6ix9ine pourrait obtenir une libération anticipée de sa prison aujourd’hui

6ix9ine pourrait être libéré de prison dès aujourd’hui.

Dans le cas du rappeur, le juge envisage une libération anticipée en raison de la propagation du coronavirus. Le mois dernier, l’équipe juridique de Tekashi lui a demandé de purger le reste de sa peine de 24 mois à domicile, invoquant de graves préoccupations pour sa santé. La demande a été rejetée par le juge, qui a déclaré que le tribunal n’avait pas l’autorité légale pour prendre la décision.

Selon Inner City Press, le Bureau des prisons a également rejeté la demande parce qu’il prétend que 6ix9ine n’était pas sous sa garde. Au lieu de cela, il est détenu par le US Marshals Service car il purge sa peine dans un établissement privé. Le juge Engelmayer dit qu’il est maintenant enclin à libérer 69 personnes en attendant l’opposition du procureur américain. Les fédéraux ont jusqu’à 17 heures aujourd’hui pour refuser au juge l’autorisation légale de libérer 6ix9ine.

C'est définitivement compliqué.

Le juge Engelmayer nous a donné jusqu'à 17 heures pour déposer un dossier mais a statué, "à condition que la Cour ait le pouvoir légal d'accorder la réparation demandée… elle a l'intention de le faire".

“Le juge dit qu’il est maintenant disposé à accorder une libération pour compassion # 6ix9ine, jusqu’à ce que les États-Unis le convaincent dans un dossier aujourd’hui qu’il n’a pas le pouvoir légal d’en libérer 69”, a tweeté Matthew Russell Lee, d’Inner City Press.

6ix9ine devrait actuellement être libéré le 2 août. Son avocat, Lance Lazzaro, a déclaré au juge que Tekashi risquait d’attraper le coronavirus derrière les barreaux, ce qui pourrait être encore plus grave en raison de son asthme. Tekashi a également reçu un diagnostic de bronchite et de sinusite à la fin de l’année dernière et a été hospitalisé pour un traitement.

Au milieu de la pandémie de COVID-19, la Californie a accordé une libération anticipée à 3 500 détenus afin de réduire la surpopulation alors que les infections se propagent dans le système pénitentiaire de l’État. La ville de New York a également libéré 900 détenus pour éviter le risque de propagation du coronavirus dans les prisons de la ville.

