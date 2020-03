7 films trouvés négligés que vous n’avez peut-être pas vus

Compte tenu de l’état des choses dans le monde, avec des fans d’horreur du monde entier coincés en quarantaine et abris sur place, il n’y aurait pas de meilleur moment pour se mettre à la place de quelqu’un d’autre. Quelle meilleure façon de le faire qu’en regardant un tas de séquences d’horreur trouvées? Lorsque vous ne pouvez pas sortir et saisir la vie par les rênes, vous pourriez aussi bien regarder quelqu’un d’autre la saisir par le caméscope et la vivre pour vous dans toute sa splendeur floue et instable.

Le métrage trouvé peut être un sous-genre insondable. Parce qu’il possède l’une des barrières à l’entrée les plus faibles de tous les types de longs métrages narratifs, des centaines de films trouvés sont pompés par des cinéastes indépendants chaque année. Tellement de films trouvés sont créés qu’ils inondent Amazon Prime et peuvent facilement submerger un spectateur occasionnel. Cela n’aide pas que bon nombre de ces entrées soient des déchets à faible effort, au mieux fastidieux, et au pire offensants.

Cette dichotomie amène de nombreux fans d’horreur à se moquer du genre comme une évidence, au point que les critiques des films trouvés commencent souvent par une clause de non-responsabilité où le critique en dit autant. Dans certains cas, cela peut être une bonne idée, mais cela conduit également à de nombreux joyaux négligés, en particulier dans la majeure partie des films directement sur Amazon susmentionnés.

Cette liste est destinée à célébrer ces sorties, et des films trouvés trouvés de manière similaire qui méritent votre attention. Ne vous attendez pas à ce que des versions majeures comme The Blair Witch Project ou Paranormal Activity apparaissent ici. Ne vous attendez même pas à des sorties mineures comme Willcat Creek de Bobcat Goldthwait, As Above, So Below de John Erick Dowdle ou The Sacrament de Ti West. Au lieu de cela, je veux vraiment mettre en lumière les films que vous pourriez trouver sur la troisième ou la quatrième page de “Les clients ont également regardé” sur Amazon, ou qui pourraient apparaître lorsque vous fouillez des films étrangers ou que vous regardez en profondeur la filmographie d’un réalisateur.

J’ai la chance d’obtenir une dose inhabituellement élevée de séquences trouvées, gracieuseté du San Francisco Unnamed Footage Festival, un festival du film unique en son genre qui se concentre uniquement sur l’horreur des séquences trouvées. J’ai découvert bon nombre de ces films à travers leur programmation et leurs recommandations, bien que certains viennent également de l’extérieur de cette sphère.

Descente dans les ténèbres (Rafael Cherkaski, France, 2013)

Également connu sous le nom de Sorgoï Prakov, My European Dream et plus tard comme Descent into Darkness: My European Nightmare, Descent into Darkness est un film français qui est plus facilement décrit comme “Borat, mais qui a trouvé l’horreur des images”. Le film a d’abord été diffusé directement sur YouTube dans un contexte quasi inexistant, mais a été rapidement retiré pour avoir inclus des images illégales de la police française. Il a ensuite été repris par POVHorror.com, retaillé, publié sur Amazon, puis recoupé et réédité.

Il suit Sorgoi Prakov, un journaliste du pays fictif d’Europe orientale de Sdorvie. Il est à Paris dans le cadre d’une tournée “European Dream”, où il parcourt l’Europe en forme de cœur, en visitant les sites touristiques, en rencontrant des locaux et en filmant un documentaire pour la télévision publique Sdorvie. Comme on peut s’y attendre, les choses vont exceptionnellement mal pour Sorgoï. Il apprend rapidement que les vues qu’il envisage de voir ne lui permettent pas de filmer, et les locaux parisiens sont au mieux glaciaux et au pire hostiles. Ceux qui embrassent sa mission le chargent de drogues et d’alcool.

Il prend de plus en plus de mauvaises décisions, ce qui entraîne la perte de son appareil photo, de son passeport, de son hôtel et de son argent. Au fur et à mesure que sa situation s’aggrave, son état mental s’accentue, conduisant à l’itinérance, à la violence et à la dépravation.

