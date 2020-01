8 aliments pour accélérer votre métabolisme et perdre du poids

Plus le métabolisme est lent, plus il accumule de graisses et plus il est difficile de perdre du poids. Mais la nature est sage et a mis à disposition des aliments sains pour aider à l’accélérer.

30 janvier 2020

Plus le métabolisme est lent, plus il accumule de graisses et plus il est difficile de perdre du poids. Mais la nature est sage et a mis à disposition des aliments sains pour aider à l’accélérer.

Les fruits, les légumes, la farine et les grains entiers sont quelques-uns des aliments qui vous aideront dans votre objectif de perdre du poids de manière rationnelle et sans conséquences pour votre santé.

L’important est que votre corps assimile que vous allez initier un changement et que le changement n’est pas brutal, mais progressif.

Prenez donc note de ces aliments qui vous aideront à vous débarrasser de ces kilos plus d’une fois pour toutes:

Céréales complètes

Viande maigre et poisson

Produits laitiers faibles en gras

Thé et café vert

Lentilles

Piments ou piments forts

Fruit

Radis