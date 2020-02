‘7SEEDS’ Partie 2 à venir sur Netflix en mars 2020

Le temps a passé depuis que la première partie de 7Seeds est tombée sur Netflix, mais huit mois plus tard, nous avons enfin la confirmation que la deuxième partie arrive en mars 2020. Sans aucun retard en vue, discutons de ce qui va se passer dans la deuxième partie de 7Seeds.

7Seeds est un anime Netflix Original basé sur le manga du même nom de l’auteur Yumi Tamura. Le manga a fait ses débuts en novembre 2001 et figurerait dans le magazine Flowers. Un peu plus de 16 ans plus tard et le manga a pris fin en juillet 2017. À la surprise de beaucoup, une adaptation d’anime n’est jamais arrivée pour le manga populaire malgré une forte demande de la part des fans. Le studio derrière le développement de 7Seeds est Gonzo qui est bien connu pour son travail sur d’autres franchises telles que Hellsing, Afro Samurai et Rosario + Vampire.

Lorsqu’un groupe d’astronomes prédit correctement que la Terre serait touchée par une météorite, les dirigeants du monde élaborent un plan pour assurer la survie de l’humanité. Le projet Seven Seeds prendra un groupe sélectionné de jeunes individus de chaque pays et sera cryoniquement préservé afin qu’ils puissent survivre à l’impact du météore. Il serait déterminé par un ordinateur que la Terre peut soutenir la vie humaine et ravivera chaque groupe. Au réveil, le groupe de survivants est accueilli dans un monde inconnu hostile, dépourvu de vie humaine.

7Seeds Part 2 Netflix Date de sortie

Notre prédiction précédente était que la deuxième partie arriverait au printemps 2020 et nous avons raison. La deuxième partie devrait arriver sur Netflix le 26 mars 2020.

7Seeds Part 2 Statut de renouvellement Netflix

Statut de renouvellement officiel de Netflix: Renouvelé (Dernière mise à jour: 01/07/2019)

La série étant divisée en parties plutôt qu’en saisons, ce n’était qu’une question de temps avant l’annonce du retour de 7Seeds.

L’histoire justifie-t-elle une partie 2?

Au moment d’écrire ces lignes, il y a au total 179 chapitres dans le manga. Déjà environ 83 chapitres ont été couverts dans l’anime, ce qui est bien plus que ce que beaucoup attendaient. Avec encore 96 à faire, la partie 2 couvrirait probablement les chapitres restants.

De nombreux fans seront déçus par cela. Avec la nature de l’histoire et le développement du personnage, 7Seeds pourrait facilement être adapté en plus de seulement 2 parties.

Comment les abonnés ont-ils réagi à 7Seeds?

L’opinion sur la série animée a divisé la base de fans en ligne. L’un des problèmes les plus importants pris par la fanbase est la différence de style artistique entre le manga et l’anime:

J’ai donc terminé l’anime 7SEEDS .. voici quelques réflexions:

Tout d’abord, ils ont couvert 83 chapitres en 12 épisodes, ce qui a non seulement donné l’impression d’être pressé, mais n’a donné aucun temps pour la caractérisation ou le développement émotionnel car les téléspectateurs ressentent une sorte de connexion avec les personnages.

– ℒ ࿐ (@virtualhunny) 28 juin 2019

L’anime 7Seeds est annoncé: OUI! Le manga est fantastique, donc l’anime devrait l’être aussi!

Après la bande-annonce: Eh… L’animation craint, mais l’histoire devrait être suffisamment solide pour gérer cela.

Après 3 épisodes: je ne peux pas croire que je laisse tomber ça. L’anime est si mauvais. # 7 graines pic.twitter.com/L7OX1OQi5R

– Reclusive Busybody (@RecWand) 28 juin 2019

L’anime à 7 graines est une si mauvaise adaptation dans tous les sens du terme. Ce manga reposait sur le temps, sur votre propre psychologie et sur de nombreux détails qui le rendaient extrêmement bon, mais l’anime le repousse comme une baise.

– ️‍ V I V I ️‍ (@_meowmoiselle) 29 juin 2019

Pouvons-nous nous attendre à voir une partie 3?

Comme nous l’avons vu ci-dessus, la première partie a couvert un nombre étendu et surprenant de chapitres dans la première partie, et la deuxième partie devrait couvrir la plupart sinon la totalité du matériel source restant.

Ce serait dommage que 7Seeds soit couvert en 2 parties, car il y a une tonne de rythmes manquants du manga que l’anime a omis. Pour rendre justice à l’anime, 7Seeds devrait durer plus longtemps, mais malheureusement, cette décision ne nous appartient pas.

Souhaitez-vous voir plus de 7Seeds? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.