8BitDo a créé un nouveau contrôleur de jeu Microsoft xCloud

8BitDo a un tout nouveau contrôleur de jeu en cours qui devrait rendre les joueurs mobiles heureux, en particulier ceux qui utilisent Microsoft Cloud. Le SN30 Pro pour Android est une version allégée du contrôleur Xbox One X, spécialement conçue pour être la meilleure version du contrôleur que vous pouvez obtenir pour les jeux mobiles. Le contrôleur lui-même se connecte via Bluetooth et se charge via USB sans prise en charge de la batterie. Vous pouvez programmer et mapper le contrôleur car il est livré avec une fonction d’échange de boutons. Le contrôleur est livré avec un clip de jeu afin que vous puissiez simplement clipser le téléphone dans l’appareil comme la plupart des autres appareils, mais sans le cordon. Voici un peu plus d’informations de la société sur le contrôleur via leur site Web.

Un aperçu du SN30 Pro pour Android, gracieuseté de 8BitDo.

Le logiciel ultime vous donne un contrôle d’élite sur chaque élément de votre manette: personnalisez le mappage des boutons, ajustez la sensibilité de la manette et du déclencheur. Créez des profils de contrôleur et basculez entre eux à tout moment. Nous avons conçu un tout nouveau clip de jeu mobile de très haute qualité pour la plus large gamme de smartphones possible. Doté d’un positionnement ultra réglable sur 2 axes – vous pouvez régler n’importe quel téléphone à l’angle parfait pour un gameplay et un confort optimaux. SN30 Pro est également conçu pour prendre en charge les tablettes pour les jeux Xbox.

Le design nous semble plutôt cool, mais nous sommes également partiels du fait qu’il a un design SNES. Que ce soit intentionnel ou non, cela n’a vraiment pas d’importance. C’est un design vraiment cool qui devrait rendre les jeux mobiles un peu plus faciles pour ceux qui ont des appareils Android. Nous ne savons pas encore si la société créera une version pour iPhone ou non, mais nous ne voyons pas pourquoi ils laisseraient passer l’opportunité de l’utiliser également sur leurs appareils. Vous pouvez le précommander maintenant pour 45 $ car le contrôleur sortira le 21 septembre 2020.

