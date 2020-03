6ix9ine poursuivi pour 150 millions de dollars en tournage

6ix9ine a plus de problèmes juridiques.

Un jour après avoir été poursuivi par Fashion Nova, le rappeur fait maintenant face à un procès de 150 millions de dollars de la femme qui a été prise dans le feu croisé de sa fusillade de 2018.

La femme, qui a choisi de ne pas révéler son identité, affirme que Tekashi est responsable de la balle perdue qui lui a frappé le pied en juillet 2018 alors qu’elle se trouvait dans la cour d’un complexe d’appartements de Brooklyn. Selon TMZ, plusieurs membres de l’ancien équipage de Tekashi, les Nine Trey Gangsta Bloods, étaient en train de filmer un clip. Après que Tekashi eut entendu dire qu’ils étaient là, elle allègue qu’il avait ordonné à son équipage de tirer sur l’endroit.

Une balle a touché son pied gauche lors de la fusillade et elle s’est également blessée au genou et au dos à la suite de sa chute. Elle dit que les blessures ont nécessité une intervention chirurgicale, une physiothérapie et un traitement par un psychologue. Elle n’a pas non plus été en mesure de continuer son travail à Century 21 et a été forcée d’annuler son intention de fréquenter l’école de police.

Elle a reconnu que Tekashi s’était excusée en audience publique et lui avait proposé de payer ses frais médicaux, mais cela ne suffisait pas. Elle réclame maintenant plus de 150 millions de dollars de dommages et intérêts.

“Il est suspect que la plaignante ait seulement poursuivi Daniel Hernandez qui n’a jamais été identifié comme le tireur dans son cas”, a déclaré à TMZ l’avocat de Tekashi, Dawn Florio. «La plaignante n’a pas poursuivi les personnes impliquées dans sa fusillade. Pour être clair, Daniel ne lui a pas tiré dessus. »

Il s’agit du troisième procès auquel Tekashi a été confronté le mois dernier. Fashion Nova l’a poursuivi pour 2,25 millions de dollars pour avoir manqué à son contrat et promouvoir la marque. Son ancien ami, Shane Hardy, le poursuit également pour avoir prétendument ordonné à deux membres de Nine Trey Bloods de lui tirer dessus.

Tekashi, qui était initialement condamné à 47 ans à perpétuité pour racket et armes à feu, devrait être libéré de prison le 2 août.