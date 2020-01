7 émissions de télévision si vous avez aimé “The West Wing” et comment les regarder

Vous aimez The West Wing d’Aaron Sorkin? Vérifier. Regardé les saisons 1 à 7 plusieurs fois? Vérifier. Besoin d’un autre drame politique à regarder? Vérifier. Regardez les émissions télévisées ci-dessous.

1. «Madame la secrétaire»

Téa Leoni joue dans la série CBS, Madame la Secrétaire, incarnant Elizabeth McCord, un professeur d’université qui devient Secrétaire d’État. Débuts en 2014, le spectacle est revenu pour une sixième et dernière saison en 2019 en baisse de quelques acteurs après un saut dans le temps.

Les saisons 1 à 5 de Madame la Secrétaire sont disponibles à regarder sur Netflix. Regardez les cinq derniers épisodes de la saison 6 sur CBS.com.

2. «Dommages»

Regardez Glenn Close et Rose Byrne dans le thriller politique, Damages, à propos de la puissante avocate Patty Hewes (Close) et de la femme (Byrne) qu’elle embauche pour l’aider à obtenir la garde de son petit-enfant. Les dommages ont commencé en 2007 et sont restés à l’antenne jusqu’en 2012, date à laquelle ils se sont terminés après cinq saisons. Close a remporté un Golden Globe et deux Emmy Awards pour sa performance dans la série.

Regardez les cinq saisons de Damages sur Amazon Prime Video.

3. «Château de cartes»

House of Cards suit Frank Underwood (Kevin Spacey), un politicien impitoyable et avide de pouvoir qui se venge. À la suite d’allégations de harcèlement sexuel en 2017, Spacey a quitté la série avec son épouse à l’écran, Claire (Robin Wright), en tant que personnage principal de la série.

La série complète est disponible en streaming sur Netflix.

4. «La bonne épouse»

Julianna Margulies joue Alicia Florrick, l’épouse d’un politicien (Chris Noth) qui retourne travailler comme avocate après que son mari a été envoyé en prison.

La série primée aux Golden Globe et aux Emmy Awards s’est déroulée sur sept saisons de 2009 à 2016 et a inspiré un spin-off, The Good Fight, que nous vous recommandons également de regarder. Mais ne vous attendez pas à ce que Margulies fasse une apparition en tant que Alicia Florrick. En 2019, l’actrice de 53 ans a déclaré qu’elle n’apparaîtrait jamais sur The Good Fight parce que le réseau ne lui paierait pas ce qu’elle vaut.

Regardez The Good Wife sur Amazon Prime Video ou Hulu.

5. «Scandale»

La fixatrice politique Olivia Pope (Kerry Washington) navigue avec facilité dans les eaux délicates de Washington, D.C., sauf en ce qui concerne sa liaison avec Fitzgerald “Fitz” Grant (Tony Goldwyn), le président fictif des États-Unis dans ABC’s Scandal.

Bellamy Young et Kerry Washington dans une scène du «scandale» d’ABC | Mitch Haaseth via .

Créée par Shonda Rhimes, la série a du romantisme, des espions et de l’action. Scandal a duré sept saisons de 2012 à 2018. Regardez toute la série sur Netflix et préparez-vous à baver devant la garde-robe de Pope.

6. «Survivant désigné»

L’acteur Kiefer Sutherland joue Tom Kirkman, le secrétaire au Logement et au Développement urbain – et le survivant désigné – qui devient président à la suite d’une attaque dévastatrice qui a tué le président et de nombreux membres du Cabinet lors de son discours sur l’état de l’Union. Designated Survivor s’est déroulé de 2016 à 2019 avant de se terminer après la saison 3. Regardez l’intégralité de la série sur Netflix.

7. «The Wire»

The Wire, de David Simon, raconte la scène de la drogue à Baltimore, dans le Maryland, donnant des perspectives non seulement sur les forces de l’ordre, mais aussi sur les consommateurs et les revendeurs de drogues. Considéré comme l’une des meilleures émissions de télévision de tous les temps malgré ses faibles cotes d’écoute lors de sa première diffusion, The Wire a pris fin en 2008 après cinq saisons.

Regardez The Wire sur Amazon Prime Video ou les applications de streaming de HBO.