80 ans de survie et de luttes féminines

Gatúbela (Catwoman), la seule femme qui a fait face à des inconvénients et a quand même réussi à se battre aux côtés du Chevalier noir sur un pied d’égalité, a 80 ans. Son histoire, en quelque sorte, est l’histoire de représentations de femmes désobéissantes, puisqu’il est apparu pour la première fois comme “The Cat” dans # 1 Batman (24 avril 1940), comme le Joker, créé par Bill Finger et Bob Kane.

L’histoire que je vais vous raconter ne comprend que quelques jalons qui semblent mémorables et qui nous permettent de comprendre l’évolution du personnage à grands traits dans une perspective de genre. Sachez excuser les omissions.

Bob Kane a jugé naturel que le chat s’oppose à la chauve-souris. Pour lui, les hommes étaient comme des chiens en raison de leur caractère amical et loyal, et les femmes étaient comme des chats en raison de leur froideur, de leur détachement et de leur impénétrabilité.

Mike Madrid, dans son livre The Supergirls. La mode, le féminisme, la fantaisie et l’histoire des héroïnes de bande dessinée, raconte qu’à la fin des années 40, Batman avait cessé d’être sombre pour adopter une image plus adaptée aux enfants. Chat la, Selina Kyle, a permis l’exploration du désir, de la libido masculine, comme “ennemi juré et tentateur”, en utilisant une tenue à la fois dangereuse et séduisante. Et, curieusement, à l’époque des filles pures (filles), elle était une femme (CatWOMAN) depuis le début (reconnaissance que, jusqu’à présent, il est difficile d’acquérir pour certaines héroïnes).

Lorsque la tristement célèbre “Comics Code Authority” est entrée en vigueur (1954), son existence – profondément sexuelle et “irréaliste” (selon les paramètres moraux) – a été considérée comme une menace et, après l’avoir transformée en une innocente hôtesse avec amnésie, a pris fin disparaître pendant un certain temps.

Plus tard (à la fin des années 60), avec le renforcement de la télévision, Gatúbela prend de nouvelles formes grâce aux interprétations de Julie Newmar, Eartha Kitt et Lee Meriwether, mais elles coïncident toutes dans une féminité cruellement ludique.

Sans aucun doute, ce qui précède (et au milieu des mouvements féministes croissants) a contribué au fait que, dans Batman # 210 (1969), il s’est présenté comme un champion de la libération féminine, la sienne et ses félines Furies, même si sa cupidité lui a coûté succès dans une telle entreprise. Fait intéressant, le caractère romantique de Les rencontres entre la chauve-souris et le chat se sont accentuées, limitant de plus en plus l’exercice du pouvoir par Selina.

Mais après, Au début de l’ère sombre des bandes dessinées, Frank Miller reprendrait le personnage de Catwoman et le placerait dans des contextes totalement différents Les lecteurs étaient habitués à: Dans The Dark Knight Returns (1986), il a montré une Selina retraitée et vieillissante avec une silhouette trapue et trop maquillée, mais pas moins amoureuse de Bruce. Dans la première année (1988), avec des dessins de David Mazzucchelli, il nous a montré une ancienne travailleuse du sexe qui cherchait à former et à renforcer son corps, avec un fort sens de la justice pour elle-même et pour les autres femmes, en particulier la petite Holly (pour ça, considérez-la comme son “assistante Batman”? Pff!).

Un an plus tard (1989), Mindy Newell, l’un des rares auteurs à avoir écrit des histoires pour Catwoman, utiliserait cette même histoire (y compris, avec les dessins de JJ Birch, reprenant certaines des vignettes originales) et la développerait en une histoire complète. , montrant la dureté du commerce de la prostitution, le recrutement par de fausses promesses d’amour, le désir enragé de vivre des femmes “jetables” et les possibilités de collaboration et de soins entre femmes de milieux différents.

Cependant, si dans les années 40 Catwoman était une femme fatale – après les innovations visuelles apportées par Michelle Pfeiffer conformément à la vision de Tim Burton et l’essor d’un nouveau type de sexualisation -, dans les années 90, elle a été présentée dans le cadre des “mauvaises filles”: femmes exubérantes avec des passés et des désirs brutaux. Dans l’univers parallèle de Catwoman: Guardian of Gotham (de la série “Elseworlds”), de Doug Moench et du légendaire Jim Balent avec Kim de Mulder, par exemple, Gatúbela est l’orphelin millionnaire et protecteur de Gotham City tandis que Bat- L’homme est le voleur impitoyable et séduisant, elle et Brooks (l’équivalent d’Alfred), peu importe leur force ou leur intelligence, ressemblaient à des habitants du manoir Playboy.

