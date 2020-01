7 ‘Calendrier avec une’ carte de retour ‘et ARMY est préparé pour chaque version

La saison de retour de BTS est officiellement arrivée, et le calendrier de Map of the Soul: 7 confirmé par la “carte de retour” de Big Hit Entertainment prouve que le groupe sud-coréen ne joue pas à des jeux avec cette version.

Le 7 janvier, BTS a annoncé son prochain album, qui devrait sortir le vendredi 21 février. Mais avec plus d’un mois entre maintenant et la date de sortie de Map of the Soul: 7, le septuor – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook – ne laisseront pas ARMY dans le noir très longtemps. Les précommandes pour le prochain album commencent le 9 janvier. Et selon le calendrier nouvellement dévoilé, BTS a beaucoup de contenu à venir dans les prochaines semaines. Alors, tenez-vous bien.

La «carte de retour» du BTS pour le programme «Map of the Soul: 7»

Big Hit Entertainment a publié la «carte de retour» de Map of the Soul: 7 le mercredi 8 janvier. La société a mis en évidence le logo «7» qui figure désormais dans tous les profils de BTS sur les réseaux sociaux. Ils ont également confirmé que les dates sont fixées en heure standard coréenne. Le calendrier est le suivant:

Première phase:

10 janvier – Bande-annonce de retour: ShadowJan. 14 – Connect, BTS: OnlineJan. 14 – Connect, BTS: LondonJan. 15 – Connect, BTS: BerlinJan. 17 – 1er Single Release & Art Film interprété par MN Dance Company

Phase deux:

21 janvier – Connect, BTS: Buenos AiresJan. 28 – Connect, BTS: SeoulFeb. 3 – Bande-annonce de retour: EGOFeb. 5 – Connect, BTS: New York City

BTS | Astrid Stawiarz / . pour Dick Clark Productions

Phase trois:

10 février – Photo conceptuelle # 1fév. 11 – Concept Photo # 2fév. 12 – Concept Photo # 3fév. 13 – Photo conceptuelle # 4fév. 17 – Liste des pistes

Phase quatre:

21 février – Sortie de l’album et film du manifeste cinétique: Come Prima interprété par BTS pour Lead SingleFeb. 28 – Vidéoclip officiel du single principal

Dates à retenir du programme BTS «Map of the Soul: 7»

La «carte de retour» de BTS Map of the Soul: 7 prouve que le groupe prévoit de rassembler un concept solide pour leur nouvel album dans les prochaines semaines. ARMY reçoit non seulement des photos conceptuelles, mais aussi deux films pour le premier et le premier single les 17 janvier et 21 février, respectivement.

Pendant ce temps, les fans de BTS devront tenir un peu plus longtemps pour la tracklist Map of the Soul: 7, qui sortira le 17 février. Mais à en juger par les détails de la précommande révélant un livre lyrique de 52 pages et le Le site Web des Grammy Awards rapportant que l’album est un «projet complet», ARMY s’attend à ce que de nombreux nouveaux morceaux avancent.

Le programme BTS montre également que Map of the Soul: 7 recevra non pas une, mais deux bandes-annonces de retour. Un pour «Shadow» le 10 janvier. Puis un autre pour «Ego» le 3 février. Maintenant, pour ceux qui ne s’en souviennent pas, la carte de l’âme: Persona n’a reçu qu’une seule bande-annonce de retour pour le solo de rap «Persona» de RM .

Les fans de BTS réagissent au programme «Map of the Soul: 7»

Après l’annonce du calendrier de Map of the Soul: 7, les fans de BTS ont exprimé leur enthousiasme pour le nouveau retour.

«C’est sur le point d’être des amis sauvages. Clip vidéo officiel le 28 février. 1er single et single principal… ils ne jouent pas à des jeux », a écrit un fan sur Reddit. “Mes yeux me trompent-ils ??? Est-ce que je vois un film d’art ??? OMG, nous allons pour une production complète, je vais pleurer. Nous sommes tellement bénis. “

“L’armée, nous FAISONS PLAISIR au miel”, a écrit un autre Redditor. “On dirait presque le Wings CB … omg … j’espère que tout le monde aura tout [the] le sommeil et les siestes et les bons glucides parce que nous allons être glorieusement fatigués ce CB. “

Et bien que la plupart des fans semblent reconnaissants pour la «carte de retour» et un calendrier établi, il semble toujours que personne ne soit vraiment préparé pour ce qui s’en vient.

“Oh, alors ils ont obtenu des PLANS … ils nous disent tout et nous ne sommes toujours pas prêts”, a écrit un fan.

Même ainsi, nous n’aurons plus qu’à rouler avec les coups lorsque BTS publiera un nouveau contenu de retour. Après des mois de dur labeur, il est fort probable que le septuor ait créé quelque chose qui mérite chaque excitation. Alors restez à l’écoute.

