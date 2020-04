8 séries de comédie classique que vous pouvez (devriez) regarder à nouveau

Les meilleures séries comiques et sitcoms à la télévision sont celles qui enfreignent les règles. Mais presque ironiquement, ce sont aussi celles-ci qui créent certaines règles qui sont suivies dans tous les formats possibles pour faire rire les gens avec des personnages qui font grâce (soyons honnêtes) parce que d’une manière ou d’une autre, nous pouvons nous voir reflétés en eux et dans leurs fantasmes.

Et ici Nous avons décidé de dresser une liste de certaines séries de comédie disponibles sur les plateformes de streaming (avec leurs saisons complètes) que vous avez probablement déjà vues, et si c’est le cas, vous devriez les regarder à nouveau. passer entre les rires ces jours de rester à la maison qui, on le sait, peut être un peu stressant.

Biensûr que de nombreuses séries manquent non pas parce que nous ne les aimons pas, mais parce qu’elles ne sont pas disponibles en streaming en ce moment. Mais ici, nous vous laissons les plus classiques que nous trouvons et que vous devriez revoir:

La nounou

Il y a quelques jours, la réunion du casting de La niñera a été annoncée mais en version numérique. Bien sûr, ce n’est pas la même chose, mais cela nous a ramenés aux années 90 lorsque cette sitcom était l’un des plus vus pour devenir un classique que, sans problème, nous reverrions.

The Nanny a commencé en 1993 et ​​s’est terminée en 1999 pour nous présenter Fran Fine, une femme au chômage qui, par hasard, arrive au domicile de Maxwell Sheffield, un veuf qui se consacre à la production de pièces musicales. D’autres personnages importants sont Niles et C.C. Babcock, qui a maintenu une romance qui n’était rien de secret et assez drôle.

Épisode fortement recommandé: “Canasta Masta” ou “The Basket Master” – Épisode 14 de la deuxième saison.

Les six saisons de The Nanny sont disponibles sur Prime Video.

Le bureau

Il n’y a pas de série comique qui soit plus comique (bien que cela semble étrange, mais vous comprenez) que The Office dans sa version américaine. L’original britannique avec Rick Gervais garde une touche d’humour noir beaucoup plus contrairement à Le bureau avec Steve Carell.

Cette série comique Il nous montre, dans un style documentaire, toutes les aventures au sein du bureau de Dunder-Mifflin Paper Company situé en Pennsylvanie. Sous les ordres de Michael Scott, nous avons découvert des potins, des secrets, des blagues, des romances, et comme on dit là-bas, des choses qui ne pourraient jamais arriver dans un bureau respecté.

Épisode fortement recommandé: Les deux parties de “Stress Relief” – Épisodes 14 et 15 de la cinquième saison

Les neuf saisons de L’Office est disponible sur Prime Video.

Freinez votre enthousiasme

Si vous ne savez pas qui est Larry David, nous ne savons pas ce que vous faites ici. Cet homme est le co-créateur de Seinfeld (écrivain principal) et le génie derrière et devant Curb Your Enthusiasm, une série de 2000 qui a fait de lui une légende vivante de la personnification d’une version de lui-même qui flirte avec des éléments fictifs (et que étonnamment ceux qui sont réels semblent plus inventés).

Curb Your Enthusiasm est l’une des séries de comédies par excellence dont elle est plus proche d’un stand up que d’un format traditionnel où tout le monde s’en tient au script. Ici, sinon la majorité, C’est improvisé. Des dialogues à la surveillance des caméras avec les personnages, en particulier le principal qui est Larry lui-même (Parce que si nous voyions Jerry comme Jerry Seinfeld dans toutes ses facettes, il était juste que Larry fasse de même … ou mieux).

Épisode hautement recommandé: “Palestine Chicken” – Episode 3 de la huitième saison.

Les 10 saisons de Curb Your Enthusiasm sont disponibles sur HBO Go.

Des amis

Les amis n’ont pas besoin d’être présentés. C’est sur cette liste car il est impossible de ne pas le faire malgré les débats sur la question de savoir si c’est la meilleure série de comédie des années 90, si c’est au-dessus de Seinfeld ou comment How I Met Your Mother est meilleur. En fin de compte, rien de tout cela n’a d’importance car Après presque 26 ans, tout le monde attend toujours le retour de Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey et Chandler sur le canapé Central Perk.

