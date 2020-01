6 réalisateurs emblématiques qui n’ont jamais remporté l’Oscar du meilleur réalisateur

Nous avons, ou plutôt nous avons eu l’idée que l’Académie des arts et des sciences du cinéma avait toujours raison. Quand ils ont dit qu’un film était le gagnant, cette bande est devenue automatiquement la préférée du monde entier. Même chose pour les réalisateurs. S’ils décidaient de lui donner la statuette, ce directeur avait obtenu son prochain budget. Maintenant, les choses ne sont plus ainsi.

Si l’Académie dit qu’un film ou un réalisateur le prend, il est remis en question. Et avec juste raison. Au cours de ses 90 ans d’histoire, il a reconnu des films et des travailleurs de l’industrie qui ont laissé beaucoup à désirer tandis qu’à d’autres occasions, il a décerné des personnalités décisives.

Mais ce n’est pas le pire: À plus d’une occasion, il n’a PAS reconnu les films et les créateurs qui le méritent sans en remettre en cause les raisons.

Ici, nous vous laissons ces réalisateurs, dont les noms sont déjà entrés dans l’histoire, qui ont laissé plus d’une fois les mains vides et le prix de «consolation» occasionnel:

Ingmar Bergman

Le suédois Bergman, sans aucun doute, est l’un des réalisateurs les plus influents de tous les temps et non seulement dans le monde du cinéma, mais aussi dans le théâtre en tant que directeur de plusieurs œuvres qui comprenaient plusieurs classiques. La plupart de ses films le soutiennent comme un véritable artiste dans les arts cinématographiques; Cependant, rien de ce qu’il a fait pendant plus de 40 ans ne lui a valu un Oscar de meilleur réalisateur en dépit d’avoir été nominé pour cette catégorie à trois reprises.

Trois de ses films lui ont valu un Oscar du meilleur film étranger et quelques autres catégories: The Virgin Spring, Through a Glass Darkly et Fanny och Alexander, mais aucune pour leur travail spécifique. En 1974, Cries and Whispers lui a donné sa première nomination dans la catégorie la plus élevée. Dans 1977 a été nominé pour son travail en Face à face et laissé les mains vides après la prise de la statue par John G. Avildsen pour Rocky.

Finalement, en 1984 Fanny och Alexander avait six nominations dont il a pris quatre, y compris le meilleur film étranger, mais Rien pour Bergman en tant que réalisateur. L’Académie Il a reçu le prix commémoratif Irving G. Thalberg, quelque chose qui sert de consolation comme une véritable reconnaissance à ce qu’il a fait pour l’histoire du cinéma.

David Lynch

Peut-être pouvons-nous penser que Lynch a encore la possibilité de rapporter quelque chose à la maison contrairement à Bergman, décédé sans avoir remporté le “prix le plus important de l’industrie”; Cependant, au fur et à mesure, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que l’Académie le reconnaisse enfin comme il se doit. Son dernier film était il y a 12 ans avec Inland Empire. Maintenant bien. Trois de ses films l’ont emmené aux Oscars en tant que meilleur réalisateur, mais l’ont laissé les mains vides.

En 1981, The Elephant Man avec John Hurt, il a donné sa première nomination, mais a perdu en tant que meilleur film et réalisateur de Robert Redford pour Ordinary People. Environ six ans plus tard, il est arrivé avec le film qui a fait de lui l’un des réalisateurs les plus symboliques et étranges du cinéma, Velours bleu. Ce film lui a valu sa deuxième mention et son échec contre Oliver Stone.

Enfin, de nombreuses années plus tard, l’hypnotisant Mulholland Drive de 2001 est venu à nous, ce qui l’a amené pour la dernière fois en tant que nominé. Cette fois, Ron Howard a remporté le prix de A Beautiful Mind. Mais peu importe.

Face à l’indifférence de l’Académie sera toujours Cannes, qui l’a reconnu pour deux de ses films avec la Palme d’or pour Wild at Heart et le prix du réalisateur pour Mulholland Drive.

Ridley Scott

Sir Ridley Scott est l’exemple parfait de croissance et de persévérance. Il a eu l’une des carrières les plus prolifiques et les plus rentables de l’industrie, de l’argent qu’il a utilisé pour améliorer les techniques de ses films qu’il a lui-même financé dans certains cas. Si vous ne nous croyez pas, pensez à tout l’argent du monde, qui a été taché par des accusations de harcèlement sexuel contre Kevin Spacey. Le réalisateur, pas de problème, Il a saisi ses caméras, ses acteurs et Christopher Plummer, et a enregistré toutes les scènes dans lesquelles Spacey est sorti en seulement 10 jours! Autre chose?

Ouais Il n’a jamais reçu d’Oscar en tant que réalisateur bien qu’il soit responsable de plusieurs classiques de la science-fiction, du drame historique et de l’action. Thelma et Louise à partir de 1991, il l’a pris pour la première fois, mais a perdu en 92 contre Jonathan Demme pour Le silence des innocents.

Sa deuxième nomination était en 2001 pour l’énorme «Je m’appelle Maximus Decimus Meridius, commandant des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du véritable empereur Marcus Aurelius. Père d’un fils assassiné, mari d’une épouse assassinée. Et j’aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans la prochaine »par Gladiateur.. et rien.

