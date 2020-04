6ix9ine enregistre de nouveaux albums pendant le confinement à domicile

Moins de 24 heures après être sorti d’une prison fédérale, 6ix9ine prépare déjà son retour.

Le rappeur a été libéré jeudi d’un centre de détention de Queens pour confinement à domicile pour purger les quatre mois restants de sa peine de 24 mois en raison de son asthme, ce qui le rend plus à risque de COVID-19.

Mais ce n’est pas parce qu’il est à la maison qu’il ne peut pas retourner au travail. Son avocat Dawn Florio dit à Complex qu’il est autorisé à diffuser de la musique pendant l’accouchement. Florio a également confirmé que 69 avaient démissionné de son label 10K Projects et prévoyait de sortir un nouvel album anglais ainsi qu’un projet espagnol.

“Ce qu’il va faire, c’est qu’il a déjà cette avance pour les projets 10K”, a déclaré Florio. «Il doit donc sortir un album espagnol et un album anglais. C’est donc ce sur quoi il va travailler. ”

Il prévoit de commencer à enregistrer dès que possible. “Il a déjà obtenu une avance pour tous ces millions de dollars”, a déclaré Florio. “Donc, il doit sortir ces deux albums dès que possible.”

Son équipe travaille désormais à coordonner la logistique tout en assurant sa sécurité. «Nous essayions en fait de comprendre la logistique de la façon dont cela va fonctionner», a-t-elle révélé. “C’est plus difficile à cause du coronavirus, parce que vous ne voulez pas que des gens étranges viennent pour installer un studio où il sera.”

Et ne soyez pas surpris de revoir Tekashi sur les réseaux sociaux plus tôt que tard. “Jusqu’à présent, je n’ai vu aucune restriction à ce qu’il ne puisse pas accéder aux médias sociaux”, a déclaré son avocat, ajoutant qu’il y avait une condition. «Évidemment, cela doit être de bon goût. Plus de pêche à la traîne. “

Tekashi a sorti son premier Dummy Boy quelques jours seulement après son arrestation en novembre 2018. L’album, qui présentait des apparitions de Kanye West, Nicki Minaj et Tory Lanez, s’est ouvert au n ° 2 du Billboard 200.