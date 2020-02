7 meilleurs films sur les présidents à diffuser en cette journée des présidents

Le 17 février, les Américains célèbreront la Journée des présidents. Bien que techniquement, la fête honore tous les hommes qui ont présidé les États-Unis, elle est le plus étroitement associée à deux des dirigeants les plus aimés du pays: George Washington (né le 22 février) et Abraham Lincoln (né le 12 février).

Alors que de nombreuses personnes marquent maintenant la journée en dormant un jour de congé (et peut-être en achetant un nouveau matelas), vous pouvez célébrer en admirant l’une des nombreuses représentations cinématographiques des 44 hommes qui ont servi en tant que commandant en chef. Tous ces films (plus une mini-série) sont diffusés en continu sur Netflix, Hulu, Amazon Prime ou Tubi.

«John Adams»

Paul Giamatti | Gilbert Carrasquillo / FilmMagic

Cette mini-série en sept parties de HBO met en vedette Paul Giamatti en tant que père fondateur John Adams et Laura Linney en tant qu’épouse Abigail. Il couvre les 50 premières années des États-Unis, depuis le massacre de Boston de 1770 jusqu’à la guerre révolutionnaire, le temps d’Adams en tant que vice-président sous George Washington, sa propre présidence et sa retraite. Streaming sur Amazon Prime.

«Lincoln»

Steven Spielberg a réalisé ce film oscarisé sur les quatre derniers mois de la vie d’Abraham Lincoln, alors qu’il luttait pour mettre fin à la guerre civile et assurer le passage du 13e amendement. Daniel Day-Lewis joue Lincoln. Streaming sur Netflix.

«Young Mr. Lincoln»

Henry Fonda dans Young Mr Lincoln | Archives Hulton / .

Pour une autre version du 16e président, il y a le film de John Ford de 1939, Young Mr. Lincoln. Henry Fonda incarne Lincoln dans les années 1830, alors qu’il était un jeune avocat à Springfield, dans l’Illinois, dans une affaire de meurtre compliquée. Streaming gratuit (avec publicités) sur Tubi.

«Warm Springs»

Ce film de HBO sur Frank Delano Roosevelt se concentre sur les années après qu’une maladie l’a laissé paralysé de la taille aux pieds. Le futur président (joué par Kenneth Branagh) s’est rendu à Warm Springs, en Géorgie, où il espérait trouver un remède à son état. Streaming sur Hulu avec le module complémentaire HBO.

«Treize jours»

La plupart des traitements cinématographiques de JFK se concentrent sur son assassinat, mais ce film de 2000 dramatise la crise des missiles cubains de 1962, lorsque le monde était au bord de la guerre nucléaire. Bruce Greenwood joue Kennedy, Dylan Baker joue le secrétaire à la Défense Robert McNamara et Kevin Costner joue le conseiller Kenny O’Donnell. Streaming sur Hulu avec le module complémentaire HBO.

«LBJ»

Woody Harrelson joue Lyndon Johnson dans ce film réalisé par Rob Reiner, qui se concentre sur le temps du politicien texan en tant que vice-président de JFK et les premiers jours de sa propre présidence. Jennifer Jason Leigh joue son épouse Lady Bird Johnson. Streaming sur Amazon Prime.

«Elvis & Nixon»

Le président Richard Nixon rencontre Elvis Presley le 21 décembre 1970, à la Maison Blanche. | Archives nationales

Pour une vision plus légère de l’histoire présidentielle, consultez Elvis & Nixon, un film de 2016 sur la rencontre réelle de 1970 entre Richard Nixon (Kevin Spacey) et Elvis Presley (Michael Shannon) qui a été immortalisé dans une photographie célèbre. Streaming sur Amazon Prime.

«Barry»

Ce film de 2016 se concentre sur le temps du futur président Barack Obama en tant qu’étudiant de premier cycle à l’Université Columbia à New York. Devon Terrell joue Obama, Anya Taylor-Joy joue Charlotte, son amour et Ashley Judd joue sa mère Ann Dunham. Streaming sur Netflix.