Cependant, l’histoire avait déjà construit certains des traits que nous pouvons reconnaître comme typiques de la Catwoman moderne: une ambiguïté morale qui cache derrière elle un sens éthique clair, en particulier pour les autres femmes. En 2002, Ed Brubaker a respectueusement repris la solidarité de Selina avec «ceux dont la mort n’a pas d’importance». Dans Catwoman # 2, pour citer un premier exemple, Selina observe avec dégoût comment les policiers (agents d’un système corrompu) extorquent, battent et abusent certaines travailleuses du sexe, car, en fin de compte, “ce ne sont pas des gens” et leur mort, tant qu’ils sont discret, “sont acceptables”.

“Qui parle pour eux?”, Demande-t-il d’en haut. Bien que Batman s’en soucie, ils ne sont pas une priorité sur sa liste. Et c’est à ce stade que la profonde différence entre les deux est marquée: bien que Bruce ait souffert, il est toujours un homme blanc, dans la fleur de l’âge et un millionnaire. Il ne sait pas ce que c’est de craindre pour sa vie et sa dignité chaque fois qu’il sort; il ne sait pas ce que c’est que de craindre que son corps soit maltraité même après sa mort. Selina et toutes les femmes qui vivent dans des environnements violents le risquent tous les jours. Certains n’ont que les uns les autres, d’autres seulement.

Après le premier épisode de Hush, de Jeph Loeb, Jim Lee et Scott Williams (2002-2003), où Catwoman aide à maintenir l’ordre lors de la confrontation entre Batman et Jason / Hush, Paul Dini (lire son Dark Knight. Un vrai Batman story!), Avec Dustin Nguyen et Derek Fridolfs, ramène le méchant qui est le plus susceptible de blesser émotionnellement le chevalier noir. Dans Batman: Heart of Hush (2009), Selina est victime d’une attaque brutale qui la laisse au bord de la mort (dangereusement proche d’être une “femme au frigo” *, comme dirait Gail Simone), mais elle parvient à survivre et à Elle est chargée de punir Hush de manière exemplaire: voler toute sa fortune, la partager entre ses amis qui l’ont aidée dans l’entreprise, et faire don de plusieurs millions de dollars à des maisons pour femmes victimes de maltraitance.

À ce stade, il convient de noter un détail crucial du caractère de Selina: Même dans des histoires où elle a un passé marqué par la violence de genre, elle n’arrête pas de montrer ou de jouer avec une performance ouvertement sexuelle. Comme d’autres femmes survivantes, elle s’oppose au “devoir” imposé aux victimes; si vous ne restez pas paralysé par la peur, la honte et le traumatisme, Ce ne sera JAMAIS parce que “je voulais vraiment être violée”, mais parce qu’il refuse catégoriquement de laisser les autres dicter ce qu’il doit ressentir.

Il convient de mentionner que, cette même année, lors d’une apparition express dans Batman désormais classique de Tony S. Daniel: Battle for the Cowl, c’est Catwoman et personne d’autre qui sauve le nouveau Batman inexpérimenté d’une mort certaine. Bien qu’elle participe à la bataille occasionnelle, Selina entre et quitte l’histoire à son gré, car ce qui se passe (La bataille pour le manteau même, mon Dior!) N’a guère de valeur pour elle.

Bien que Gatúbela agisse habituellement seule, ce sentiment de solidarité qu’elle a montré dans le passé a favorisé son regroupement avec d’autres «méchants»: Harley Quinn et Poison Ivy (Poison Ivy). Dini (créateur de Harley), a formé l’équipe des Gotham City Sirens (2009-2011), créatures mythiques qui séduisent les imprudents à les dévorer. Malgré leurs différences de caractère et de méthodes, tous ont vécu des relations abusives et tous ont été traités, dans une plus ou moins grande mesure, comme des morceaux de viande. Leur mépris pour ceux qui les sous-estiment est seulement égal au sens de l’unité et de l’admiration occasionnelle entre eux. Certains de leurs meilleurs moments sont quand ils appliquent le “ami, réalisez”, en particulier à la pauvre Harley qui est toujours amoureuse du Joker.

