8 séries à ne pas manquer dans le catalogue Disney +

La Disney + arrivée en Espagne Il apporte un nouvel univers de possibilités pour tous ces amateurs de séries et de films. La plateforme de vidéo à la demande débarque dans notre pays le mardi 24 mars avec un grand nombre de titres parmi lesquels on retrouve productions d’usine classiques mais aussi séries originales. De cette façon, les amateurs de Disney peuvent profiter de films à vie tels que “Blanche-Neige et les Sept Nains”, “Mulan” ou “Le Roi Lion”, mais aussi avec des productions Pixar telles que “Finding Nemo”, “Bugs” “,” Coco “,” Toy Story “ou” The Incredibles “. En outre, des séries et des films Marvel seront disponibles, y compris ceux de Fox. Le contenu du National Geographic ne manquera pas non plus, qui aura son propre espace.

Comme nous pouvons le voir, Disney + vient piétiner et prêt à gagner une place dans le domaine de plus en plus concurrentiel de la vidéo à la demande. De même, bien que la plupart des contenus qu’il propose aient un grand nombre d’adeptes pour fidéliser leurs abonnés, ils proposera des productions originales qui ont été conçus pour diffuser exclusivement via la plateforme. De FormulaTV nous voulons collectionnez plusieurs séries originales que vous aurez à votre disposition dans le catalogue Disney + après sa première ouverte en Espagne.

1 Le Mandalorien

Protagonistes de «The Mandalorian»

La première véritable série d’action de l’univers “Star Wars” C’est l’une des plus grandes revendications de la plate-forme et l’une des fictions les plus attendues, en particulier pour les millions de fans que la saga a dans le monde. Après plusieurs films et diverses adaptations au petit écran sous forme de fictions animées, «The Mandalorian» élargit l’histoire à travers son protagoniste, un tireur solitaire qui part à l’aventure en marge de la galaxie lointaine. La série se situe entre la chute de l’Empire, dans “Le retour des Jedi”, et la montée du Premier Ordre, dont le mandat se reflète dans “L’éveil de la force”. Les deux premiers épisodes seront disponibles à partir du 24 mars et le reste sera ajouté chaque semaine.

2 High School Musical: La comédie musicale: la série

Protagonistes de «High School Musical: El Musical: La Serie»

Basé sur la trilogie “High School Musical”, Disney + apporte une nouvelle version de la saga bien connue avec Zac Efron et Vanessa Hudgens. À cette occasion, «High School Musical: The Musical: The Series» C’est une adaptation au petit écran qui a un nouveau groupe de jeunes comme personnages principaux. Plus précisément, la fiction se concentre sur plusieurs étudiants de l’East High Institute, où Ricky (Joshua Bassett) décide d’apparaître pour jouer le rôle de Troy dans la représentation de “High School Musical” que le centre prépare. Son intention est profitez de cette occasion pour reconquérir votre ex, Nini (Olivia Rodrigo), qui sort maintenant avec E.J. (Matt Cornett). Les chansons classiques sont mélangées à de nouvelles compositions originales, en plus de traiter de thèmes tels que l’amitié, l’amour ou la diversité.

3 Journal d’un futur président

Tess Romero dans ‘Journal d’un futur président’

La comédie familiale a sa place dans le catalogue Disney + grâce à «Journal d’un futur président». Avec Tess Romero, qui est chargé de donner vie à Elena Cañero-Reed, la série raconte les expériences de cette jeune homme d’origine cubano-américaine qui rêve de devenir président des États-Unis. L’histoire est racontée à travers les pages de son journal intime, où Elena recueille les événements les plus pertinents de son quotidien. Beaucoup de ces aventures se déroulent dans le enseignement secondaire, où il traite des problèmes habituels des filles et des garçons de douze ans. Ils se mélangent également avec histoires de familleParce qu’Elena vit avec son frère aîné, sa mère et le partenaire et collègue de sa mère. Aussi, l’actrice Gina Rodriguez joue une Elena adulte avec lequel nous pouvons vérifier comment c’est dans ce futur rêve.

4 Le monde selon Jeff Goldblum

Jeff Goldblum dans «Le monde selon Jeff Goldblum»

Acteur et musicien Jeff Goldblum, connu pour sa participation à la saga “Jurassic Park” et ses suites, stars dans sa propre série dans un spectacle où ça se voit le monde à travers ses yeux. En tant que documentaire, «Le monde selon Jeff Goldblum» est un voyagez à travers votre routine quotidienneAutrement dit, pour les activités que Goldblum mène dans sa vie. Avec son humour et son charme particuliers, l’interprète excentrique nous enseigne des aspects qui peuvent être banaux, comme faire du shopping, nager dans la piscine, manger des glaces ou se faire tatouer, mais qui de son point de vue deviennent situations drôles et extravagantes qui se terminent souvent par des réflexions importantes.

