Coronavirus : 8 séries fictives contre une pandémie

Tout thème ou histoire peut servir d’inspiration pour créer une série fictive. En fait, certaines des séries que nous avons l’habitude de voir sont basées sur des cas réels. Cependant, d’autres les productions choisissent de placer l’action dans des mondes futurs et dystopiques. Dans cette deuxième section, nous trouvons des fictions univers post-apocalyptiques, où la Terre a été totalement détruite et les habitants restants luttent pour survivre à une société dévastée dans laquelle les ressources sont rares.

Toute la situation vécue avec covid-19, mieux connu sous le nom de coronavirus, nous rappelle beaucoup de ces séries télévisées ou films, mais nous ne devons pas oublier que c’est de la fiction, des histoires inventées ils n’ont aucun fondement dans la vraie vie. De FormulaTV, nous voulons analyser plusieurs cas dans lesquels le Les séries télévisées ont utilisé des pandémies et des virus mortels comme point de départ pour créer des histoires de science-fiction.

1 «The Walking Dead»

Protagonistes de «The Walking Dead»

Lorsque nous parlons de fictions sur les mondes post-apocalyptiques, celui qui me vient rapidement à l’esprit est «The Walking Dead», adaptation au petit écran de la bande dessinée créée par Robert Kirkman. L’histoire commence avec Rick Grimes se réveillant à l’hôpital après un temps dans le coma et découvrant que tout a été détruit, un point de départ basé sur un virus qui a causé la dévastation du monde. Bien que l’origine de ce virus ne soit pas révélée dans la série, c’est le déclencheur avec lequel ils construisent chaque intrigue. Ses personnages sont un exemple clair de citoyens qui ont vu leur routine quotidienne changer complètement quand les morts sont revenus à la vie transformés en marcheurs et dans une menace mortelle. A partir de ce moment, nous les avons vu grandir, évoluer et s’adapter aux circonstances, démontrant que il est possible de survivre et de trouver de nouvelles ressources.

2 «Le facteur Hadès»

Protagonistes du «facteur Hadès»

Localiser l’origine d’un virus qui menace la vie de millions de personnes est le principal argument de «Le facteur Hadès». Cette mini-série de deux épisodes concentre son intrigue principale sur une course contre la montre dans laquelle les protagonistes doivent trouver la source de cet étrange virus qui a causé la mort de trois personnes. Ainsi, contrairement à d’autres productions dans lesquelles il est essentiel de montrer le résultat de la dévastation du monde, dans cette série tous les efforts se concentrent sur la découverte du virus afin de savoir à quoi ils sont confrontés, éviter une pandémie et trouver l’antidote. Cependant, ce travail découvre d’autres secrets, car dans «The Hades Factor», ils voulaient aller plus loin et ajouter des complots et des hypothèses en révélant que tout indiquait la libération du virus était prévue, une manière différente d’utiliser l’excuse de l’existence d’un virus étrange et mortel pour créer une série.

3 ‘Embarquement’

Yon González et Blanca Suárez dans ‘El internado’

Même si au début “ The Boarding School: Black Lagoon ” semblait être une fiction sur les expériences de plusieurs jeunes dans un internat, les mystères qui étaient cachés dans le centre lui-même et entre les élèves et les enseignants ont rapidement pris de l’importance. L’intrigue a évolué vers des teintes plus sombres, révélant finalement que derrière beaucoup de ces événements troubles l’histoire de un étrange virus lié à l’OTTOX pharmaceutique fictif, une maladie créée par les nazis dans les camps de concentration. De cette façon, le virus est devenu le centre d’attention, surtout lorsque nous avons découvert que plusieurs des personnages principaux étaient infecté et nécessaire pour trouver le remède. Ainsi, le virus était l’excuse pour affronter le dernier tronçon de la série, rendant les personnages rester en quarantaine au pensionnat et ils ont été exposés à un dernier danger après avoir découvert tout le tissu lié aux nazis et les expériences qu’ils ont menées sur les enfants.

