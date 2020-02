7 ‘Soyez le dernier album de BTS?

En tant que premier groupe de K-pop à se produire aux Grammy Awards, il semble que BTS s’agrandisse et s’améliore. Pourtant, avec le service militaire qui se profile au loin pour le membre Jin, certains fans se demandent à quoi ressemblera l’avenir du BTS. Map of the Soul: 7 sera-t-il le dernier album de BTS? Voici ce que nous savons de ce groupe de K-pop.

BTS sortira son album ‘Map of the Soul: 7’ en février 2020

Ce groupe K-pop primé est de retour avec un autre album. Map of the Soul: 7 premières le 21 février 2020, avec un package dans les tons de bleu ciel. Il s’agit, en fait, du septième album de BTS, et le plus grand nombre de préventes à ce jour.

Avec autant de succès, certains fans sont inquiets pour l’avenir du BTS, notamment à cause du prochain service militaire du groupe. BTS restera-t-il un groupe même si certains membres devront rejoindre l’armée sud-coréenne?

BTS se produit lors de «The Late Late Show with James Corden» | Terence Patrick / CBS via .

Certains membres du BTS devront rejoindre l’armée coréenne

En tant que citoyens de sexe masculin valides de Corée du Sud, les membres du BTS sont tenus de servir dans l’armée. Cette conscription oblige les hommes à servir dans une branche de service pendant environ deux ans. Bien que certains artistes classiques et athlètes olympiques soient exemptés, les stars de la K-pop serviront une fois qu’ils seront majeurs.

“En tant que Coréen, c’est naturel”, a déclaré Jin, dont le nom de naissance est Kim Seok-jin, dans une interview à CBS News en avril. “Et un jour, lorsque le devoir nous appellera, nous serons prêts à répondre et à faire de notre mieux.”

Il est difficile de savoir si les membres serviront tous ensemble ou échelonneront leur service. Les fans de BTS ne sont pas inquiets, cependant, parce que le groupe a un contrat et reviendra vraisemblablement à sept après leur service. Cependant, les fans se demandent si le groupe continuera à se produire avec certains membres manquants.

Mais ils ont encore du temps. L’anniversaire de Jin est en décembre, donc le groupe peut continuer à se produire et à tourner tout au long de 2020. En fait, BTS poursuivra sa tournée mondiale à partir de ce printemps, après la sortie de Map of the Soul: 7. Certains fans sont cependant inquiets, combien de temps il sera sous BTS sort un autre album.

Y aura-t-il un autre album de BTS sorti après «Map of the Soul: 7»?

Vraisemblablement, il y a un troisième album à venir dans l’ère de la carte de l’âme, avec certains fans spéculant qu’il est violet. (Parce que Persona est rose, 7 est bleu, et cet album sera une combinaison des deux thèmes.) Malheureusement, rien n’a été confirmé par BTS ou leur société de gestion, BigHit Entertainment.

Certains membres du BTS ont commenté leur temps ensemble en tant que groupe et l’avenir du boys band. Avec leur performance historique aux Grammy Awards aux côtés de Lil Nas X, les membres de BTS ont partagé leur vision de revenir à la cérémonie de remise des prix.

“Tout dans la soirée était si spécial”, a déclaré J-Hope à propos des Grammys, lors de la participation de BTS au Late Late Show avec James Corden. “BTS et K-pop sur scène – nous ne pouvions pas le croire.”

“L’année prochaine, nous allons faire une deuxième étape du BTS”, a ajouté Suga.

D’ici là, Map of the Soul: Persona est disponible en streaming sur Spotify, Apple Music et d’autres plateformes.