C’est un film rude et inconfortable. C’est moche et cruel, à la fois pour son protagoniste et ceux qui tombent sur son chemin. Cela commence lentement et la première moitié repose sur beaucoup d’humour inconfortable, mais le gain en vaut la peine alors que le film atteint son troisième acte violent.

Rafael Cherkaski, qui a également réalisé, fait un excellent travail en tant que leader du film. Afin de vendre le rôle et la descente en titre du protagoniste, Charkaski a perdu plus de 50 livres au cours du tournage de 3 mois du film. C’est bouleversant quand, à la fin du film, nous voyons le plomb torse nu et nous nous rendons compte que le protagoniste autrefois joufflu est maintenant presque mince, et complètement ébouriffé.

Un record de doux meurtre (Kōji Shiraishi, Corée du Sud / Japon, 2014)

Kōji Shiraishi n’est peut-être pas le nom le plus reconnaissable parmi les réalisateurs d’horreur, mais ses films vont certainement sonner la cloche. Il est la force cinématographique derrière le chef-d’œuvre des séquences trouvées Noroi: The Curse, ainsi qu’une demi-douzaine d’autres films trouvés, ainsi que des offres plus courantes telles que Carved: The Slit Mouth Woman, Grotesque, et récemment Sadako vs Kayako.

A Record of Sweet Murder est son film le plus récent et malgré la date de sortie de 2014, le film n’est pas sorti aux États-Unis avant 2019, quand il a été publié par Unearthed Films (distributeur de films d’horreur extrêmes tels que American Guinea Pig et A Film serbe). Je soupçonne que le label a été une incitation pour les téléspectateurs qui ne sont pas intéressés par les offres plus grotesques d’Unearthed. Je peux dire en toute sécurité que A Record of Sweet Murder est plus doux que leurs offres plus transgressives, mais toujours délicieusement dépravé.

A Record of Sweet Murder suit un journaliste sud-coréen (Kkobbi Kim) et un caméraman japonais (joué par Shiraishi) qui sont invités à interviewer un tueur en série. Quand ils arrivent, il les accule dans un appartement abandonné et insiste pour qu’ils continuent de filmer. Il avoue qu’il accomplit un rituel où, après avoir assassiné 27 personnes, son ami d’enfance sera ressuscité, ainsi que toutes ses victimes.

A Record of Sweet Murder est sans aucun doute le film le mieux produit de cette liste. Il se déroule dans ce qui est essentiellement un seul plan (ou du moins est extrêmement bien édité pour en ressembler à un), et a une tension quasi continue, une violence déchirante et une chorégraphie incroyable, surtout compte tenu du format. Shiraishi est vraiment un maître derrière la caméra.

Ce film en particulier, cependant, devrait être accompagné d’un avertissement: il y a des violences sexuelles qui vont probablement déclencher pour certains. Approchez avec prudence.

Gonjiam: l’asile hanté (Jung Bum-shik, Corée du Sud, 2018)

Il s’agit essentiellement d’une version sud-coréenne de Colin Minihan et de Grave Encounters de Stuart Ortiz. L’équipage d’une web-série paranormale se rend à l’hôpital psychiatrique Gonjiam abandonné (l’un des 10 endroits les plus effrayants du monde, selon . travel) afin de chasser certains fantômes. Malheureusement pour eux, les fantômes ne sont pas trop contents d’être retrouvés et passent la majeure partie du film à tourmenter les intrus.

Bien que la configuration ne soit pas nouvelle, l’exécution est l’endroit où ce film brille. Les séquences trouvées ne sont pas vraiment un genre où vous devriez nécessairement penser au montage comme point culminant. Il peut souvent être rugueux, maladroit, inexistant ou pire encore, couvert par des artefacts numériques ajoutés. Cependant, certaines des meilleures images trouvées dépendent de sa capacité à expliquer les modifications. Parfois, ce sont des montages à huis clos sur un caméscope, d’autres fois quelqu’un a trouvé le film et l’a édité, et d’autres fois encore le créateur a édité le film pendant qu’il le faisait (et est ensuite mort, généralement).

À Gonjiam, nous voyons le travail de l’éditeur. Dans le film, les prétendus chasseurs de fantômes se répartissent entre les quatre histoires de l’asile, et l’un d’eux se retient pour gérer la diffusion en direct, prenant le temps de couper entre les différents chasseurs sur leurs étages respectifs. Dans leur tente, l’éditeur coordonne leurs actions et coupe entre les dizaines de caméras que l’équipe utilise.

