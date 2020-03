80e anniversaire de Chuck Norris et est de plus en plus puissant | INSTAGRAM

Le célèbre acteur américain Chuck Norris fête son 80e anniversaire le 10 mars 2020.

C’est pourquoi les réseaux sont pleins de mèmes et de blagues à ce sujet.

Il est né en 1940 et son vrai nom est Carlos Ray, il est principalement connu pour avoir donné sa vie au ranger texan Walker, car il a joué dans de nombreux films d’action. Il s’est également consacré à son propre art martial baptisé Chun Kuk Do et a écrit quelques livres.

Il est également champion du monde de karaté. Ses films les plus notables sont “The Fury of the Dragon” (1972), dans lequel il a joué aux côtés de Bruce Lee, ou “Disappeared in Action” de 1984.

Il y a quelques années, Norris a joué dans une campagne Internet qui est devenue un véritable phénomène viral. Ce sont les célèbres faits de Chuck Norris, qui sont une série de déclarations super exagérées sur la dureté, l’attitude, la sophistication et la masculinité de l’artiste.

La campagne a été un grand succès, à tel point qu’elle a même inspiré des livres comme celui lancé par Penguin USA intitulé La vérité sur Chuck Norris: 400 faits sur le plus grand être humain du monde (2007). Bien qu’il faille noter que l’acteur a poursuivi l’éditeur pour “violation de marque, enrichissement sans cause et droit à la vie privée”, ils ont fini par le retirer.

Dans sa carte de don d’organes comprend également sa barbe

C’est la vie des parties même si elles n’y participent pas

Sa personnalité est tellement magnétique qu’il ne peut pas apporter de cartes de crédit

Vos ennemis vous ont sur la liste des contacts d’urgence

Son sang sent le parfum pic.twitter.com/pwSfPW19nB

Chuck a admis que certaines déclarations étaient drôles, bien qu’il ait demandé de ne pas les prendre au sérieux. En voici quelques-uns:

1. “Chuck Norris a lancé une grenade et a tiré sur 50 personnes, puis a explosé”

2. “Chuck Norris peut entendre la langue des signes”

3. «Chuck Norris a compté jusqu’à l’infini. Deux fois”

4. “Chuck Norris est la seule personne qui peut frapper un cyclope entre les yeux”

5. «Le Mu3rt3 a eu une expérience proche de Chuck-Norris»

6. “Quand Chuck Norris était au lycée, son professeur d’anglais lui a assigné un essai:” Qu’est-ce que le courage? “Il a reçu un excellent pour une page blanche avec seulement son nom en haut.”

7. “Chuck Norris peut cueillir des oranges dans un pommier et préparer la meilleure limonade que vous ayez jamais eue.”

8. «Chuck Norris ne porte pas de montre. Il décide de l’heure qu’il est »

9. «Chuck Norris est allé une fois sur Mars. C’est pourquoi il n’y a aucun signe de vie sur la planète rouge »

10. «Lorsque Bruce Banner se met en colère, il devient Hulk. Quand Hulk se met en colère, il devient Chuck Norris. Quand Chuck Norris se met en colère, il court. »