5 Star Wars: The Clone Wars

Yoda dans ‘Star Wars: The Clone Wars’

Avec l’arrivée de Disney + “Star Wars”, les fans pourront également profiter de la dernière saison de ‘Star Wars: The Clone Wars’. Bien que la série originale ait commencé à être diffusée en 2008 sur Cartoon Network et ait été annulée en 2014 après six saisons, elle présentera désormais douze nouveaux épisodes sur la plateforme de streaming qui servira de proche de la saga animée. La célèbre série d’animation créée par George Lucas mettra la touche finale à un adieu que nous pouvons voir sur une base hebdomadaire, puisque les deux premiers épisodes seront présentés en premier avec l’arrivée de la plate-forme mais il faudra attendre chaque vendredi pour profiter d’un nouveau chapitre . Le dernier lot d’épisodes de «Star Wars Rebels» sera également disponible., qui n’a pas été publié en format physique en Espagne.

6 L’histoire de l’imagination

Image pour ‘The Imagineering Story’

Si vous aimez les parcs d’attractions, «L’histoire de l’imagination» vous saurez comment ils sont nés et comment les douze parcs à thème Disney emblématiques ont été formés et développés, des lieux pleins de magie visités par des millions de personnes tout au long de l’année. Le principal Leslie Iwerks est responsable de la direction de cette série documentaire retraçant les travaux de recherche et développement de l’entreprise, abordant les réalisations du passé et du présent à travers un voyage de six heures qui révèle comment ces lieux magiques ont été construits. La production est un hommage à Walt Disney et à tous ceux qui ont contribué à jeter les bases des différents parcs à thème et, en plus, il a des images d’archives de très bonne qualité. Un délice pour les fans de Disney.

7 Forky pose des questions

Forky dans «Forky pose des questions»

La quatrième partie de la saga “Toy Story” nous a permis de découvrir de nouveaux personnages. Parmi eux, Forky, une poupée fabriquée par Bonnie lors de son premier jour de cours à partir d’une fourchette cuillère et d’autres matériaux jetables. Dans le film, nous le voyions comme un jouet qui n’était pas considéré comme tel, son obsession était donc de retourner continuellement à la poubelle. Cependant, il a finalement réussi à s’adapter et, en plus, est devenu l’un des personnages les plus particuliers et les plus attachants. Maintenant vous avez votre propre série grâce à «Forky pose une question», une production divertissante composée de courts épisodes destinés en particulier aux plus petits de la maison. Avec l’aide d’autres jouets bien connus des films, dans chaque chapitre, il nous présente un aspect différent à travers son regard, poser des questions cruciales sur le fonctionnement du monde.

8 Projet Marvel Heroes

Protagonistes de «Project Heroes of Marvel»

La série documentaire «Project Heroes of Marvel» présente plusieurs les jeunes qui sont devenus des modèles dans leurs communautés respectives. Surmonter les adversités et aller de l’avant avec effort et courage a été le destin de nombreux protagonistes de cette série qui, en raison de leur façon d’agir, de leur gentillesse, de leur empathie et de leur façon de faire face à la vie, sont devenus de véritables héros. Au cours des 20 épisodes qui composent la première saison, vous pouvez rencontrer différentes filles et garçons qui sont nés avec une certaine diversité fonctionnelle ou ont grandi face à des difficultés comme l’absence d’un membre du corps, un handicap ou des abus, aspects qui ne les ont pas empêchés consacrez votre vie à des actes désintéressés. La série va adoucir le cœur de tous ceux qui veulent se rapprocher de cette production Marvel et rencontrer ses protagonistes.

BONUS Les Simpsons

Moe, Homer et Marge dans ‘The Simpsons’

Si vous êtes une de ces personnes qui en ont assez de regarder les mêmes épisodes répétés de “ The Simpsons ” encore et encore, vous avez de la chance car avec l’arrivée de Disney +, ce problème a pris fin. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une première originale ou encadrée dans l’actualité, les fans de la plus célèbre famille jaune du petit écran pourront profitez de 30 saisons de la série dans le catalogue de la plateforme de vidéo à la demande. De même, les chapitres de la saison 31, sortis aux États-Unis en septembre 2019, seront intégrés ultérieurement. plus de 600 épisodes de la fiction créée par Matt Groening Ils seront à notre portée pour pouvoir en profiter à tout moment.

.