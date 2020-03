’60 Minutes ‘connaît une ascension spectaculaire, franchissant la frontière de 10 millions de téléspectateurs

’60 Minutes ‘grandit et brise la barrière des 10 millions de téléspectateurs sur CBS

’60 Minutes ‘connaît une croissance spectaculaire: plus de 10 millions d’adeptes ont suivi le rapport sur les camions automatiques, ce qui signifie une augmentation d’un million de téléspectateurs par rapport à la semaine précédente. ‘American Idol’ conserve son leadership dans la tranche horaire de 21h00, mais ne progresse pas cette fois en nombre de téléspectateurs.

La première de la nouvelle saison du concours «The Wall» ne se démarque pas dans l’offre de NBC, mais conserve les données de la chaîne. ‘The Rookie’ ne parvient pas non plus à décoller, mais il reste le leader du groupe de 22h00 et maintient l’audience de la semaine dernière. De son côté, les séries CW ‘Batwoman’ et ‘Supergirl’ grossissent légèrement.

Adultes de 18 à 49 ans

ABC: 1,1 / 5

CBS: 0,7 / 3

Renard: 0,5 / 2

NBC: 0,5 / 2

Le CW: 0,2 / 1

ABC

07h00 – «Vidéos les plus amusantes de l’Amérique»: 6 175 000 [1,0/5] (2e)

08h00 – ‘American Idol’: (20h-22h): 7 453 000 [1,3/6] (1er)

10h00 – «The Rookie»: 5 ​​145 000 [0,9/4] (1er)

CBS

07h00 – ’60 minutes ‘: 10,275,000 [1,0/6] (1er)

08h00 – «Dieu m’a aidé»: 6 030 000 [0,6/3] (2e)

09h00 – «NCIS: Los Angeles»: 6 055 000 [0,6/3] (2e)

10h00 – «NCIS: La Nouvelle-Orléans»: 5 860 000 [0,6/3] (2e)

Renard

07h00 – ‘The Masked Singer’ (R): 1305000 [0,3/1] (4e)

07:30 – ‘Duncanville’ (R): 1.070.000 [0,7] (3e)

08h00 – «Les Simpsons»: 1 690 000 [0,5] (3e)

08h30 – «Duncanville»: 1 200 000 [0,4] (3e)

09h00 – «Bob’s Burger»: 1 560 000 [0,5] (3e)

09:30 – ‘Family Guy’: 1.200.000 [0,5] (3e)

NBC

07h00 – «The Wall» (première de la saison): 2 445 000 [0,6/3] (3e)

08h00 – «Little Big Shots»: 2 655 000 [0,5/2] (4e)

09h00 – «Playlist extraordinaire de Zoey»: 2 300 000 [0,4/2] (4e)

10h00 – «Good Girls»: 1 850 000 [0,4/2] (3e)

Le CW

08h00 – «Batwoman»: 783 000 [0,2/1] (5e)

09h00 – «Supergirl»: 697 000 [0,2/1] (5e)

.