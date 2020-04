8 ans plus tard, voici à quoi ressemble la transformation de l’enfant

En 2010, Ardi Rizal est devenu célèbre dans le monde entier après la publication de quelques images et vidéos où le bébé à peine âgé de 2 ans a utilisé des cigarettes et a fumé des tours.

Selon ses parents, à cette époque, le petit garçon fumait jusqu’à 40 cigarettes par jour. Après que son histoire soit devenue virale, le gouvernement indonésien est intervenu et a commencé un traitement de désintoxication pour le garçon.

Heureusement, Ardi a pu surmonter sa dépendance, mais son anxiété l’a amené à se réfugier dans une autre dépendance: la malbouffe.

Comme prévu, Ardi allait vouloir combler cette lacune avec autre chose et il l’a fait avec de la malbouffe, jusqu’à ce qu’il devienne excessivement gras.

Malgré le fait que ses parents aient essayé de ne pas se plier aux caprices de son fils, il était furieux quand on lui a refusé de la nourriture.

«Il devrait être frappé contre le mur s’il ne pouvait pas obtenir ce qu’il voulait. Alors je lui ai d’abord donné des cigarettes, puis de la nourriture, à cause de son humeur et de ses pleurs. “ – a commenté la mère d’Ardi.

Lorsqu’il est devenu en surpoids à cause de son obsession de manger, le gouvernement est intervenu à nouveau et l’a mis sous traitement.

Le combat n’a pas été facile mais maintenant, 8 ans plus tard, Ardi est enfin un garçon en bonne santé. Le petit gère mieux ses émotions et est exempt de toutes sortes de dépendances. Son alimentation quotidienne est basée sur les fruits et légumes et non sur la malbouffe comme il l’a fait.

