8 règles intenses que les candidats doivent suivre

Beaucoup de choses à propos de The Bachelor d’ABC n’aime pas la vraie vie. Les concurrents tombent amoureux en trois jours, font du deltaplane en Islande, portent des robes de soirée pour prendre le café et utilisent même la même formulation encore et encore.

En fin de compte, il existe des moyens pour que les producteurs de Bachelor le conservent. Des règles sur la nourriture et les téléphones aux contrats et aux tests de MST, ce sont quelques-unes des règles de licence les plus étranges que les producteurs ABC utilisent pour garder le spectacle comme ils le veulent.

Ne pas manger aux dates du dîner

Avez-vous déjà remarqué que les candidats au Bachelor ne semblent jamais manger pendant, eh bien, un dîner? C’est parce qu’ils ne le font pas. D’anciens bacheliers / étudiants et candidats ont révélé qu’ils dînaient réellement à l’hôtel ou au manoir avant une date.

La raison? Mâcher est distrayant, disent d’anciens participants. L’ancienne Bachelorette Rachel Lindsay a déclaré à Andy Cohen sur Watch What Happens Live que les producteurs disent: “L’Amérique ne veut pas vous voir manger, c’est moche.”

Pas de contact avec le monde extérieur

Être coincé dans une maison avec personne mais un tas d’autres concurrents pour la seule personne que vous êtes autorisé à sortir avec lui pendant des semaines rendra quelqu’un un peu fou. Cela vous fera également vous sentir un peu obsédé et peut-être même tomber amoureux.

C’est pourquoi les candidats au Bachelor ne sont pas autorisés à entrer en contact avec le monde extérieur, en dehors des appels téléphoniques supervisés, pendant le tournage de l’émission. Ils ne sont pas autorisés à accéder à Internet ou à des appareils mobiles personnels de toute nature. L’ancienne concurrente Leslie Hughes a déclaré au Daily Beast: «Nous n’avons rien. Nous sommes complètement coupés du monde. Nous devons nous parler – nous n’avons rien d’autre à faire. »

Soyez votre propre styliste

Les candidats au Bachelor n’ont droit qu’à deux valises chacun. Et c’est rude, car ils sont censés faire leurs propres cheveux, maquillage et garde-robe tout au long de leur émission. Certaines des candidates en particulier dépensent des milliers de dollars pour s’assurer qu’elles sont à leur meilleur, des soins de beauté avant le spectacle aux nouveaux vêtements, chaussures, accessoires et maquillage.

Pas de divertissement

Semblable à la règle du non-internet, la règle du baccalauréat sans divertissement garde les concurrents sur le prix: le baccalauréat ou la bachelorette. Les livres sont désormais autorisés, mais les candidats ne sont pas autorisés à lire des magazines ou à regarder la télévision ou des films au manoir.

Dans une interview avec The Ashley, l’ancienne candidate Molly Mesnick a déclaré: «Vous ne pouvez pas regarder la télévision, il n’y a pas d’Internet, il n’y a pas de magazines, rien de tout cela. Vous ne pouvez pas parler à vos familles, vous êtes totalement coupé du monde réel. “

Pas de refus d’une date

Avoir le vertige? Vous devrez toujours dire oui à un rendez-vous d’escalade sur The Bachelor. Claustrophobe ou peur du noir? Si la Bachelorette veut vous emmener en spéléologie, vous devrez quand même y aller. Les candidats au Bachelor sont contractuellement obligés de participer aux dates qui leur sont demandées, quelle que soit leur audace.

Gardez le silence

Les contrats des candidats au Bachelor, ainsi que les Bachelors et les Bachelorettes, sont très exigeants.

Un baccalauréat / ette peut être poursuivi jusqu’à 5 millions de dollars par ABC s’il annonce la victoire de sa saison ou s’il laisse échapper d’autres spoilers. C’est pourquoi les couples de Bachelor Nation nouvellement engagés s’installent dans une sorte de «cabane d’amour», où ils peuvent passer du temps ensemble en privé avant qu’il ne soit temps de faire les tournées publicitaires.

Faire tester

De tous les pleurs qui descendent, il est évident qu’être sur The Bachelor peut être stressant. C’est pourquoi les 50 demi-finalistes considérés comme des candidats potentiels pour une saison donnée sont soumis à une batterie de tests psychologiques pour s’assurer qu’ils peuvent gérer la charge mentale. Ils devraient également subir des tests STD dans le cadre du processus de demande.

Tenez-vous au «voyage»

Remarquez comment de la même manière beaucoup de candidats au baccalauréat parlent? C’est par conception.

L’ancien bachelor Sean Lowe a révélé que les producteurs d’ABC corrigeraient souvent sa formulation et celle des candidats pour refléter une formulation plus romantique. Lowe a déclaré à Glamour: “Chaque fois que vous appelez cela un processus, ils vous feront le retape et dire” voyage “.”