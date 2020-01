7 janvier Blu-ray, numérique et DVD

Bienvenue dans la rubrique Blu-ray, Digital HD et DVD du 7 janvier de ComingSoon.net! Nous avons mis en évidence les sorties de cette semaine dans des articles détaillés des différents titres ci-dessous! Cliquez sur chaque titre en surbrillance pour acheter via Amazon!

Nouveaux films sur Blu-ray / DVD

Joker

Ce film est une histoire originale et autonome. Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un homme ignoré par la société, n’est pas seulement une étude sérieuse du personnage, mais aussi un récit d’avertissement plus large.

Le phare

Dans les années 1890, deux gardiens de phare (Robert Pattinson et Willem Dafoe) se battent pour la survie et la santé mentale sur une île éloignée et mystérieuse de la Nouvelle-Angleterre. De Robert Eggers, le cinéaste visionnaire derrière le chef-d’œuvre d’horreur «The Witch».

The Shed

Lorsque Stan découvre un vampire meurtrier vivant dans son hangar, il sait qu’il doit le détruire. Mais son meilleur ami Dommer a un plan beaucoup plus sinistre.

The Nightshifter

Steñio peut parler aux morts. S’il ne fait pas attention, son cadeau sera une malédiction.

Wrinkles the Clown (DVD)

Tout a commencé avec une vidéo en ligne devenue virale. Les rides du clown avaient été engagées par les parents pour effrayer leur enfant qui se conduisait mal. Suivez ce personnage étrange de la vie réelle.

Club de lecture

Wonder Woman: Warbringer

Diana aspire à faire ses preuves auprès de ses sœurs guerrières légendaires. Mais quand l’occasion se présente enfin, elle jette sa chance de gloire et enfreint la loi amazonienne – risquant l’exil – pour sauver un simple mortel. Pire encore, Alia Keralis n’est pas une fille ordinaire et avec ce seul acte courageux, Diana a peut-être condamné le monde.

Rééditions

Brique

Un adolescent solitaire se fraye un chemin dans le monde souterrain d’un réseau criminel du secondaire pour enquêter sur la disparition de son ex-petite amie.

Les Hellbenders

La légende de l’écran Joseph Cotten incarne le patriarche fanatique d’une famille d’anciens tueurs confédérés qui massacrent un convoi de l’armée pour financer une invasion du Nord. Mais avant de pouvoir rallumer la guerre civile, ils devront faire passer clandestinement un cercueil bourré d’argent volé à travers une frontière enflammée par la luxure, la violence et une vengeance extrême.

Tuez-les tous et revenez seuls

En 1864, le mercenaire Clyde MacKay (Chuck Conners) dirige une escouade de gorges rigides dans une mission pour le haut commandement confédéré: infiltrer une forteresse ennemie et voler un million de dollars d’or à l’armée de l’Union.

Dr. Cyclops

Situé dans la jungle péruvienne, cette aventure de science-fiction historique de 1940, dirigée par le cinéaste pionnier Ernest Schoedsack, suit quatre explorateurs à la recherche du légendaire physicien Dr.Cyclops.

Femme Cobra

Après que Ramu découvre que sa fiancée Tollea a été kidnappée par une tribu perdue et emmenée sur une île du Pacifique, lui et son ami Kado sont partis à travers les mers pour la retrouver.

Nouveau sur Digital HD

La Sonate (clip exclusif)

Une jeune violoniste dévoile le passé de son père perdu depuis longtemps, déclenchant des forces obscures qui dépassent son imagination.

Dark Encounter (clip exclusif)

Un an après la mystérieuse disparition d’une fillette de 8 ans, nous rencontrons sa famille endeuillée alors qu’elle rentre chez elle après son service commémoratif dans leur petite ville. Plus tard dans la soirée, d’étranges lumières apparaissent dans la forêt voisine et la famille est exposée à un phénomène étrange et inexplicable qui les secoue jusqu’au cœur.

Rupture de séquence

Une belle jeune femme menace la réalité d’un technicien d’arcade vidéo reclus, entraînant une étrange mutation biomécanique.

Hériter de la vipère

Pour les frères et sœurs Kip (Josh Hartnett) et Josie (Margarita Levieva), la vente d’opioïdes n’est pas seulement l’affaire de leur famille, c’est leur seul moyen de survie. Lorsqu’un accord échoue fatalement, Kip décide qu’il veut sortir. Mais la tentative de Kip d’échapper à l’héritage de sa famille enflamme un baril de poudre et de trahison, mettant en péril Kip, Josie et leur jeune frère, Boots (Owen Teague), dans ce thriller de crime brûlant qui aboutit à une conclusion fracassante.