à cet accident, au moment où un menuisier, distrait, brut et amoureux, s’est coupé la main sur une scie. Les deux récits se rejoignent dans un point central: la capacité de créer de petits détails dans une vie qui s’additionnent pour nous parler en tant qu’êtres amoureux. Amoureux du sentiment qu’une marque laisse dans le sable; amoureux de sentir le vent avec votre main hors de la voiture; amoureux de toucher quelqu’un; amoureux de tomber amoureux. Un immense exemple d’animation inventive et ambitieuse. Précieux.

Le soutien de famille (2017) (Netflix)

Une belle animation pour une histoire déchirante. Un film qui, au lieu de jubiler dans la misère de la vie commune à Kaboul sous le gouvernement taliban, ou de transformer cela en une ode tordue à la liberté américaine, raconte une histoire de famille. Et surtout, cherche à créer des liens d’amour et d’empathie sans être trop affecté. Tout un exploit de Nora Twomey … surtout si nous savons d’où vient l’histoire.

Tout ce que vous pouvez voir de Ghibli (Netflix)

Je ne pense pas avoir besoin de dire grand-chose sur cette impressionnante étude. Oui, récemment, Ghibli a téléchargé son catalogue sur Netflix et voici la beauté à emporter.

Invader Zim: Enter the Florpus (2019) (Netflix)

La suite de ce fabuleux classique de deux milles est tout simplement parfaite. Un film qui reprend l’esprit, l’humour et les animations de la création originale sans rien enlever à l’hystérie, à l’absurde et à l’aliéné. Attendre de revoir Zim, GIR et Dib en valait vraiment la peine et le grand Jhonen Vasquez n’a pas du tout rouillé.

Classement (2011) (Amazon Prime)

Je ne sais pas pourquoi Rango n’a pas reçu plus d’amour à l’époque. Le meilleur film de Gore Verbinski est une merveilleuse animation, un western créatif qui comprend parfaitement les normes du genre et une histoire, en général, amusante et touchante. Rango a l’honneur d’être, aux côtés de Happy Feet et Spider-Man: Into the Spider Verse, l’un des trois seuls films en dehors de Disney ou Pixar à remporter un Oscar animé au cours des 15 dernières années. Si vous avez raté cette cassette à l’époque, il n’est jamais trop tard pour vous faire plaisir.

Western

True Grit (2016) (Netflix)

Le premier véritable exercice de genre du Coen est une révélation absolue. Un film qui s’appuie plus sur le livre de Charles Portis que sur le film des années 60, en reprenant le regard de la jeune fille et en laissant beaucoup de solennité en échange de violence et d’humour. Le résultat C’est un western vibrant qui, malgré son origine classique, ressemble à quelque chose d’absolument contemporain. Tourné comme s’il n’y avait pas de lendemain par Roger Deakins et avec une charmante performance de Jeff Bridges, True Grit est un pur délice américain.

La ballade de Buster Scruggs (2018) (Netflix)

Le retour du Coen via Netflix est une rareté unique. Ce n’est pas une série mais ce n’est pas non plus une bande d’anthologie. Ce sont des portraits qui explorent une immense panoplie d’Occidentaux; des westerns de John Wayne, Gregory Peck et John Ford au tournage d’action aux explorations philosophiques de Jim Jarmusch sur la solitude dans le Far West, les folies de la ruée vers l’or de John Hudson et, bien sûr, les merveilleux westerns spaghetti de Leone. Au cours de cette tournée, les Coens rencontrent de vieux amis (comme le grand Tim Blake Nelson et le Tom Waits de longue date), trouvent de nouveaux visages (avec les personnages de James Franco et Liam Neeson) et explorent les magnifiques confins d’un genre qui ils les ont toujours fascinés. Avec une fin glorieuse et un court métrage dévastateur au centre (Meal Ticket), c’est l’un des meilleurs westerns depuis des années.

Slow West (2015) (Netflix)

Ce début impressionnant par l’écossais John McClean c’est l’un des rares westerns vraiment originaux qui ont été produits ces dernières années (à côté des folies que nous mettons ici et du bijou de Bone Tomahawk, par exemple). Un film rapide et violent qui montre le véritable isolement des plaines et la folie incontrôlée qui devait les traverser. Un film qui a également la performance merveilleuse et hypnotique de Michael Fassbender déchaîné et impressionnant.

