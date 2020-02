8 variantes avec lesquelles ‘MasterChef’ pourrait évoluer

Dans le paysage télévisuel espagnol actuel, il existe plusieurs formats qui, bien que les années passent, fonctionnent toujours parfaitement. La télévision espagnole est l’un des réseaux qui connaît parfaitement ses atouts et, par conséquent, parier chaque année pour ‘MasterChef’. Le spectacle de talents culinaires est devenu la poule aux œufs d’or de la première chaîne de télévision publique. Ses différentes versions sont toujours un succès, accordant de bonnes données d’audience qui sont généralement supérieures à la moyenne de la chaîne. En outre, chacune de ses éditions a son propre charme ainsi, bien que ce soit le même format qui est émis jusqu’à trois fois en une seule année, le programme ne s’épuise jamais et continue à accrocher les téléspectateurs.

La version avec des personnes anonymes Il se distingue par l’accent mis sur les recettes, les procédures et les techniques de cuisson, ce qui lui donne beaucoup plus d’importance pour la formation, l’apprentissage et l’évolution des concurrents, ce qui est plus du goût des amateurs de cuisine. Alors que version de cousin de célébrité le spectacle au-dessus de l’aspect culinaire, mais ce n’est pas un frein, plutôt le contraire. Nous ne pouvons pas non plus oublier l’édition avec le plus petit de la maison, attachant, amusant et excitant à parts égales. Cependant, il existe encore plus de possibilités et de combinaisons qui pourraient conduire à de nouvelles éditions du format. De FormulaTV, nous voulons proposer différentes versions qui pourraient allonger et faire évoluer l’univers de ‘MasterChef’.

1 «MasterChef Anonymous vs Famous»

El Cordobés y Ángel, ancien concurrent de la quatrième édition de «MasterChef»

Les Les candidats anonymes ont tendance à être beaucoup plus concentrés dans les cuisines de «MasterChef», ce qui n’est pas surprenant si l’on considère qu’ils jouent une somme d’argent importante qui les aiderait dans leur avenir professionnel et personnel. De plus, tout ce qui a été appris peut être utilisé pour concevoir leurs propres élaborations. D’un autre côté, bien qu’ils essaient également de laisser la peau dans les cuisines pour tirer le meilleur d’eux-mêmes, Des participants célèbres s’affrontent dans une atmosphère beaucoup plus détendue et avec moins de pression. De cette façon, trouver une version du format qui combine les deux faces de la pièce pourrait nous offrir un programme avec les meilleures choses des deux éditions. Ainsi, nous pouvions voir un côté beaucoup plus sérieux, formel et naturel des célébrités lorsqu’ils interagissaient avec des gens qui voulaient être un chef professionnel, tandis que des personnes anonymes pouvaient se laisser emporter par l’humour et le jeu que les célébrités donnaient.

2 «MasterChef célèbre et familier»

Tamara Falcó et sa famille dans «MasterChef Celebrity»

Si voir Isabel Presley et Mario Vargas Llosa soutenir Tamara Falcó dans la finale de la quatrième édition de ‘MasterChef Celebrity’ était déjà une grande surprise, les voir concourir ensemble serait déjà un fantasme complet. Avoir une version avec des célébrités et leurs familles donnerait beaucoup de jeu pour voir interagir avec quelqu’un qui les connaît parfaitement et sait comment ils sont dans la vraie vie, sans les appareils qu’ils montrent devant les caméras. Même dans certains cas, ce serait amusant s’ils concurrencent leurs fils ou leurs filles, car les petits ils pourraient obtenir ce côté beaucoup plus tendre et protecteur. De plus, dans le cas de certaines célébrités appartenant à des sagas familiales, cela nous permettrait de voir des visages plus familiers en action, les mettant à l’épreuve dans un espace comme la cuisine qui, pour certains, n’est pas facile.

3 «MasterChef All Stars»

Marta et Jorge, vainqueurs de «MasterChef»

Si nous rassemblions toutes les versions publiées de «MasterChef» et sélectionnions leurs gagnants, nous trouverions le meilleur du format. Cependant, pour arriver à se proclamer champions, ils ont dû vaincre leurs partenaires d’édition respectifs, mais comment feraient-ils s’ils avaient d’autres gagnants du programme comme concurrents? Dans ce cas le niveau serait élevé et nous aurions un jeu intéressant où nous verrions une cuisine de qualité. De plus, certains d’entre eux ont profité de la victoire du concours et ont poursuivi leur carrière de chefs en ouvrant leurs propres restaurants. Ainsi, l’expérience acquise pendant tout ce temps nous permettrait de voir candidats avec une meilleure maniabilité entre les poêles et les ustensiles de cuisine, afin que la concurrence puisse augmenter et nous donner des élaborations beaucoup plus soignées et sophistiquées.

