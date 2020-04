8 chaînes YouTube qui peuvent vous aider à devenir plus autonomes pendant l’épidémie de coronavirus

Pendant le coronavirus

épidémie, nous devons tous devenir un peu plus autonomes et

plus résilient que nous pourrions autrement. Mais si vous n’êtes pas dans le style de vie DIY, vous

pourrait être stressé ou paniqué par la perspective de COVID-19

isolement. Jamais peur! Il existe de nombreuses ressources disponibles qui peuvent

vous aider à démarrer, que vous appreniez à faire bouillir de l’eau ou que vous souhaitiez

Améliorez vos compétences existantes en homesteading.

Voici huit chaînes YouTube qui peuvent vous aider à accomplir tout ce que vous avez besoin de faire pendant que vous êtes coincé à la maison – des réparations à domicile, du jardinage et de la construction à la couture, la beauté du bricolage et la cuisine à partir de zéro.

Jardin de rebord de fenêtre | Photo par Britta Pedersen / alliance photo via .

Moi suffisant

Chaîne populaire comptant plus de 600 000 abonnés, Self Sufficient Me est tout

de cultiver sa propre nourriture de manière durable.

La plupart des vidéos se concentrent sur des conseils de jardinage pratiques et durables, en particulier lorsqu’il s’agit de cultiver des fruits et légumes que vous pouvez utiliser dans les plats de tous les jours. Des vidéos récentes mettent l’accent sur l’importance de cultiver votre propre nourriture pendant une pandémie et de planter rapidement des parterres de jardin pour des légumes frais pendant la crise de santé publique.

Still It

Vous ne voulez pas vous rendre au magasin d’alcools en ce moment? Il est peut-être temps de distiller votre propre liqueur. Faites votre propre bière et spiritueux à la maison avec cette série de vidéos accessibles. De plus, des vidéos récentes montrent comment le brassage et la distillation à domicile peuvent vous aider pendant COVID-19. Il existe même un guide pratique sur la fabrication de votre propre désinfectant pour les mains à la maison.

Mr. Build It

Si vous envisagiez récemment une cure de jouvence ou une

mises à niveau, vos espoirs pourraient avoir été anéantis (ou au moins temporairement bloqués)

par le coronavirus

pandémie.

M. Build It peut vous mettre sur la bonne voie tout seul avec des instructions faciles à suivre, étape par étape, sur la construction et les réparations de toutes sortes. Faites votre propre carrelage, faites votre propre douche ou créez vos propres étagères intégrées. (Hé, tu es coincé à la maison de toute façon.)

The Kneady Homesteader

Cette chaîne de homesteaders animée vous apprendra tout ce que vous devez savoir sur le «faire vous-même» en termes de cuisine et de croissance – de la façon de faire votre propre pain au levain à la façon de vous essayer à la mise en conserve pour la première fois. Il existe également de nombreuses recettes faciles à partir de zéro pour des dîners rapides, ainsi que des conseils sur la façon de préparer vous-même des produits de base comme l’extrait de vanille.

La GRANDE vie de famille de Noel

Si vous cuisinez pour un grand groupe tout en vous abritant sur place, ne cherchez pas plus loin que BIG Family Life de Noel. Les mises en ligne fréquentes de la mère de sept enfants incluent des vidéos sur des journées complètes de repas en quarantaine, en mettant l’accent sur l’efficacité, le respect du budget et la cuisine à gratter. Vous ne serez pas aussi tenté de commander Domino’s avec l’aide de cette chaîne d’autosuffisance économe d’esprit.

Dan Pattison

Vous ne savez pas comment effectuer les réparations de base à domicile lors des commandes d’abris sur place? Dan Pattison peut vous aider. Sa chaîne propose des conseils sur les réparations de bricolage, y compris une série de vidéos pour les débutants ultimes. Il existe également de nombreuses vidéos sur les meilleurs outils dont vous aurez besoin pour démarrer votre atelier à domicile.

Couture facile pour les débutants

Apprenez à ourler un pantalon, à réparer les déchirures, à coudre à la main et à entretenir correctement une machine à coudre sur ce canal ultra-accessible. Si vous espérez démarrer des projets d’artisanat pour vous occuper pendant la quarantaine des coronavirus, ou si vous voulez simplement réparer vos propres vêtements ou ceux de vos enfants, cette chaîne a des conseils pratiques pour vous.

ABTWNE

Vous manquez vos soins du visage, vos rendez-vous pour les cheveux et l’épilation et les rendez-vous pour les ongles? Apprenez à prendre soin de vos besoins habituels en matière de beauté et de soins personnels en vous isolant sur ce canal.

De la fabrication de vos propres soins de la peau et produits capillaires à vos propres manucures, vous pouvez probablement trouver un guide étape par étape ici. Vous pourriez même devenir si bon dans ce domaine que vous n’aurez pas besoin de vous rendre au salon une fois la quarantaine terminée.