Friends est une série très simple sur six amis vivant à New York et qu’ils ne recherchent rien de spécifique. L’histoire regarde leurs triomphes et leurs échecs, la plupart sont ces secondes, dans l’amour, le travail et la vie en général. La raison? Non pas que nous devenions profonds, mais il y a une explication beaucoup plus simple qu’il n’y paraît pourquoi ils ont mis tant de temps à obtenir les choses qu’ils voulaient dans la vie.

Épisode hautement recommandé: “Celui avec toute la jalousie” – Épisode 12 de la troisième saison.

Les 10 saisons de Les amis sont disponibles sur Netflix.

Mr. Bean

Quelque chose ne va pas avec M. Bean très spécifique contrairement au reste des protagonistes des séries comiques de cette liste. Et c’est que vous l’aimez infiniment et que vous en riez, ou vous le détestez et vous ne pensez pas que c’est drôle du tout. On rit beaucoup de ce personnage incarné par l’acteur britannique Rowan Atkinson, qui nous l’a présenté à l’écran à 1990 avec une série d’une seule saison.

M. Bean est un homme solitaire qui se caractérise par sa maladresse et son amertume, mais surtout pour s’exprimer à travers des signes et un mimétisme très exagéré. Il parle à peine et fait toujours des grimaces sur les situations qu’il traverse dans son appartement ou sa Mini Cooper classiqueparfois accompagné de son ours en peluche.

Épisode hautement recommandé: “Do-It-Yourself Mr. Bean” ou “Do It Yourself, Mr. Bean” – Episode 10

La première saison de Mr. Bean est disponible sur Prime Video.

Le prince du rap

“À Philadelphie, je suis né et j’ai grandi, avec du chewing-gum et du basket, j’étais heureux. Toujours calme sans hâte ou quoi que ce soit, aucune école installée sur la clôture “, voilà comment a commencé l’une des chansons les plus emblématiques des années 90, ou sa chanson d’introduction pour Le prince frais de Bel Air ou le prince du rap avec Will Smith.

La série nous a présenté un jeune homme envoyé à Los Angeles pour vivre avec ses oncles, qui jouissent d’une très bonne position pour le travail de son oncle en tant que juge de la ville. De toute évidence La série maintient sa comédie dans les contrastes entre l’origine humble et «street» de Will contre les manières de ses cousins. et la façon dont ses oncles veulent le conduire sur la bonne voie.

Épisode hautement recommandé: “Papa a une toute nouvelle excuse “- Épisode 24 de la quatrième saison.

Les six saisons de The Prince of Rap sont disponibles sur Netflix et Prime Video.

Ce spectacle des années 70

Ce fut l’introduction au monde d’Ashton Kutcher et Mila Kunis en couple. Tout a commencé avec That 70’s Show, une série se déroulant dans les années 70, de 76 à 79, sur Eric Forman, une personne qui vit avec ses parents et passe ses journées avec sa petite amie Donna Pinciotti et ses amis: Michael, Steven, Fez et Jackie.

La partie la plus drôle de cette série n’était pas, bien sûr, de regarder des adolescents fumer du pot dans le sous-sol d’une maison, C’est les voir vivre des situations exagérées d’une décennie qui a toujours souffert de forts changements, notamment dans la façon dont la mode, la musique et la vie sociale ont été interprétées. Ce 70’s Show est plein d’humour acide, très acide, avec des personnages qui comprennent peu leur monde.

Épisode hautement recommandé: “Canadian Road Trip” – Épisode 23 de la troisième saison.

Les huit saisons de Ces 70’s Show sont disponibles sur Netflix.

Parcs et loisirs

Si vous voulez comprendre ce qu’est un faux documentaire, alors vous devez voir (ou revoir) Parks and Recreation, une série des créateurs de The Office qui maintient ce même récit de raconter des choses comme si jouant entre une série fictive et un documentaire. La série met en vedette Amy Poehler comme Leslie Knope, une ouvrière qui décide de créer un parc sur un terrain abandonné par une entreprise de construction.

Parcs et loisirs est une satire de bureaucratie autour des institutions, si petites soient-elles, et ceux qui y participent, surtout ceux qui ont l’intention de bien faire les choses et de créer une ville où les gens méritent de vivre.

Épisode hautement recommandé: “Hunting Trip” – Épisode 10 de la deuxième saison.

Les sept saisons de Parcs et loisirs sont disponibles sur Prime Video.