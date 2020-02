7 ‘et attendez du groupe qu’il dépasse toutes vos attentes

Le 26 janvier, BTS est entré dans l’histoire lorsque le groupe de sept membres – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook – est devenu le premier groupe coréen à se produire aux Grammy Awards, en tenant compte d’une promesse faite l’année dernière.

«En grandissant en Corée du Sud, nous avons toujours rêvé de monter sur la scène des Grammy. Merci à tous nos fans d’avoir réalisé ce rêve », a déclaré RM lorsque BTS a présenté le meilleur album R&B le 10 février 2019.« Nous reviendrons. »

Et c’est ce qu’ils firent. Le septuor sud-coréen est retourné aux Grammys 2020 pour interpréter «Old Town Road» aux côtés de Lil Nas X. Et avant de mettre les pieds sur la scène de la remise des prix, les membres du BTS RM, Jin et J-Hope ont fait une nouvelle promesse à ARMY – ce en ce qui concerne le prochain album du groupe, Map of the Soul: 7.

Les membres du BTS, J-Hope, RM et Jin, prévisualisent ‘Map of the Soul: 7’

Sur le tapis rouge des 62e Grammy Awards à Los Angeles, E! L’animateur des nouvelles, Ryan Seacrest, s’est entretenu avec BTS. Puis, interrogé sur le prochain album, Map of the Soul: 7, J-Hope savait exactement quoi dire pour inspirer confiance dans la nouvelle musique du groupe.

“Vous saurez en écoutant notre nouvel album et en regardant la performance qu’aimer BTS était la meilleure décision de tous les temps”, a déclaré J-Hope.

RM a également révélé que le nouvel album contiendrait une myriade de morceaux différents, des ballades aux rythmes optimistes. Et ARMY devrait savoir que “quoi que vous attendiez, ce sera mieux.”

Pendant ce temps, dans une interview avec Entertainment Tonight, RM a abordé ce que les fans peuvent attendre de Map of the Soul: 7. Au début, le leader a promu la date de sortie du 21 février pour l’album complet. Il a également taquiné le premier single, “Black Swan”, qui a fait ses débuts le 17 janvier.

RM a ensuite confirmé que BTS ira «plus fort» qu’auparavant.

«Ça va être plus difficile… quoi que vous attendiez, ça va être mieux. Et plus dur », a-t-il dit.

Les animateurs de Entertainment Tonight ont demandé à RM de développer ses commentaires, et l’homme de 25 ans a dit qu’il ne pouvait pas en dire plus. Mais il a quand même donné un autre indice.

“C’est le plus difficile que nous pouvons faire”, a déclaré RM en riant alors que ses frères BTS gloussaient derrière lui. «Nous avons toujours été personnels et francs dans notre message et nos pistes. Et la nouvelle performance… je pense que c’est la meilleure. »

En parlant avec Billboard, RM a fait écho à ses remarques sur le prochain album de BTS “plus difficile qu’avant”. Puis Jin a révélé un autre teaser.

“Nous avons préparé tellement de chansons et vous pouvez entendre tellement de musique”, a déclaré Jin. Il a ensuite regardé directement la caméra et a poliment demandé aux fans d’attendre.

BTS se rend compte de ce qui s’en vient en 2020

Nous sommes dans moins d’un mois dans la nouvelle année, mais BTS a déjà fait des mouvements monumentaux. Hormis les promotions Map of the Soul: 7, le groupe sud-coréen s’est produit sur la scène des Grammys sans nomination. Dans l’interview ci-dessus avec E! Nouvelles, RM a révélé que BTS ne savait pas qu’ils assisteraient aux Grammys 2020.

“Nous ne nous attendions pas à cela. Il y a des règles, comme si vous n’êtes pas nominé, vous ne pouvez pas avoir de performance », a-t-il déclaré. “Donc, on a dit:” D’accord, nous n’allons pas être là. “Et ensuite” Old Town Road “s’est produit – merci Lil Nas et les Grammys.”

Puis, en parlant avec Entertainment Tonight, RM a réfléchi à leur retour des Grammys.

“L’année dernière, nous l’avons dit …” Nous reviendrons. “Et nous pensions que cela ne se réaliserait jamais”, a-t-il déclaré. «Mais je pense que c’est pourquoi vous devriez parler de vos ambitions. Cela deviendra réalité. “

Maintenant, alors que le BTS plonge tête baissée en 2020, le septuor fixe de nouveaux objectifs – et il place la barre haute.

BTS | Amy Sussman / .

«L’objectif principal est notre nouvel album. Nous nous sommes entraînés à filmer des vidéos », a expliqué RM à Billboard. “Et bien sûr, la tournée – la tournée des États-Unis, l’Europe, l’Asie, partout.”

Mais en dehors de la tournée mondiale et de la sortie de l’album Map of the Soul: 7, BTS veut revenir sur la scène des Grammy Awards en 2021 – cette fois en tant que nominé.

Quoi qu’il en soit, BTS sait qu’ils arriveront jusqu’en 2020 avec un peu d’aide de ARMY. En parlant à Entertainment Tonight de la manière de gérer les ennemis, RM a déclaré:

S’il y a de la lumière, il y a toujours une ombre, non? Je pense donc que vous ne pouvez pas toujours vous concentrer sur ces mauvais mots. Si vous continuez à faire cela, alors j’aurais peur de faire cette interview aujourd’hui. Même maintenant, mes oreilles me démangent vraiment parce que quelqu’un déteste en ce moment, comme sur Twitter ou n’importe où. Mais, vous savez, nous avons nos fans et ils nous violet. Et avec ça, on peut s’en remettre.

Lire la suite: La vraie raison pour laquelle Halsey voulait que Suga de BTS collabore sur son nouvel album vous fera frissonner le dos