8 moments pour lesquels nous manquons Amaia dans les 24 heures de l’opération Triomphe

Plus de deux ans se sont écoulés depuis qu’Amaia Romero est devenue la gagnante de l’opération Triunfo 2017, une édition qui a réussi à retrouver le format et dont le succès a été largement analysé. En plus d’accéder au public des réseaux sociaux, le triomphe de OT 2017 ne pourrait s’expliquer sans ses 16 concurrents, qui nous a laissé des moments inoubliables qui font déjà partie de l’histoire de la télévision.

La candidate de Pampelune est devenue la gagnante de l’édition, en plus de son talent indéniable (la performance de “Shake it Out” a plus de neuf millions et demi de vues sur YouTube) pour avoir conquis le public avec son innocence, sa sympathie et son naturel. Tout au long de son concours, il nous a donné plusieurs moments inoubliables, et dans FormulaTV nous voulions faire une sélection des meilleurs, ceux pour qui les 24 heures de l’Opération Triomphe ne sont pas les mêmes sans cela.

1 “Quel surfeur si je viens de Pampelune”

Amaia à l’Académie de l’Opération Triomphe

L’un des moments les plus emblématiques du passage d’Amaia à l’Académie de l’opération Triunfo a été lorsque le programme proposait aux candidats une cure de jouvence pour un nouveau gala. Le passage de la pamplonica par le coiffeur n’était pas comme elle l’attendait vraiment, car ils lui ont vendu l’idée de quelques mèches avec un “surf roll” qui ne l’ont pas tout à fait convaincu.

Le moment le plus drôle est venu quand il a dû faire un micros avec le papier argenté sur la tête, et lors de sa rencontre avec son partenaire Aitana, il a exprimé à cela la honte que le moment lui a donné. “Je ressemble à une sorcière”, a-t-elle dit en lui parlant du rouleau de surf et en lui racontant ce qui lui était arrivé au moment où ils avaient dit cela. “Mais qu’en est-il d’un surfeur, que me dis-tu si je suis de Pampelune“Claqua Amaia. Une phrase mémorable qui a conquis les réseaux sociaux.

2 “J’adore regarder les arroseurs”

Amaia à l’Académie de ‘OT 2017’

Quand Amaia ne répétait pas, dans une classe ou assis au piano, l’artiste il a évité de regarder les musaraignes … ou les arroseurs. Et c’est que l’une de ses confessions les plus étranges et les plus célèbres a été celle qu’il a faite à Alfred García en regardant vers le jardin qu’il a avoué: “J’adore regarder les arroseurs“.” Déjà, ils expulsent parfois de l’eau “, a-t-il répondu, en accord avec son partenaire.

3 Réclamation

Amaia lors des castings de ‘OT 2017’

En plus des rires, Amaia nous a laissé de grandes leçons. Dans l’un des moments dans la salle de bain où il a fini de se préparer pour un gala avec Aitana, l’interprète de The Lightning a assuré qu’il avait beaucoup de cheveux sur ses jambes et n’avait pas l’intention de les enlever pour le grand soir. “Tu sais que? Je ne vais pas me raser les jambes parce que les femmes ont aussi des cheveux“, a expliqué cela à son partenaire de compétition. Une affirmation que nous l’avons vu signaler plus tard, alors qu’il était déjà sorti de l’Académie, est devenue une nouvelle par apparaître dans divers événements ou dans les publications des réseaux sociaux sans se raser.

4 “Pour aérer ma chatte”

Aitana et Amaia dans ‘OT 2017’

Amaia nous a conquis, parmi de nombreuses autres raisons, pour son naturel. Pampelune a dit ce que nous avons tous pensé ou dit dans notre cercle le plus proche. Et on rit parce que ça ne semble pas loin, mais c’est quelque chose qui personne à la télévision n’a osé le dire avant si naturellement. Amaia ne semblait pas accorder d’importance aux caméras, comme si derrière elles, il n’y avait pas mille yeux qui regardaient, et c’est pourquoi, quand ils ont mis un ensemble à manches amples, il a dit ce qui lui venait à l’esprit en agitant le tissu: “Eh bien, ça a l’air beaucoup, car quand le tabac à priser transpire“.

Une scène qui s’est répétée quelque temps plus tard, quand il a dû porter une combinaison pour le gala 12 qui, cette fois, portait un pantalon de jambe. “Ce que tu avais sous les aisselles pour Noël maintenant tu l’as dans les jambes“, a souligné son compagnon Aitana.”C’est vrai, aérer ma chatte“, Amaia a libéré, qui a immédiatement semblé regretter la brutalité de ses paroles, mais avait déjà joué dans un autre grand moment.

5 Viande de blague

Amaia et Miriam à l’Académie

Les bonnes vibrations qui ont uni les concurrents de Ot 2017 ont fait que, parmi eux, il y avait une confiance installée qu’ils utilisaient pour se plaisanter. L’une des plus remarquables a été celle où tout le monde s’est réuni pour jouer avec Amaia l’une des blagues les plus drôles de l’édition. Cachés dans les chambres, ils ont fait croire à Pampelune qu’ils testaient sur le plateau où elle devrait être.

Miriam Rodríguez, profitant du fait qu’elle n’était pas très bien dans la gorge, est partie à sa recherche et a justifié son absence sur le plateau pour son inconfort. La pauvre Amaia, pensant à la colère possible qu’ils allaient lui lancer, marchait d’un côté à l’autre de l’académie à la recherche de sa justification parfaite. La blague est disponible sur YouTube, a plus d’un million et demi de vues et dure 43 minutes. Tout un méfait impromptu qui a ravi les abonnés de 24 heures.

6 Âme effrayante

Amaia hallucine avec le tour de Magicien Pop dans ‘OT 2017’

Mais si quelque chose gardait les fans de 24 heures accrochés, c’était la possibilité qu’un coéquipier (en particulier Roi Méndez) ait effrayé Amaia saisissant son pied sous la table où il était assis pour manger. Peu importe combien de fois cela s’est produit, Amaia est tombé encore et encore dans le piège, car cela a prouvé qu’il est une personne très facile à surprendre, il suffit de se souvenir de la visite du Pop Wizard pour le corroborer, et c’est l’artiste a été totalement impressionné par les tours de magie ce qu’il a fait avant les concurrents.

7 Jouer avec les caméras

Amaia jouant avec la caméra à l’Académie

Compte tenu de son naturel, il semble qu’Amaia n’a pas pensé à toutes les caméras qui les entourent. Mais tu es loin d’être inexistantes pour elle, elles étaient une raison de jouer. Il semblait à l’artiste la chose la plus amusante que ces appareils la suivaient dans chaque mouvement, et nous pouvions jamais la voir jouer avec eux dans la clandestinité, moments qui nous ont donné les plans les plus hilarants.

8 “Désolé” et “merci” constant

Amaia lors de sa performance au Goya 2020

Bien que, en dehors de tous les moments qu’il nous a donnés dans son passage à travers l’opération Triunfo ‘, à Amaia On se souviendra toujours de son “buah” constant, “désolé” et “merci”, mots qu’il répétait constamment même s’ils ne lui venaient pas à l’esprit. Aussi son “quelle horreur” ou son “rien ne se passe” pour emporter le fer dans les affaires, phrase qui plus tard a fini par faire partie de son premier album, mais rien ne se passe. Il y a de nombreux moments uniques qu’Amaia a laissés dans son passage à travers OT 2017, des moments qui continuent de faire des sourires quand on se souvient d’eux aujourd’hui.