C’est probablement le plus grand film de cette liste, avec un budget d’environ 2 millions de dollars US et un box-office dix fois supérieur, mais il est rarement discuté avec d’autres séquences de films de son calibre. 2020 s’annonce comme une année de réussites en Corée du Sud, alors peut-être est-il temps pour Gonjiam de briller.

Bisous papillon (Erik Kristopher Myers, États-Unis, 2018)

Datant des origines du genre dans Cannibal Holocaust, UFO Abduction: The MacPherson Tape et The Blair Witch Project, l’une des caractéristiques des images trouvées est sa capacité à tromper. Malgré l’inclusion évidente de crédits et de pièces de cinéma délibérées, tous les films susmentionnés ont incité les téléspectateurs à penser qu’ils étaient réels. Ruggero Deodato a été accusé de meurtre et d’obscénité pour l’holocauste cannibale. UFO Abduction a été transmis aux cercles d’OVNIS et de conspiration comme une véritable bande. Le projet Blair Witch a convaincu le public que ses protagonistes étaient de véritables personnes disparues. Butterfly Kisses est la tentative d’Erik Kristopher’s Myers de faire la même chose.

Gardez avec moi, celui-ci est une douleur dans le cul pour résumer. Le film suit une équipe de tournage réalisant un documentaire sur un cinéaste qui trouve une boîte de vidéos appartenant à un étudiant en cinéma, qui tournait un film sur Peeping Tom, un cryptide originaire du Maryland rural. Peeping Tom, bien sûr, n’est pas une chose réelle, ni un cryptide avant la création de Butterfly Kisses, mais Myers a cherché à le faire, passant des mois à publier sur des forums paranormaux sur la créature et à lui donner une vie propre. .

En tant que film, Butterfly Kisses réussit par pure ambition. Il brûle relativement lentement et passe son temps à construire un monde et des traditions, vous permettant de connaître ses personnages et Peeping Tom. Le film-dans-un-film-avec-un-film est aussi déroutant que passionnant et sert à vous divertir et à vous plonger tout au long. Il est tourné dans un certain nombre de styles différents, ce qui différencie les couches du film les unes des autres.

Bien que le film ne se vend pas nécessairement comme «réel», il est toujours très amusant. Il a quelques craintes de saut bien méritées et offre un sentiment constant de malaise. Les fans de séquences trouvées recevront également un coup de pied d’un camée d’Eduardo Sanchez (co-directeur de The Blair Witch Project) qui se présente pour tourner en dérision le cinéaste et insulter son film.

Tex Montana survivra (Jeremy Gardner et Christian Stella, États-Unis, 2016)

Voici une entrée sans horreur qui vit directement à côté du monde de l’horreur. Tex Montana Will Survive est le suivi de Jeremy Gardner et Christian Stella de leur merveille sans budget, The Battery. Le duo de cinéastes est déjà sous les projecteurs de l’horreur avec la sortie récente de leur film monstre romantique, After Midnight, et c’est le moment idéal pour revisiter leurs précédentes aventures.

Tex Montana Will Survive suit le titulaire Tex Tex, un wannabe Bear Grylls choyé et surexcité, qui vient d’être expulsé de son émission de survie en milieu sauvage après s’être fait prendre à truquer ses excursions. Afin de se racheter, il part seul survivre 30 jours dans le désert, dans l’espoir de sauver la série. Dès le départ, il est évident que Tex est terriblement incompétent, mais que son arrogance va soit le porter à travers son séjour dans la nature, soit le tuer.

Il s’agit en fait d’un one-man-show, et Gardner est un délice. C’est un personnage absolument ridicule, et c’est presque ridicule de voir à quel point il peut être amusant de le regarder crier sur les arbres, menacer son éditeur, se recroqueviller de peur la nuit et enfoncer son bras dans des trous sombres. Il est facile de célébrer Jeremy Gardner uniquement pour ses distinctions cinématographiques ultra-micro-budgétaires, mais son action devrait également être célébrée. Non seulement il se glisse facilement dans des rôles comiques et dramatiques, mais il est un acteur physique talentueux, se jetant littéralement dans des rôles (et en tant que Tex Montana, détruisant accidentellement tous les abris qu’il parvient à construire).