Plus tard, dans Batman Noël (2011), Lee Bermejo, dans le jeu «A Christmas Carol» de Charles Dickens, a présenté Catwoman comme le fantôme de Christmas Past. Son style caractéristique nous a apporté un corps différent, habillé d’objets fonctionnels (pas forcément sexy, comme ses bottes), plus musclé, avec un poids et un centre de gravité définis. L’énergie et l’indignation avec lesquelles Selina se bat évoquent les gloires passées de la chauve-souris. Elle est la marque furieuse de sa jeunesse (une idée que Miller fait à moitié allusion à TDKR).

D’ici 2018, dans le même mois!, Le personnage de Catwoman est écrit par deux femmes dans des contextes différents: Jody Houser et Joëlle Jones. Le premier, avec Ibrahim Mustafa, il reprend dans le cadre de l’histoire de Mother Panic (de la ligne «Young Animals») dans Gotham A.D. Dans un monde où Batman n’existe plus (après Milk Wars), une Selina mature – en compagnie de Holly, Harley et d’un Poison Ivy sous la forme d’une plante – est la mère adoptive de nombreux enfants perdus et le seul qui peut s’opposer au fanatisme fascistoïde croissant de Jason Todd (au moins, jusqu’à ce que Mother Panic et son chéri sans égal: Fennec Fox arrivent).

La seconde est l’auteur d’une anti-héroïne très proche des circonstances de Selina: la grande Lady Killer (si vous la cherchez, vous verrez que Catwoman et Jones sont faits l’un pour l’autre!). En utilisant des traits qui imitent un style rétro et avec l’aide de Laura Allred dans les couleurs, Jones présente un corps féminin, chat et très réelCar elle regarde à l’intérieur et explore les possibilités de sa propre matérialité.

Contrairement à Bruce, Selina, en tant que femme, permet la lecture des conflits concernant ses relations affectives sexuelles; Nous la voyons lutter contre différents types de corps et être affable avec différentes identités malgré l’insomnie, la fatigue et le cœur brisé.

Selina peut être l’amour de la vie pour Bruce, son adversaire, son égal ou la mère de sa fille, mais Il a la capacité de se maintenir et de générer des histoires complexes par lui-même. Grâce à des années de luttes et d’expériences, la romance, le sexe ou la maternité dans son histoire ne sont que des possibilités, plus des obligations.

Catwoman ne se comporte que de manière mystérieuse et arbitraire devant le regard masculin qui ne peut laisser son propre plaisir; Nous comprenons ceux d’entre nous qui vivent dans la peur de mourir et que nos décès n’ont pas d’importance pour des raisons de genre. Ce n’est que lorsque vous avez la résolution de vivre à tout prix et avec dignité qu’il est possible d’habiter les zones grises du monde, ceux qui sont au-delà des jugements, qui ne peuvent être vus qu’avec les yeux de chat.

FIN (pour l’instant …)

***

Texte original publié en cinq fils sur Twitter le 24 avril 2020 dans le compte de @RakuenWolf, dans le cadre de la célébration des 80 ans de Catwoman et du Joker, organisé par Roberto Coria et coordonné avec le soutien de l’UNAM Culture, Univers des lettres, littérature UNAM, Radio UNAM, Filmoteca UNAM, Faculté des arts et design, DC Comics México et Smash. Il a été corrigé et ajusté pour cette publication.

* “Les femmes dans les réfrigérateurs” est un terme que Simone, l’auteur de bandes dessinées, a inventé pour faire référence au trope du meurtre de femmes affectivement associées à des héros pour conduire l’histoire. L’origine du terme se trouve dans Green Lantern # 54 (1994) où Alexandra DeWitt, la petite amie du héros, est assassinée et mise au réfrigérateur pour qu’il la découvre.

Par: Áurea Xaydé Esquivel Flores. Elle détient un diplôme en langue et littérature hispaniques de la FFyL de l’UNAM, un Master en lettres modernes de l’Université ibéro-américaine et est responsable de la bibliothèque “Alaide Foppa” de l’unité de liaison artistique du Centre culturel de l’Université de Tlatelolco de l’UNAM.

.