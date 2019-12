6 Underground Star défend le film contre les critiques acharnées

Michael Bay est devenu le dernier cinéaste de haut niveau à passer au streaming avec l'exclusivité Netflix 6 Métro, mais contrairement à Martin Scorsese L'Irlandais, il y a peu de chances que les efforts les plus récents de Bay provoquent de nombreuses vagues pendant la saison des récompenses. Avec un budget estimé à 150 millions de dollars, le film d'action dirigé par Ryan Reynolds est le projet original le plus cher de Netflix, car le géant du streaming tente de prouver qu'il peut faire à la fois des superproductions à gros budget et des drames de prestige, ainsi que n'importe quel studio à Hollywood.

Tandis que 6 Métro n'a pas été particulièrement bien évalué par les critiques, avec le film actuellement assis sur un score de 37% sur Rotten Tomatoes, les fans semblent l'apprécier beaucoup plus, avec un score d'audience bien plus élevé de 65%. En résumé, cela résume à peu près toute la filmographie de Michael Bay; son travail ne trouve peut-être pas beaucoup d'amour de la part des critiques, mais près de 25 ans après sa carrière sur grand écran, il devrait être assez évident de savoir à quoi s'attendre à chaque fois que le créateur de la cinématique Bayhem se place derrière la caméra.



Dans une récente interview, 6 Métro La star Ben Hardy a fait écho à ces sentiments, admettant que bien que la filmographie de Bay n'ait pas exactement été remplie de critiques élogieuses, l'homme derrière Bad Boys, The Rock et Armageddon connaît son public et leur donne exactement ce qu'ils veulent.

"Les films de Michael n'ont jamais été salués par la critique. C'est une sorte d'amour / de haine … c'est vraiment une situation marmite, vraiment. Mais j'aime ses films. Pour ne pas éloigner les critiques, je pense qu’il est important d’entendre ce qu’ils ont à dire, mais en même temps, nécessairement, ils ne sont pas l’un et l’autre de ce qui fait un grand film. »

Bay ne va pas exactement remporter de Oscars pour ses superproductions axées sur le spectacle, avec 6 Métro suivant rigoureusement son modèle établi pour les décors à grande échelle, les personnages unidimensionnels, le complot déroutant et le dialogue terrible, mais ses films ont néanmoins rapporté plus de 6,5 milliards de dollars au box-office mondial. Sur la base de ce genre de chiffres seuls, sans compter les millions de personnes qui ont déjà regardé son dernier sur Netflix, il ne fait aucun doute que le gars fait le genre de superproduction jetable que ses fans rechercheront toujours.