Enfer ou marée haute (2016) (Netflix)

Un autre grand ouest original mettant en vedette Jeff Bridges dans son rôle de vieil homme fatigué et sage aux côtés de Chris Pine et Ben Foster. C’est un western reconnu, mais ça prend beaucoup du genre du braquage et de la police noire. Hell or High Water est un conte de vengeance et de vieilles obsessions autour d’une famille de voleurs de banque et des deux policiers disparates qui ont décidé de les attraper. Et le film parle aussi de la crise du logement américain, des besoins immédiats et de la pauvreté, du désespoir de ceux qui n’ont rien. Un gran western que siempre mereció más atención y que ahora pueden disfrutar en la gloriosa comodidad del hogar.

Otras locuras que nos gustan

Mid 90s (Amazon Prime Video)

El debut cinematográfico de Jonah Hill es una película transparente y hermosa. Con toda la emoción de la ola de amor a las patinetas en los años noventa, Mid90s muestra los conflictos casuales de todo adolescente: las ganas de pertenecer, la confusión sexual, los actos de rebeldía estúpidos, el total desprecio por la integridad física… Y esta película no nada más es un coming of age hermosamente realizado, sino que es uno de esos pedazos de nostalgia verdaderamente creíbles y significativos.

A Serious Man (Netflix)

Una de las mejores películas de los hermanos Coen. Y no lo digo con ligereza. Esta brillante retrospectiva autobiográfica sobre lo que significaba crecer en una familia judía de clase media suburbana en los años 60 es reveladora. No nada más sobre la llama creativa de los Coen, sino sobre la comedia sombría que ha informado toda su cinematografía. Una película divertida, apocalíptica, terrible, desesperante y completamente encantadora.

Personal Shopper (2016) (Netflix) / Atlantique (2019) (Netflix)

En los últimos años, las historias de fantasmas han tomado un giro interesante. Con recurrencias que van de lo más meloso a lo más traumático, diferentes autores han abrazado lo fantástico para hablar de duelo y de los corazones rotos. Estos dos ejemplos son significativos de esta tendencia, además de ser dos enormes películas. Por un lado tenemos a Assayas con la mejor cinta que ha hecho en esta década protagonizada por una Kristen Stewart impresionante; por el otro, tenemos la ópera prima de la talentosísima Mati Diop y el eterno regreso de los que murieron aplastados por la injusticia. Dos cintas imperdibles, dos enfoques similares, dos nuevas formas de entender nuestros mecanismos de horror gótico con la ternura con la que alguna vez lo hizo Oscar Wilde.

Tideland (2006) (Amazon Prime Video)

Esta película olvidada y muy criticada de Terry Gilliam fue el principio del fin para el afamado director de Monty Python. Para mí que, con todo y lo demente y sombrío de esta cinta (que en el fondo es un cuento de hadas bastante convencional), ésta fue la última película interesante de Gilliam. Una extraña historia de una niña que cuida del cadáver medio momificado de su padre -después de que le da una sobredosis de heroína- y las aventuras que vive en su imaginación y con los extraños vecinos que la rodean. Una película visualmente interesante más allá de los atasques de planos holandeses; una película hecha con singular cariño y que, a pesar de ser un cuento de superación personal, te deja sintiéndote hueco. Aunque las ardillas me ayudaron a estar menos solo.

Tiempo Compartido (2018) (Netflix)

El segundo largometraje de Sebastián Hoffman después de la genial Halley (2014), es un completo malviaje. Un malviaje sobre el capitalismo vacacionero, de la clase media mexicana, de viejos traumas de clase, de instructores de aerobics acuáticos y listos and ready, cambio and switch, de no poder diferenciar entre flamingos reales, flamingos decorativos y flamingos inflables. Una película asfixiante, hermosamente filmada, tremendamente actuada. Una de las mejores películas de casual horror psicológico sobre una realidad mexicana. Imperdible.