4 «MasterChef Teen»

Concurrents de «MasterChef Junior»

La plus petite de l’édition de ‘MasterChef Junior’ a gagné notre appréciation pour son caractère attachant et son envie de s’amuser au concours. Mais le temps passe pour tout le monde et ceux qui étaient enfants dans les premières éditions sont maintenant de vrais adolescents. Comme beaucoup d’entre eux ont réussi à gagner l’affection des spectateurs, les revoir en action serait un succès pour tous ceux qui veulent vérifier ce qu’ils ont amélioré et évolué. De plus, ils pourraient combiner des candidats de diverses éditions, ce qui nous permettrait de voir en compétition les participants préférés du public. Cependant, une édition anonyme pourrait également fonctionner avec une tranche d’âge entre 13 et 17 ans, les âges qui n’ont pas la possibilité de faire partie du programme, car ils ne sont inclus dans aucune des bases des versions actuellement en service.

5 «MasterChef Senior»

Edurne dans une image promotionnelle de «MasterChef»

Churra ou Edurne ont marqué un avant et un après grâce à sa volonté de s’améliorer, son énergie, sa vitalité et sa volonté de compétitionner quel que soit son âge. Aussi ils nous ont appris que les années sont une expérience, nous surprenant avec des plats et des recettes traditionnels et durables qui nous ont mis l’eau à la bouche. Ces types d’élaboration nous rappellent toujours nos grands-parents, ils sont donc agréables et attachants à voir en raison du sentiment de nostalgie qu’ils se réveillent. Pour toutes ces raisons, ayez un version du format avec des concurrents de plus de 60 ans Cela pourrait être un succès. En outre, comme nous l’avons vérifié dans d’autres espaces tels que «The Senior Voice», cette tranche d’âge a fonctionné et a également son public.

6 ‘MasterChef Children vs. Celebrities’

Cayetana Guillén Cuervo dans ‘MasterChef Junior’

Quand des visages célèbres prennent le contrôle des cuisines de ‘MasterChef’ les moments amusants sont généralement garantis, surtout quand on rencontre un groupe dans lequel il y a des comédiens et des comédiens. Yolanda Ramos, Anabel Alonso, Edu Soto ou José Corbacho sont quelques-uns des exemples de célébrités qui nous ont le plus fait rire pendant leur passage au programme. Si l’on ajoute à cela les profils des enfants qui concourent habituellement dans le format, nous pourrions avoir un formule explosive où l’humour est le personnage principal. De plus, voir les jeunes et les moins jeunes s’affronter pour montrer qui est le meilleur pourrait être une incitation, d’autant plus que nous avons souvent constaté que les enfants sont capables de préparer des recettes que de nombreux adultes seraient incapables de produire.

7 «MasterChef: les meilleurs chefs professionnels»

Ángel León et Jordi Cruz dans «MasterChef»

Voir des chefs amateurs en action est intéressant car cela nous permet de voir comment ils évoluent avec le passage des programmes. Apprendre et s’améliorer pendant le déroulement du concours est l’un des aspects les plus appréciés, notamment par les juges. Cependant, lorsque Jordi Cruz, Pepe Rodríguez ou tout autre chef réputé a mis sa veste Pour profiter de vos talents culinaires, nous avons assisté à une spectacle authentique dans les cuisines. Donc, si vous réunissez certains des meilleurs chefs professionnels et les mettez pour tester le travail sous la pression des projecteurs et des caméras, le résultat pourrait être celui d’un programme des plus divertissants et intéressants. Des élaborations impressionnantes et un travail approfondi seraient la clé d’une version qui ne manquerait pas de cours de cuisine du plus haut niveau. En outre, cette version est déjà réalisée avec succès dans d’autres pays sous le titre de “Les Professionnels”.

8 «MasterChef Low Cost»

Esther dans ‘MastherChef Junior’

Dans «MasterChef», nous avons l’habitude de voir les candidats préparer les plats les plus sophistiqués et les plus complexes, certains dignes d’un restaurant étoilé Michelin. En fait, reproduire une recette de haut niveau élaborée par un chef est l’un des tests les plus difficiles du programme. Cependant, parfois les recettes traditionnelles sont également creuses. Cependant, les plats que la plupart de la population est habituée à manger ne sont généralement pas le tonique habituel du programme. À une certaine occasion, nous les avons vus faire face à un test dans lequel ils ont dû réutiliser de la nourriture ou des restes pour faire une recette, mais comme nous l’avons dit, ce n’est pas récurrent. Pour cette raison, il pourrait être intéressant de pouvoir profiter d’un version dans laquelle tous les participants ont eu le défi de cuisiner des plats adaptés à tous les budgets et que les spectateurs pouvaient prendre note de les faire chez eux.

