7 avril Sorties Blu-ray, numériques et DVD

Bienvenue dans la rubrique Blu-ray, Digital HD et DVD du 7 avril de ComingSoon.net! Nous avons souligné les sorties de cette semaine dans des articles détaillés des différents titres ci-dessous! Cliquez sur chaque titre en surbrillance pour acheter via Amazon!

Nouveaux films sur Blu-ray / DVD

Petite femme

L’adaptation de Greta Gerwig de l’histoire intemporelle et bien-aimée de quatre sœurs déterminées à vivre leur vie selon leurs propres termes.

Dolittle

L’excentrique Dr. Dolittle part pour une aventure épique sur une île mythique, retrouvant son esprit et son courage alors qu’il traverse de vieux adversaires et découvre de merveilleuses créatures.

Chats

Le réalisateur oscarisé Tom Hooper transforme la comédie musicale record d’Andrew Lloyd Webber en un événement cinématographique. Vous croirez au plaisir et à la magie des chats.

Rapide

Le petit rapide orphelin Manou est adopté par un couple de mouettes et lutte pour être accepté dans la colonie des mouettes. Lorsqu’il rencontre d’autres martinets, il se retrouve soudain déchiré entre deux mondes et doit décider où il appartient vraiment.

Le commis de nuit (DVD)

Pendant son service, un jeune employé d’hôtel aux prises avec des difficultés sociales (Tye Sheridan) a été témoin d’un meurtre dans l’une des chambres, mais ses actions suspectes le placent comme le suspect numéro un du détective principal (John Leguizamo).

Coin des critères

Army of Shadows

Le chef-d’œuvre de Jean-Pierre Melville sur les combattants clandestins intrépides qui doivent lutter avec leur propre marque d’honneur dans leur bataille contre le régime d’Hitler.

Rééditions

Au-delà de la porte

Juliet Mills joue une jeune femme enceinte à San Francisco qui va avoir le bébé du diable pendant son étrange possession. Richard Johnson se présente pour l’aider, mais que veut-il vraiment?

Nouveau sur Digital HD

Les messieurs

Un seigneur de la drogue britannique tente de vendre son empire très rentable à une dynastie de milliardaires de l’Oklahoma.

Comme un pro

Meilleures amies, Mia et Mel (Tiffany Haddish et Rose Byrne) dirigent leur propre entreprise de cosmétiques lorsqu’un magnat de la beauté vilain (Salma Hayek) conspire pour le voler. Mia et Mel doivent rester ensemble et se battre pour reprendre leur entreprise.

Le tournant

Une adaptation passionnante du roman historique de Henry James sur une nounou qui découvre de sombres secrets sur un domaine et deux orphelins dont elle a la garde.

Gold Dust (clip exclusif)

David Wall comme Fink, David Wallace comme Moses, Derek Severson comme The Dancing Killer, Garrett Marchbank comme El Guapo, Maggie Hough comme Maggie, Liam Wall comme Josey, Finnegan Wall comme Nick, Lucy Hough comme Lucy, Burns Burns comme Machuca, Jerren Webster comme Elijah, Daniel Hopkins comme Ranger Pete, Darin Brooks comme Winters, Romanski comme Wang.

Le film 420 (clip exclusif)

Avec de grandes idées de quitter la ville brisée dans laquelle ils ont grandi, deux sœurs sont incitées à utiliser leur idée de devenir riche pour aider leur père coureur de jupons à sauver la ville qu’il aime de la faillite et un lord mexicain de la drogue de trois pieds de haut.



Rencontres rapprochées du cinquième type

Ce document présente les informations les plus controversées jamais publiées au public. Les dénonciateurs et les experts scientifiques mettent les téléspectateurs face à face avec les visiteurs extraterrestres et leur message pour l’humanité.