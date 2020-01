6ix9ine demande de confinement à domicile refusée

6ix9ine restera derrière les barreaux.

Un juge fédéral a rejeté la requête du rappeur visant à purger ses 24 mois de détention à domicile. Mardi, le juge Paul Engelmayer a décidé que Tekashi devait rester en prison pour les 10 mois restants de sa peine.

“La décision de la Cour a été et est encore de condamner à 24 mois de prison”, a écrit Engelmayer. “Une peine plus courte détournerait l’assemblée [factors], notamment que la peine de M. Hernandez reflète la gravité de ses crimes. »

Selon TMZ, Tekashi a demandé le confinement à domicile par crainte pour sa sécurité. Il craint qu’il ne soit blessé par des membres des Bloods, le même gang contre lequel il a témoigné afin d’obtenir une réduction de peine.

Le juge a reconnu que la prison privée où se trouve Tekashi n’a pas les programmes de réadaptation d’autres établissements, mais a déclaré qu’accéder à sa demande «éliminerait le reste de la peine de prison de sa peine en faveur de formes de détention moins sévères».

Tekashi faisait face à un minimum de 47 ans derrière les barreaux pour racket et armes à feu, ce qui a été réduit à deux ans. Il a déjà purgé 14 mois, ce qui comptera pour sa peine. À sa libération, il sera en liberté surveillée pendant cinq ans et devra accomplir 300 heures de service communautaire et payer une amende de 35 000 $.

L’avocat de Tekashi prévoit de faire appel de la décision.