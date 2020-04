6ix9ine libéré de prison | Rap-Up

6ix9ine est un homme libre.

Après une bataille juridique très médiatisée, le rappeur (né Daniel Hernandez) a été libéré d’une prison fédérale après qu’un juge de Manhattan eut accordé sa libération anticipée jeudi 2 avril.

Le juge de district américain Paul Engelmayer a approuvé la demande de l’équipe juridique de Tekashi, qui lui a demandé de purger le reste de sa peine de 24 mois à domicile en raison de graves préoccupations pour sa santé au milieu de l’épidémie de coronavirus. La demande a été initialement rejetée par Engelmayer car il pensait que 69 personnes devaient faire appel au Bureau des prisons. Son avocat Lance Lazzaro a fait valoir qu’Engelmayer et non BOP avait le pouvoir légal d’accorder sa demande de libération pour des raisons de compassion.

«La Cour conclut par conséquent que, compte tenu du risque médical accru présenté à M. Hernandez par la pandémie de COVID-19, il existe des raisons extraordinaires et impérieuses de réduire la peine de M. Hernandez de la manière demandée – à savoir, en libérant M. Hernandez a été libéré de sa garde à vue et lui a demandé de purger ses quatre premiers mois de libération surveillée à domicile, dans des conditions spécifiées », a déclaré Engelmayer.

À sa sortie de prison, il sera mis en détention surveillée pendant quatre mois, ce qui sera appliqué par la surveillance GPS. Il doit rester à une adresse approuvée par son agent de probation et ne peut partir que s’il a besoin de se faire soigner ou de consulter son avocat.

#Breaking: C’est fait, l’ordonnance du juge Engelmayer sur # 6ix9ine vient de sortir, les États-Unis ont demandé qu’il soit retardé: 69 “purgeront les quatre premiers mois de libération surveillée sur l’incarcération à domicile, à appliquer par la surveillance GPS, à ne pas accoster jusqu’à 16 h le 2 avril “pic.twitter.com/oMX6NT77IW

– Inner City Press (@innercitypress) 2 avril 2020

Dans une lettre adressée au juge le mois dernier, Lazzaro a déclaré que la vie de Tekashi était en danger derrière les barreaux en raison de son asthme, ce qui le rend plus à risque pour le coronavirus. Des détenus de tout le pays ont été libérés tôt pour réduire le surpeuplement à mesure que les infections à COVID-19 se propagent, dont 3 500 détenus en Californie et 900 détenus dans les prisons de New York.

Le rappeur de 23 ans, qui a plaidé coupable à des accusations de racket et d’armes à feu, faisait face à 47 ans de prison à vie. Il était en prison depuis novembre 2018 à la suite de son affaire très médiatisée où il a témoigné contre des membres des Neuf Trey Gangsta Bloods. En échange de sa coopération avec le gouvernement fédéral, il a été condamné à une peine réduite.

Tekashi sera en liberté surveillée pendant cinq ans et devra accomplir 300 heures de service communautaire et payer une amende de 35 000 $.

Son avocat a déclaré au New York Times qu’il n’entrerait pas dans le programme de protection des témoins, et prévoit de continuer à faire de la musique à sa libération le 31 juillet. “Il n’a pas l’intention d’entrer dans la protection des témoins”, a déclaré Lazzaro. “Il espère reprendre sa carrière.”

En octobre, il a été signalé que Tekashi avait signé un accord de 10 millions de dollars avec son ancien label 10K Projects. Le label indépendant basé à Los Angeles, fondé par Elliot Grainge, abrite également Trippie Redd, Lil Gnar et Icy Narco.