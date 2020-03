50 States of Fright Teaser en avant-première La série Quibi Horror de Sam Raimi

50 teaser de States of Fright en avant-première sur la série d’horreur Quibi de Sam Raimi

Quibi a publié le premier teaser de la prochaine série d’anthologie d’horreur de Sam Raimi intitulée 50 états de peur, nous donnant un premier aperçu des neuf histoires horribles de la première saison. De plus, les premières images officielles des deux premiers épisodes ont également été publiées, avec Rachel Brosnahan et Christina Ricci. Prévu pour débuter en avril, vous pouvez regarder la vidéo dans le lecteur ci-dessous! (via Bloody dégoûtant)

La première saison de 50 états de peur explorera des histoires basées sur des légendes urbaines du Colorado, de la Floride, de l’Iowa, du Kansas, du Michigan, du Minnesota, du Missouri, de l’Oregon et de Washington, emmenant les spectateurs plus profondément dans les horreurs qui se cachent juste sous la surface de notre pays.

La gagnante du Golden Globe Rachel Brosnahan (Merveilleuse Mme Maisel), Travis Fimmel (Vikings) et John Marshall Jones (Le dernier révolutionnaire) devraient jouer dans l’épisode “The Golden Arm” basé sur une célèbre légende urbaine du Michigan, co-écrit par Sam Raimi (Homme araignée, Armée des ténèbres, La mort diabolique) et Ivan Raimi (Armée des ténèbres, Traîne moi en enfer, Homme sombre) et réalisé par Sam Raimi.

Christina Ricci (Monstre) et Jacob Batalon (Spiderman: Retrouvailles, Spiderman: loin de chez soi) jouera des rôles principaux dans l’épisode “Red Rum”, qui suit le scénario de l’histoire la plus effrayante du Colorado. Il sera réalisé par Daniel Goldhaber à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Isa Mazzei.

Ming-Na Wen (Agents de S.H.I.E.L.D, Le Mandalorien) est signé pour jouer dans “America’s Largest Ball of Twine”, basé sur le mythe du Kansas, qui sera réalisé par Yoko Okumura à partir d’un script écrit par Transformateur: CyberverseEst Mae Catt.

Taissa Farmiga (La nonne, histoire d’horreur américaine) et Ron Livingston (Un million de petites choses) devraient jouer dans «Almost There», le folklore effrayant de l’Iowa, qui sera écrit et réalisé par les autochtones de l’Iowa Scott Beck & Bryan Woods (Un endroit silencieux, Hanter).

Asa Butterfield (Éducation sexuelle, Hugo) est interprété comme le premier rôle masculin dans «Grey Cloud Island», un conte effrayant du Minnesota qui sera co-écrit et co-réalisé par Adam Schindler (Les intrus) et Brian Netto (Livraison: la bête intérieure).

50 états de peur sera produit par Sam Raimi et Debbie Liebling via PDO 3, Van Toffler, Tony DiSanto, Cody Zwieg, Barry Barclay, Tommy Coriale et Chris Mangano.

Parmi les autres scénaristes et réalisateurs de la série figurent Sarah Conradt-Kroehler (Nous des morts, Dead of Winter), Lee Cronin (Le trou dans le sol), Cate Devaney (Sinistre, Délivre nous du mal, Dr Strange), Greg Hale (Avengers, Homme de fer, Le surlendemain), Eduardo Sánchez (Le projet Blair Witch), Alejandro Brugués (Cinéma cauchemar) et Ryan Spindell (Série d’horreur en deux phrases).