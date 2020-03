6lack, Rema et Tion Wayne unissent leurs forces avec Manny Norté sur “4 AM”

Manny Norté met au travail aujourd’hui avec un tout nouveau single mettant en vedette une multitude d’artistes incroyables. 6lack, Rema et Tion Wayne passent, ainsi que Love Renaissance, pour le nouveau single, “4AM”. Prenant plus d’influences afrobeats, 6lack passe de l’autre côté du lien avec une transition étonnamment fluide en afrobeats de ses styles R&B généralement sombres. 6lack gère les tâches de crochet sur le dossier tandis que Rema, Tion Wayne et Manny Norté apportent un record brillant et ensoleillé pour ces temps autrement sombres.

“La chanson signifie tellement pour moi parce que je suis un fan de tous les artistes sur la piste et rassembler tous les différents mondes est quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment voir”, a déclaré Norté à The Fader. “La vidéo a propulsé la chanson à un autre niveau! Nous avons pu tourner au Ghana pendant deux jours. Mes deux parents sont originaires du Ghana, ce fut donc historique.”

Regardez la chanson ci-dessous.

Paroles Quotable

Dis que tu veux rouler, hein?

Je dois regarder dans tes yeux

Courant toujours vers mon âme, hein?

Moi? N’hésitez pas

Je te dis ce que tu veux savoir maintenant

Savoir éclairer le spot

Savoir comment monter un spectacle maintenant

.