Il est parti les mains vides car Steven Soderbergh a remporté le prix du trafic. La même année, il sort Black Hawk Down de sorte qu’en 2002, il n’a pas reçu, encore une fois, l’Oscar pour son travail. Ici, il a affronté Lynch lui-même pour sa Mulholland Drive … et nous savons comment cela se termine.

Stanley Kubrick

Oui, Stanley Kubrick a été nominé quatre fois – rien de plus? – l’Oscar du meilleur réalisateur, mais il n’en a remporté aucun. En tant que tel. Si nous parlons d’erreurs aux Oscars, il ne faut pas se souvenir de celui de 2017 où les présentateurs se sont trompés et ont dit que La La Land était le meilleur film.

Rien de tout cela, mais revenez plus loin N’oubliez pas que Kubrick n’est jamais parti avec une statuette. Pire? Un seul de ses films a remporté un Oscar, et c’était 2001: Une odyssée de l’espace pour de meilleurs effets spéciaux.

Seuls trois de ses films ont été nominés pour le meilleur film: Dr Strangelove; Vers ClockWork Orange; et Barry Lyndon avec l’une des meilleures photographies de l’histoire. Et la catégorie de directeur? De même.

La tragédie a commencé en 1964 lorsque le Dr Strangelove Il a atteint les Oscars dans les meilleures catégories pour perdre dans les deux. Une deuxième «opportunité» a été donnée quatre ans plus tard pour ce qui est considéré comme le meilleur film de science-fiction, 2001: A Space Odyssey, qui n’a même pas été nominé pour le meilleur film.

Il est parti les mains vides pour la conception de la production, le meilleur scénario original et le réalisateur. La troisième fois est le charme? Non. En 1972, il a été nominé pour son travail chez A Clockwork Orange, mais William Friedkin l’a ramené chez lui par The French Connection. Vraiment? Il a même perdu contre cela en tant que meilleur film.

Enfin, et parce que cela semble être une coutume, en 1975, c’était pour voir si les électeurs avaient décidé que Barry Lyndon était suffisant, mais pas. Il a perdu contre le tchèque Miloš Forman pour un survol du nid du coucou. Pour couronner le tout, son dernier film 99 Wide Eyes n’a pas été évalué comme il se doit. Conclusion: aucune, il n’y a rien à dire.

Federico Fellini

Fellini est peut-être trop loin, mais cela rend si important sur cette liste qu’il a reçu, comme Bergman, un prix de consolation – qu’ils appellent honoraire – en 1993 malgré ses quatre nominations au poste de réalisateur et ses nombreuses autres en tant que scénariste.

En 1961, Fellini a été nominé par La dolce vita, l’un des films italiens les plus importants; Cependant, il ne l’a pas prise. Les gagnants étaient les réalisateurs de West Side Story … Trois ans plus tard, en 64, il y resta avec 8½. Ici, il a été pris par Foreign Film car, selon d’autres experts, c’est l’un des meilleurs films jamais réalisés.

Satyricon Il l’a emmené aux Oscars en 1971 pour rester assis pendant la cérémonie au moment de l’annonce du meilleur réalisateur. Finalement, en 1975 avec Amarcord, Il a fait face à un autre grand qui est apparu sur cette liste: Stanley Kubrick avec Barry Lyndon. L’une des années les plus injustes des Oscars? Certainement.

Alfred Hitchcock

Cela ne peut pas être terminé de la pire façon. Hitchcock représente l’art de la manipulation visuelle au cinéma et du suspense dans les histoires. De quoi l’Académie avait-elle besoin pour lui décerner un Oscar après cinq nominations au meilleur réalisateur? Apparemment rien. En 1968, il a reçu un Oscar d’honneur pour son excellent travail … “Merci beaucoup”, C’était la seule chose qu’il pouvait dire. Il n’y a pas eu d’autres mots après Notorious, Vertigo, Strangers on a Train, The Birds…

Le terrible commence en 1941 avec Rebecca, un film qui a également été nominé pour le meilleur film, réalisateur, actrice, acteur, actrice de soutien, meilleur scénario adapté, musique originale, photographie, direction artistique, montage, effets visuels… pour ne prendre que l’Oscar de la photographie. Rien de plus.

Ce fut le premier des quatre autres “Impolitesse” contre son travail et son cinéma.En 1945, Hitchcock est apparu avec Lifeboat où rien n’a été pris malgré ses diverses nominations. À la 18e édition des prix, il est arrivé avec son troisième film reconnu, Envoûté, Qui a remporté la meilleure musique.

Le quatrième était en 1955 avec Lunette arrière, un film qui n’a même pas été nominé pour le meilleur film et qui n’a pas accompagné Hitchcock le meilleur scénario ou son. Des mains vides.

Finalement, en 1961, il a été nominé pour Psycho, peut-être son film le plus célèbre qui a encore un impact et beaucoup d’admiration. Ils l’ont nommé pour le laisser les mains vides. Elle n’a même pas été nominée pour le meilleur film, seulement dans une actrice de soutien, de photographie et de direction artistique dans un film en noir et blanc. Hitchcock était un enseignant qui a transformé ses films en genre qui a été défini par l’utilisation des éléments pour manipuler les masses, le suspense et la sexualité de leurs personnages et atmosphères.