En bonus supplémentaire pendant que vous êtes dans le verrouillage COVID-19, Tex Montana a des photos de la nature vraiment superbes. Au cours du film, nous voyons le magnifique feuillage du Connecticut rural passer du vert à l’orange, puis nous laisser dépasser par la neige hivernale.

Les images perdues de Leah Sullivan (Anna Stromberg et Burt Grinstead, États-Unis, 2019)

Je ferme la liste avec deux entrées très différentes tirées directement du 2020 Unnamed Footage Festival. Le métrage perdu de Leah Sullivan est le plus conventionnel des deux entrées et suit une configuration de métrage trouvée assez conventionnelle. Leah Sullivan est une étudiante en journalisme qui est retournée dans sa ville natale pour mener des entretiens avec des habitants sur un quadruple meurtre qui s’est produit 30 ans auparavant.

Il s’agit probablement du film le plus «traditionnel» trouvé sur cette liste. C’est un film facile à écarter immédiatement, car il démarre avec le trope du “cinéaste amateur au-dessus de leurs têtes” (ala Blair Witch et d’innombrables autres). Habituellement, ce n’est pas un bon signe, mais Leah Sullivan parvient à s’élever au-dessus de ses pairs pour offrir une expérience tendue, frénétique et amusante.

À mes yeux, trois choses rendent Leah Sullivan spéciale:

D’abord, il célèbre l’amateur. Leah, l’héroïne titulaire est aussi cinéaste amateur que vous pouvez trouver. En gros, la première moitié du film la trouve en train de mener des entretiens avec des habitants qui savent quelque chose sur le fameux homicide de la ville. Ces interviews sont presque douloureusement maladroites, avec des redémarrages étranges, des pauses maladroites et un bâillon répété où elle fait regarder le sujet silencieusement dans la caméra pendant quinze secondes complètes, ce qui ressemble à une éternité à l’écran.

Deuxièmement, les deux pistes ont une chimie merveilleuse. Anna Stromberg et Burt Grinstead sont un couple réel (qui a apparemment fait ce film comme une première date) et leur relation à l’écran est absolument charmante. Stromberg joue le Leah susmentionné, tandis que Grinstead agit comme un officier de police local qui accepte d’aider Leah après lui avoir demandé un rendez-vous. La configuration elle-même est un peu maladroite, mais leur flirt est formidable.

Enfin, la finale est tout simplement merveilleuse. L’accumulation et la révélation sont magistralement conçues et offrent une tension et des craintes sans escale.

Mureat Death Koreatown (Anonyme, États-Unis, 2020)

En parlant de Butterfly Kisses, j’ai abordé des images trouvées qui brouillaient la frontière entre fiction et réalité. Butterfly Kisses n’y réussit pas vraiment, mais c’est un essai inédit. Murder Death Koreatown (MDK à partir de maintenant), en revanche, semble un peu trop réel.

Ceci est un film métrage trouvé comme aucun autre. Il se concentre sur le meurtre réel de Tae Kyung Sung en 2017 par son épouse Misun Yoo dans le quartier de Koreatown à Los Angeles. Après le meurtre, un chômeur (anonyme) qui vivait dans un complexe d’appartements voisin commence à enquêter sur le crime et pense que les choses ne s’additionnent pas. En fouillant plus profondément, il découvre une conspiration massive qui peut, en fait, tout être dans sa tête.

MDK se démarque par son dévouement à la mauvaise orientation. Son créateur, qui reste anonyme, a commencé à “promouvoir” le film via une série de messages énigmatiques sur le tableau / x / (paranormal) de 4chan. Ces messages, réalisés via la poignée KAnon, suivaient un ami du créateur du film, qui était venu effectuer un contrôle de bien-être sur son ami après sa disparition brutale. Il est difficile de résumer, mais cet album Imgur fait un bon travail de suivi, et comprend la plupart, sinon la totalité, des publications de KAnon.

Le film lui-même est une explosion. Il est préférable de le voir avec le moins de contexte possible, mais il penche vers l’humour et le surréaliste et représente un effort massif et insensé de la part de son créateur. Je ne vais pas trop parler de celui-ci, car il n’a pas encore de version officielle, mais c’est un joyau qui mérite d’être vérifié quand il sort en VOD.