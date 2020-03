66 missionnaires mexicains bloqués au Honduras en raison de la fermeture des frontières

Mexico.- 66 missionnaires d’origine mexicaine ont été bloqués au Honduras après la fermeture des frontières et un couvre-feu que l’autorité de ce pays a décrété face à l’urgence sanitaire mondiale du COVID-19.

Les missionnaires de l’organisation catholique Laïcs serviteurs de la Parole sont arrivés au Honduras le 3 mars pour mener, comme chaque année, des actions de service humanitaire, telles que des visites aux malades dans les hôpitaux, des cours pour enfants, du catéchisme, entre autres.

Miguel Ángel Pateyro Hernández, leader des Laïcs Serviteurs de la Parole, mouvement missionnaire de l’Église catholique avec une présence dans 19 pays, a indiqué que la situation des missionnaires était compliquée car, en raison de l’urgence sanitaire du COVID-19, la fermeture a été décidée des frontières avec le couvre-feu.

Les 66 missionnaires de différentes villes mexicaines avaient prévu un séjour de 2 mois, du 3 mars au retour le 20 avril environ.

La crise des coronavirus a tout effondré, de sorte qu’en ce moment, personne ne peut entrer ou sortir du pays et, dans cette situation, ils demandent au président Lopez Obrador et au ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard de les soutenir avec un vol humanitaire pour retourner au Mexique.

Selon les témoignages des missionnaires au Honduras, en raison du couvre-feu, personne ne peut sortir dans la rue et la police peut les arrêter et les condamner à une amende s’ils n’obéissent pas à cette mesure.

Il convient de noter que les missionnaires ne se trouvaient pas au même endroit, mais se rendaient dans différentes communautés pour mener leurs activités; Ils sont tous dans des endroits très pauvres, alors lorsqu’ils n’ont pas pu partir, ils ont dû faire face à des pénuries alimentaires, dans certains cas à la famine.

Miguel Ángel Pateyro a indiqué qu’il espère qu’aujourd’hui tout le monde sera concentré dans un seul endroit, dans la communauté de Progreso, à 20 minutes de San Pedro Sula, une ville hondurienne où se trouve le plus grand aéroport et où se trouvent des bureaux du gouvernement du Mexique à Honduras.

Il convient de noter qu’à cette époque avant la fermeture des frontières, la seule sortie viable pour les Mexicains est ce vol humanitaire que le gouvernement du Mexique enverrait car personne ne peut entrer ou sortir du pays.

Pateyro a indiqué que jusqu’à présent, les 66 missionnaires mexicains sont en bonne santé et ne présentent aucun signe de transmission possible du COVID-19, le problème peut-être le plus urgent étant que certains meurent de faim parce que la nourriture commence à être rare.

