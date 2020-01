8 personnages fictifs décédés à la suite du décès de leur acteur ou actrice

Il y a des moments où les scénaristes de différents Les séries télévisées doivent s’adapter aux événements imprévus qui surviennent pour des raisons personnelles de leurs acteurs et actrices. Dans le pire des cas, il existe des tracés qui nécessitent la présence obligatoire de certains personnages, sans lesquels il ne pourrait pas être développé.

Mais que se passerait-il si la mort d’un acteur dont la participation était importante se produisait? De FormulaTV, nous voulions passer en revue une série de situations dans lesquelles plusieurs séries devaient choisir de mettre fin à un personnage concret après la mort de l’interprète qui l’a incarné.

1 Desiderio dans ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’

Roberto Cairo avec Amparo Pacheco dans ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’

La mort de Roberto Cairo a été un grave revers pour les téléspectateurs de la fiction télévisée la plus ancienne. “ Dites-moi comment ça s’est passé ”, il est resté comme ça sans l’un de ses voisins les plus mythiques, Desiderio, après que l’acteur a souffert d’un cancer qui a mis fin à sa vie en 2014. La série TVE a vu dans la mort de son personnage son départ de la série.

Bien qu’au départ l’intrigue ait été excusée en ce que Desi avait fui en ville avec une vieille petite amie de l’adolescence, la vérité est que dans les chapitres suivants, le personnage a terminé son voyage à travers la série Ganga de manière dramatique. Cet amoureux des personnages est venu à San Genaro avec les cendres de Desi.

2 Don Pablo dans ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’

Pepe Sancho

L’incontournable Don Pablo de «Dis-moi comment ça s’est passé» est un autre des protagonistes de cette spéciale que nous traitons. Bien que son départ de la série ait eu lieu en 2008, les références à son caractère intense n’ont pas cessé de se produire tout au long des saisons successives. L’acteur est décédé en mars 2013, tandis que les écrivains de TVE ont décidé de mettre fin à Don Pablo quelques semaines plus tard, également à l’occasion de sa triste mort dans le complot.

3 Izaskun dans «Celui qui approche»

Mariví Bilbao dans une photo promotionnelle de ‘La que se avecina’

Personne n’imaginait qu’à son âge, il deviendrait un phénomène de masse grâce à son rôle principal de Marisa dans «Il n’y a personne ici vivant». Au cours des 90 épisodes, le public est tombé amoureux de sa personnalité rebelle et sans levain, donc il est logique que sa mort en 2013 ait été un coup dur pour tous ceux qui l’ont suivie.

‘La que se avecina’ a également connu l’impudeur de Mariví Bilbao dans un total de 74 épisodes, ce qui l’a consolidée comme une figure incontestable de la comédie espagnole. La série Telecinco voulait régler les intrigues de son personnage par le biais de sa fille Edurne (Anabel Alonso), chargé de communiquer au quartier du Mirador de Montepinar la triste nouvelle de sa mort.

4 Finn Hudson dans ‘Glee’

Cory Monteith dans une image promotionnelle de «Glee»

Non seulement les adeptes de «Glee» ont été surpris par la nouvelle de la mort de l’un de ses protagonistes, Cory Monteith, qui incarnait Finn Hudson. Le monde était sans voix avec les nouvelles, en raison de la jeunesse de l’acteur – 31 ans –. Le Canadien avait joué jusqu’à présent dans un total de 88 épisodes, soit sa dernière apparition dans la quatrième saison de la série.

Après que les raisons de la mort de l’acteur ont été connues, la chaîne a décidé de dédier le troisième épisode de la cinquième saison à la mort de Finn Hudson et au revoir émotionnel de tous ses compagnons de la série. Ainsi, il serait enregistré peu de temps après pour être publié en octobre 2013.

5 Paul Hennessy dans ‘Pas avec mes filles’

John Ritter dans une photo promotionnelle de ‘Pas avec mes filles’

L’acteur américain John Ritter est décédé lors du tournage de la deuxième saison de “Pas avec mes filles”. Le poids de l’acteur dans l’intrigue de la série était tel que la chaîne ABC a décidé de mettre fin à son personnage, au lieu de le remplacer par un nouvel acteur. Cependant, une telle décision a été très réfléchie, car la production de fiction serait interrompue.

Enfin, les scénaristes ont choisi de rendre un hommage spécial à l’acteur dans l’un des nouveaux épisodes, qui allait raser en public et était intitulé “Au revoir”, car son personnage est décédé. Cependant, les épisodes suivants diminueraient d’audience et la série serait annulée dans la troisième saison.

6 Federico dans ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’

Luis Cuenca et Alicia Hermida dans une scène de ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’

Porter près de deux décennies en émission suppose une infinité de va-et-vient entre les acteurs. Plus même s’ils sont des acteurs de l’âge adulte comme ce fut le cas de Luis Cuenca dans «Tell me». L’acteur, né à Navalmoral de la Mata, a joué le grand-père bien-aimé de Josete. Son rôle d’acteur de soutien dans la série TVE l’a amené à remporter le Actors Union Award en 2002.

Bien que son intrigue n’ait pas eu beaucoup de rebondissement, la vérité est qu’il était l’un des personnages qui se souviennent le mieux de San Genaro. Son départ a été expliqué sans trop de bruit, mais impliquant que son adieu dans le complot était dû à la mort de Federico. De cette façon, Josete et Clara se sont retrouvées sans personnage qui s’était régulièrement appuyé sur leurs intrigues.

7 Frank Mathison dans ‘Homeland’

James Rebhorn dans une scène de ‘Homeland’

James Rebhorn, connu pour, parmi de nombreux autres projets, jouer le père de Carrie dans la série «Homeland». Son caractère de grand-père cascarrabias et avec une personnalité bipolaire l’a conduit à devenir un secondaire bien-aimé et attachant. Malgré un poids important, est apparu dans les moments les plus critiques du personnage de sa fille fictive.

L’acteur mourrait à 65 ans en 2014, ce qui a conduit les scénaristes de la série Showtime à mettre fin à son personnage, qui a quitté la fiction sans faire beaucoup de bruit. Ainsi, sa dernière apparition s’est produite lors de la troisième saison. Quelques mois plus tard, la quatrième saison serait publiée dans laquelle nous ne pouvions plus voir l’acteur dans le rôle de Frank Mathison.

8 J.R. Ewing dans «Dallas»

Larry Hangman dans «Dallas»

Quand ils avaient 20 ans à partir de la fin de «Dallas», TNT a annoncé la poursuite de l’histoire avec une partie du casting principal. Les fans étaient ravis de cette nouvelle opportunité pour la famille Ewing. La triste nouvelle est arrivée quand, en novembre 2013, Larry Hagman, le mythique J.R. Ewing.

Sa mort l’a donc empêché d’étendre son intrigue dans la série et les scénaristes ont décidé que son personnage mourrait “en tuant”: il créerait un plan de vengeance contre les Barnes. La série dirait enfin au revoir aux téléspectateurs dans la troisième saison de cette nouvelle étape, après avoir diffusé un total de 40 épisodes.

.