4 «Rage»

Protagonistes de «Rabia»

Subissant illégalement un traitement expérimental les protagonistes de «Rabia» développent un virus mortel qui les transforme en êtres avec une force énorme et incapable de contrôler leurs actions. La fiction espagnole a utilisé cette base pour créer une histoire de science-fiction dans laquelle ses personnages sont vus forcé de se réfugier pour empêcher les forces de sécurité de les détruire et empêcher le virus de se propager et de se propager. La survie de ce groupe de personnes qui doivent vivre sous terre pendant que le reste du monde mène une vie normale devient l’intrigue principale de la série, qui nous montre comment ils font tout leur possible pour survivre tout en étant persécutés et essayer d’éviter certains développent les effets secondaires du virus. De cette façon, «Rabia» a essayé de se démarquer des autres productions similaires traiter le virus comme quelque chose qui n’affectait qu’un petit groupe de personnes.

5 «Le dernier navire»

Protagonistes de «Le dernier navire»

Basé sur le roman éponyme de William Brinkley, «Le dernier navire» nous montre un monde dévasté par un étrange virus ce qui a provoqué l’infection de 80% de la population. Dans ce contexte, l’équipage du navire blindé USS Nathan James doit se rendre dans l’Arctique pour y trouver un remède, ou du moins c’est ce que croient les habitants du navire. La réalité est totalement différente de la croyance du capitaine et de ses hommes, car en vérité ils sont utilisé pour obtenir le temps de trouver l’antidote. De cette façon, ils sont obligés de retourner sur terre pour obtenir des provisions et des échantillons du virus qui permettent à la biologiste Rachel Scott de continuer à travailler sur l’enquête. Au-delà de la connotation négative du virus mortel, la série est également une histoire d’espoir et de confiance dans la science.

6 «Z Nation»

Protagonistes de «Z Nation»

Dans le sillage de «The Walking Dead», la série ‘Z Nation“offre également aux téléspectateurs monde post-apocalyptique infecté par un virus qui a affecté la population de la planète entière, ce qui fait que les gens se transforment en zombies. La différence avec les autres séries du même genre est que parmi tous les survivants il y a une exception, un homme immunisé contre le virus Parce qu’il a dans son sang les anticorps nécessaires pour développer un remède, mais pour une raison quelconque, il ressemble à un zombie et peut contrôler quiconque qu’il mord. Par conséquent, les efforts sont concentrés sur amener cette personne de New York au centre de la Californie dans lequel ils peuvent extraire leur sang pour l’analyser et trouver le moyen de créer un vaccin ou un antidote pour aider à sauver l’humanité. Donc, en plus de nous montrer comment ils survivent dans une société différente de celle à laquelle nous sommes habitués, dans cette fiction ils ont choisi de présenter ce halo d’espoir avec la possibilité de trouver la solution au virus dangereux.

7 «La pluie»

Protagonistes de «The Rain»

L’anéantissement d’une grande partie de la population à cause d’un virus est le point de départ de ‘The Rain ‘, fiction sur un monde post-apocalyptique qui se déroule en Scandinavie six ans après une catastrophe biologique. Dans cette production, nous montrer les effets et les conséquences du virus, faisant voyager les survivants à la recherche d’un endroit sûr pour commencer une nouvelle vie. En tant que spectateurs, nous accompagnons les protagonistes dans ce voyage qui les conduit à s’immerger dans des terres dangereuses, où les phénomènes météorologiques sont également un grand danger pour leur survie, puisque la pluie a été le principal facteur qui a favorisé la propagation du virus. Cependant, la fiction n’abandonne pas d’autres problèmes tels que l’amour ou la croissance personnelle, des aspects qui continuent d’importer même dans des mondes dévastés.

8 La clôture

Olivia Molina dans ‘La valla’

L’une des fictions espagnoles les plus récentes qui utilise un monde dystopique pour construire votre argument est ‘La clôture’. Olivia Molina, Unax Ugalde et Ángela Molina sont les protagonistes de cette série qui montre la ville de Madrid en l’an 2045 et se divisent en deux secteurs séparés et différenciés par une clôture. Ici, la société est fortement contrôlée par les autorités, limitant la circulation et imposant des restrictions. Dans ce contexte où nous rencontrons une population fragmentée et segmentée aux ressources rares, un virus mortel fait partie de l’intrigue. Dans ce cas, ce sont les autorités qui tentent de trouver un antidote, réalisant différentes expériences à cet effet, en utilisant certains enfants qui ont été choisis parce qu’ils ont des caractéristiques particulières. La famille protagoniste s’associe pour essayer de savoir ce qui se passe mais, surtout, pour sauver la petite Marta, kidnappée pour être utilisée dans l’enquête. L’amour et cette union familiale sont la clé du succès dans cette situation difficile.

